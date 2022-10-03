https://ria.ru/20221003/sud-1821067147.html

Совладелец "Зимней вишни" попросил суд о минимальном наказании

Совладелец "Зимней вишни" попросил суд о минимальном наказании - РИА Новости, 03.10.2022

Совладелец "Зимней вишни" попросил суд о минимальном наказании

Совладелец сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский, выступая с последним словом, попросил суд ограничиться минимальным наказанием, а... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T08:47

2022-10-03T08:47

2022-10-03T08:47

россия

кемерово

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

пожар в торговом центре в кемерово

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КЕМЕРОВО, 3 окт – РИА Новости. Совладелец сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский, выступая с последним словом, попросил суд ограничиться минимальным наказанием, а также извинился перед родственниками погибших и выразил им соболезнования, передает корреспондент РИА Новости из зала Центрального районного суда Кемерово.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них - дети."В силу… убедительных и профессиональных доводов со стороны обвинения для меня стали очевидными ошибки, допущенные, которые были на момент первоначального оформления документации для подготовки ввода торгового центра в эксплуатацию... Данный процесс выявил нарушения закона Российской Федерации с моей стороны как бывшего руководителя юридического лица "Кемеровский кондитерский комбинат", о чем искренне сожалею и раскаиваюсь, как и прошу извинения и прощения у общества за себя и за своих подчиненных", - сказал Вишневский.Он отметил, что, его "рабочая деятельность в юридическом лице в торговом центре закончилась в начале 2016 года. По словам Вишневского, он был уволен, после чего он "являлся наемным менеджером, работая согласно условиям трудового договора, должностным инструкциям". Также Вишневский добавил, что приобретение им 7% акций в основном капитале юридического лица "Кемеровский кондитерский комбинат" состоялось уже после его увольнения, в декабре 2016 года.Подсудимый подчеркнул, что последующее руководство торгового центра ему незнакомо, поскольку после его увольнения от должностей был освобожден весь персонал."Произошедшая трагедия в торгово-развлекательном центре случилась спустя два года после моего увольнения и четыре после ввода объекта в эксплуатацию. За столь продолжительный период произошли значительные изменения, поменялась внутренняя планировка, сменились собственники и арендаторы многих помещений, как и обслуживающая организация коммуникаций… В любом случае, выражая свои искренние и глубочайшие соболезнования близким и родственникам погибших людей в этой ужасной трагедии, прошу уважаемый суд отнестись с пониманием к моей личности и по возможности ограничиться минимальным наказанием", - добавил Вишневский.Он обвиняется по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).По данным следствия, в 2013-2014 годах Вишневский с участием посредника дал взятку в 7 миллионов рублей, чтобы реконструировать торговый центр без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания. Позже со ссылкой на адвоката Вишневского сообщалось, что обвиняемый вину не признал, так как он был не собственником ТЦ на стадии заключения договора и строительства, а генеральным директором, вследствие чего экономической заинтересованности во взятке не было. Также Вишневский заявлял, что "7 миллионов рублей были не взяткой, а оплатой по официальному договору услуг организации, которая занималась оформлением документов и разрешительной документацией".Позже со ссылкой на адвоката подсудимого сообщалось, что Вишневский признался в даче взятки, гособвинение запросило для него 10 лет лишения свободы и 490 миллионов рублей штрафа, сторона защиты в свою очередь попросила о смягчения наказания в порядке ст. 164 Уголовного кодекса.Всего СК расследовал четыре дела по пожару в "Зимней вишне". Фигурантам двух дел Заводский и Центральный районный суды Кемерово уже вынесли обвинительные приговоры. Еще два дела рассматривает Центральный районный суд Кемерово.

https://ria.ru/20211115/sud-1759164560.html

https://ria.ru/20211220/kemerovo-1764488666.html

https://ria.ru/20211220/sud-1764490220.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, кемерово, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, пожар в торговом центре в кемерово