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В Ставропольском крае выполнили задачу по частичной мобилизации - РИА Новости, 03.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Ставропольском крае выполнили задачу по частичной мобилизации
В Ставропольском крае выполнили задачу по частичной мобилизации - РИА Новости, 03.10.2022
В Ставропольском крае выполнили задачу по частичной мобилизации
Задача по частичной мобилизации в Ставропольском крае выполнена, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T22:31
2022-10-03T22:31
специальная военная операция на украине
владимир владимиров
владимир путин
ставропольский край
россия
частичная мобилизация в россии
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ПЯТИГОРСК (Cтавропольский край), 3 окт - РИА Новости. Задача по частичной мобилизации в Ставропольском крае выполнена, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров."На текущем этапе поставленная перед регионом задача по мобилизации выполнена. Наш регион был и остается краем патриотов… Теперь все внимание поддержке наших земляков - добровольцев и призванных в рамках частичной мобилизации", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.По его словам, дооснащение необходимой экипировкой ведется каждый день без остановки. "Никаких вопросов с обеспеченностью бойцов возникать не должно. Будем помогать, используя все доступные ресурсы, включая краевой Фонд помощи военнослужащим и членам их семей. Взаимодействие с воинскими частями налажено. Поддержка бойцов продлится столько, сколько будет идти специальная военная операция", - подчеркнул глава региона.Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября указом президента Владимира Путина.
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владимир владимиров, владимир путин, ставропольский край, россия, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Владимир Владимиров, Владимир Путин, Ставропольский край, Россия, Частичная мобилизация в России
22:31 03.10.2022
 
В Ставропольском крае выполнили задачу по частичной мобилизации

Губернатор Владимиров: Ставропольский край выполнил задачу по частичной мобилизации

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкВоеннослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области
Военнослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Военнослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК (Cтавропольский край), 3 окт - РИА Новости. Задача по частичной мобилизации в Ставропольском крае выполнена, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
"На текущем этапе поставленная перед регионом задача по мобилизации выполнена. Наш регион был и остается краем патриотов… Теперь все внимание поддержке наших земляков - добровольцев и призванных в рамках частичной мобилизации", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.
По его словам, дооснащение необходимой экипировкой ведется каждый день без остановки. "Никаких вопросов с обеспеченностью бойцов возникать не должно. Будем помогать, используя все доступные ресурсы, включая краевой Фонд помощи военнослужащим и членам их семей. Взаимодействие с воинскими частями налажено. Поддержка бойцов продлится столько, сколько будет идти специальная военная операция", - подчеркнул глава региона.
Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября указом президента Владимира Путина.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ВладимировВладимир ПутинСтавропольский крайРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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