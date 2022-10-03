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Кадыров заявил, что отправил на Украину еще одно подразделение бойцов - РИА Новости, 03.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221003/svo-1821052755.html
Кадыров заявил, что отправил на Украину еще одно подразделение бойцов
Кадыров заявил, что отправил на Украину еще одно подразделение бойцов - РИА Новости, 03.10.2022
Кадыров заявил, что отправил на Украину еще одно подразделение бойцов
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что отправил на Украину еще одно подразделение бойцов, также готовится к отправке в ближайшее время еще одно... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T01:18
2022-10-03T01:18
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
украина
безопасность
армия
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что отправил на Украину еще одно подразделение бойцов, также готовится к отправке в ближайшее время еще одно боевое формирование."Сатанисты зашли в несколько населенных пунктов, но это не означает, что они выигрывают. Все эти города и поселки освобождали мы. И мы же снова освободим их от поганых нациков и фашистов", - отметил глава Чечни.Кадыров подчеркнул, что делается это для того, чтобы линия атаки была максимально плотной, чтобы бойцы могли заменять друг друга, чередуясь в штурмовых атаках. Также он заверил, что наступление не остановится ни на минуту.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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рамзан кадыров, украина, безопасность, армия
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Украина, Безопасность, Армия
01:18 03.10.2022
 
Кадыров заявил, что отправил на Украину еще одно подразделение бойцов

Глава Чеченской республики Кадыров заявил, что отправил на Украину еще одно подразделение

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкОткрытие аквапарка в Грозном
Открытие аквапарка в Грозном - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что отправил на Украину еще одно подразделение бойцов, также готовится к отправке в ближайшее время еще одно боевое формирование.
"Мы отправили на Украину еще одно подразделение обученных бойцов. Готовится к отправке в ближайшее время еще одно боевое формирование", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
"Сатанисты зашли в несколько населенных пунктов, но это не означает, что они выигрывают. Все эти города и поселки освобождали мы. И мы же снова освободим их от поганых нациков и фашистов", - отметил глава Чечни.
Кадыров подчеркнул, что делается это для того, чтобы линия атаки была максимально плотной, чтобы бойцы могли заменять друг друга, чередуясь в штурмовых атаках. Также он заверил, что наступление не остановится ни на минуту.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровУкраинаБезопасностьАрмия
 
 
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