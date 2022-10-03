В Ставропольском крае выполнили задачу по частичной мобилизации
Губернатор Владимиров: Ставропольский край выполнил задачу по частичной мобилизации
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкВоеннослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области
Военнослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области. Архивное фото
ПЯТИГОРСК (Cтавропольский край), 3 окт - РИА Новости. Задача по частичной мобилизации в Ставропольском крае выполнена, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
"На текущем этапе поставленная перед регионом задача по мобилизации выполнена. Наш регион был и остается краем патриотов… Теперь все внимание поддержке наших земляков - добровольцев и призванных в рамках частичной мобилизации", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.
По его словам, дооснащение необходимой экипировкой ведется каждый день без остановки. "Никаких вопросов с обеспеченностью бойцов возникать не должно. Будем помогать, используя все доступные ресурсы, включая краевой Фонд помощи военнослужащим и членам их семей. Взаимодействие с воинскими частями налажено. Поддержка бойцов продлится столько, сколько будет идти специальная военная операция", - подчеркнул глава региона.
Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября указом президента Владимира Путина.