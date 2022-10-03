https://ria.ru/20221003/subventsii-1821105724.html
Сенаторы предложили индексировать субвенции на фактический уровень инфляции
Сенаторы предложили индексировать субвенции на фактический уровень инфляции - РИА Новости, 03.10.2022
Сенаторы предложили индексировать субвенции на фактический уровень инфляции
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила индексировать на фактический уровень инфляции общий объем субвенций и дотаций на выравнивание бюджетной... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T11:42
2022-10-03T11:42
2022-10-03T12:44
экономика
совет федерации рф
валентина матвиенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818485432_0:178:3071:1905_1920x0_80_0_0_e8aac34a74bf349bef3b3494ff27775c.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила индексировать на фактический уровень инфляции общий объем субвенций и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности."Система межбюджетных отношений нуждается в дальнейшем развитии. В частности, мы предлагаем индексировать на фактический уровень инфляции общий объем субвенций и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. А также активизировать работу по консолидации и укрупнению субсидий", - сказала политик.По ее мнению, здесь стоит учитывать, что помощь может понадобиться, в том числе регионам с развитой экономикой. Поэтому мониторинг финансового состояния региональных бюджетов в следующем году надо вести особо тщательно и в случае необходимости принимать оперативные меры.Она также отметила, что даже имея в виду те сложности, с которыми сталкивается экономика, "мы не должны забывать о том, что нужно поощрять стремление регионов к самодостаточности".Матвиенко отметила, что ещё один наболевший вопрос – заработная плата учителей и врачей, которые продолжают работать, получая не очень высокую зарплату."Нам нужно менять эту ситуацию. Считаю, что надо не только помочь регионам, увеличив финансовую поддержку, но и скорректировать подходы к определению размеров заработной платы педагогов и медицинских работников", - добавила она.
https://ria.ru/20221003/investproekty-1821122890.html
https://ria.ru/20221003/matvienko-1821099060.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818485432_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_f53b4d35bcd858ef14c3377cc04e4674.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, совет федерации рф, валентина матвиенко
Экономика, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко
11:42 03.10.2022 (обновлено: 12:44 03.10.2022)
Сенаторы предложили индексировать субвенции на фактический уровень инфляции
Матвиенко предложила индексировать субвенции регионам на фактический уровень инфляции
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила индексировать на фактический уровень инфляции общий объем субвенций и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.
"Система межбюджетных отношений нуждается в дальнейшем развитии. В частности, мы предлагаем индексировать на фактический уровень инфляции общий объем субвенций и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. А также активизировать работу по консолидации и укрупнению субсидий", - сказала политик.
По ее мнению, здесь стоит учитывать, что помощь может понадобиться, в том числе регионам с развитой экономикой. Поэтому мониторинг финансового состояния региональных бюджетов в следующем году надо вести особо тщательно и в случае необходимости принимать оперативные меры.
Она также отметила, что даже имея в виду те сложности, с которыми сталкивается экономика, "мы не должны забывать о том, что нужно поощрять стремление регионов к самодостаточности".
Матвиенко отметила, что ещё один наболевший вопрос – заработная плата учителей и врачей, которые продолжают работать, получая не очень высокую зарплату.
"Нам нужно менять эту ситуацию. Считаю, что надо не только помочь регионам, увеличив финансовую поддержку, но и скорректировать подходы к определению размеров заработной платы педагогов и медицинских работников", - добавила она.