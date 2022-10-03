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Кадыров заявил, что отправил на Украину еще одно подразделение бойцов
Кадыров заявил, что отправил на Украину еще одно подразделение бойцов - РИА Новости, 03.10.2022
Кадыров заявил, что отправил на Украину еще одно подразделение бойцов
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что отправил на Украину еще одно подразделение бойцов, также готовится к отправке в ближайшее время еще одно... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T01:18
2022-10-03T01:18
2022-10-03T01:18
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
украина
безопасность
армия
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что отправил на Украину еще одно подразделение бойцов, также готовится к отправке в ближайшее время еще одно боевое формирование."Сатанисты зашли в несколько населенных пунктов, но это не означает, что они выигрывают. Все эти города и поселки освобождали мы. И мы же снова освободим их от поганых нациков и фашистов", - отметил глава Чечни.Кадыров подчеркнул, что делается это для того, чтобы линия атаки была максимально плотной, чтобы бойцы могли заменять друг друга, чередуясь в штурмовых атаках. Также он заверил, что наступление не остановится ни на минуту.
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рамзан кадыров, украина, безопасность, армия
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Украина, Безопасность, Армия
Кадыров заявил, что отправил на Украину еще одно подразделение бойцов
Глава Чеченской республики Кадыров заявил, что отправил на Украину еще одно подразделение