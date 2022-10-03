https://ria.ru/20221003/svo-1821052755.html

Кадыров заявил, что отправил на Украину еще одно подразделение бойцов

Кадыров заявил, что отправил на Украину еще одно подразделение бойцов - РИА Новости, 03.10.2022

Кадыров заявил, что отправил на Украину еще одно подразделение бойцов

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что отправил на Украину еще одно подразделение бойцов, также готовится к отправке в ближайшее время еще одно... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T01:18

2022-10-03T01:18

2022-10-03T01:18

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

украина

безопасность

армия

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что отправил на Украину еще одно подразделение бойцов, также готовится к отправке в ближайшее время еще одно боевое формирование."Сатанисты зашли в несколько населенных пунктов, но это не означает, что они выигрывают. Все эти города и поселки освобождали мы. И мы же снова освободим их от поганых нациков и фашистов", - отметил глава Чечни.Кадыров подчеркнул, что делается это для того, чтобы линия атаки была максимально плотной, чтобы бойцы могли заменять друг друга, чередуясь в штурмовых атаках. Также он заверил, что наступление не остановится ни на минуту.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

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рамзан кадыров, украина, безопасность, армия