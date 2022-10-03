https://ria.ru/20221003/subventsii-1821105724.html

Сенаторы предложили индексировать субвенции на фактический уровень инфляции

Сенаторы предложили индексировать субвенции на фактический уровень инфляции - РИА Новости, 03.10.2022

Сенаторы предложили индексировать субвенции на фактический уровень инфляции

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила индексировать на фактический уровень инфляции общий объем субвенций и дотаций на выравнивание бюджетной... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T11:42

2022-10-03T11:42

2022-10-03T12:44

экономика

совет федерации рф

валентина матвиенко

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила индексировать на фактический уровень инфляции общий объем субвенций и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности."Система межбюджетных отношений нуждается в дальнейшем развитии. В частности, мы предлагаем индексировать на фактический уровень инфляции общий объем субвенций и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. А также активизировать работу по консолидации и укрупнению субсидий", - сказала политик.По ее мнению, здесь стоит учитывать, что помощь может понадобиться, в том числе регионам с развитой экономикой. Поэтому мониторинг финансового состояния региональных бюджетов в следующем году надо вести особо тщательно и в случае необходимости принимать оперативные меры.Она также отметила, что даже имея в виду те сложности, с которыми сталкивается экономика, "мы не должны забывать о том, что нужно поощрять стремление регионов к самодостаточности".Матвиенко отметила, что ещё один наболевший вопрос – заработная плата учителей и врачей, которые продолжают работать, получая не очень высокую зарплату."Нам нужно менять эту ситуацию. Считаю, что надо не только помочь регионам, увеличив финансовую поддержку, но и скорректировать подходы к определению размеров заработной платы педагогов и медицинских работников", - добавила она.

https://ria.ru/20221003/investproekty-1821122890.html

https://ria.ru/20221003/matvienko-1821099060.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, совет федерации рф, валентина матвиенко