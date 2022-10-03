https://ria.ru/20221003/sud-1821153621.html

В Омске будут судить экс-проректора вуза, собиравшего взятки со студентов

В Омске будут судить экс-проректора вуза, собиравшего взятки со студентов - РИА Новости, 03.10.2022

В Омске будут судить экс-проректора вуза, собиравшего взятки со студентов

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего проректора Сибирского института бизнеса и информационных технологий, которого... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T14:00

2022-10-03T14:00

2022-10-03T14:00

россия

происшествия

омск

омская область

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ОМСК, 3 окт - РИА Новости. Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего проректора Сибирского института бизнеса и информационных технологий, которого обвиняют в 46 эпизодах коммерческого подкупа от студентов на сумму более 900 тысяч рублей, сообщила пресс-служба ведомства."Из материалов уголовного дела следует, что в 2018-2021 годах фигурант уголовного дела получил незаконное денежное вознаграждение в виде денег на общую сумму более 900 тысяч рублей от 46 студентов данного учреждения за выставление им положительных оценок за промежуточные и государственные итоговые экзамены без фактической их сдачи", - рассказали в пресс-службе.Вину в совершении преступлений мужчина не признал. Во время следствия у него были арестованы автомобиль Land Rover, квартира и 19 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Омска для рассмотрения по существу.Источник в прокуратуре уточнил РИА Новости, что речь идет о 36-летнем Андрее Тимофееве.Сибирский институт бизнеса и информационных технологий - одна из первых негосударственных образовательных организаций высшего образования в Западной Сибири, сообщается на сайте вуза. Институт получил лицензию на право ведения образовательной деятельности в 1996 году.

https://ria.ru/20220927/vzatka-1819892396.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, омск, омская область