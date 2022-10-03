https://ria.ru/20221003/stavropole-1821297526.html

В Ставропольском крае выполнили задачу по частичной мобилизации

В Ставропольском крае выполнили задачу по частичной мобилизации - РИА Новости, 03.10.2022

В Ставропольском крае выполнили задачу по частичной мобилизации

Задача по частичной мобилизации в Ставропольском крае выполнена, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T22:31

2022-10-03T22:31

2022-10-03T22:31

специальная военная операция на украине

владимир владимиров

владимир путин

ставропольский край

россия

частичная мобилизация в россии

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ПЯТИГОРСК (Cтавропольский край), 3 окт - РИА Новости. Задача по частичной мобилизации в Ставропольском крае выполнена, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров."На текущем этапе поставленная перед регионом задача по мобилизации выполнена. Наш регион был и остается краем патриотов… Теперь все внимание поддержке наших земляков - добровольцев и призванных в рамках частичной мобилизации", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.По его словам, дооснащение необходимой экипировкой ведется каждый день без остановки. "Никаких вопросов с обеспеченностью бойцов возникать не должно. Будем помогать, используя все доступные ресурсы, включая краевой Фонд помощи военнослужащим и членам их семей. Взаимодействие с воинскими частями налажено. Поддержка бойцов продлится столько, сколько будет идти специальная военная операция", - подчеркнул глава региона.Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября указом президента Владимира Путина.

ставропольский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир владимиров, владимир путин, ставропольский край, россия, частичная мобилизация в россии