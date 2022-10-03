В Омске будут судить экс-проректора вуза, собиравшего взятки со студентов
В Омске будут судить экс-проректора вуза, собравшего со студентов более 900 тысяч рублей
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
ОМСК, 3 окт - РИА Новости. Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего проректора Сибирского института бизнеса и информационных технологий, которого обвиняют в 46 эпизодах коммерческого подкупа от студентов на сумму более 900 тысяч рублей, сообщила пресс-служба ведомства.
"Из материалов уголовного дела следует, что в 2018-2021 годах фигурант уголовного дела получил незаконное денежное вознаграждение в виде денег на общую сумму более 900 тысяч рублей от 46 студентов данного учреждения за выставление им положительных оценок за промежуточные и государственные итоговые экзамены без фактической их сдачи", - рассказали в пресс-службе.
Вину в совершении преступлений мужчина не признал. Во время следствия у него были арестованы автомобиль Land Rover, квартира и 19 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Омска для рассмотрения по существу.
Источник в прокуратуре уточнил РИА Новости, что речь идет о 36-летнем Андрее Тимофееве.
Сибирский институт бизнеса и информационных технологий - одна из первых негосударственных образовательных организаций высшего образования в Западной Сибири, сообщается на сайте вуза. Институт получил лицензию на право ведения образовательной деятельности в 1996 году.
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