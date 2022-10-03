https://ria.ru/20221003/ssha-1821303226.html

США выгодны ЧП на "Северном потоке", заявил экс-советник Пентагона

США выгодны ЧП на "Северном потоке", заявил экс-советник Пентагона - РИА Новости, 03.10.2022

США выгодны ЧП на "Северном потоке", заявил экс-советник Пентагона

Заявления американских властей о непричастности США к терактам на газопроводах "Северный поток" противоречат логике и не выгодны Вашингтону, заявил РИА Новости... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T23:34

2022-10-03T23:34

2022-10-03T23:34

в мире

сша

европа

министерство обороны сша

северный поток

авария на "северных потоках"

дания

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ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. Заявления американских властей о непричастности США к терактам на газопроводах "Северный поток" противоречат логике и не выгодны Вашингтону, заявил РИА Новости бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор."Утверждения администрации (президента США Джо) Байдена о непричастности являются нелогичными, учитывая предыдущие заявления и то, как она (администрация) двигает фигуры на доске", - заявил Макгрегор.Он отметил, что Соединенные Штаты извлекают выгоду из разрушения газопроводов, поскольку вывод их из строя повышает зависимость Европы от американских энергоносителей. В частности, Макгрегор указал на пример немецкой экономики, которая в краткосрочной перспективе оказалась более зависима от США."Это важно, поскольку показывает манипулирование и то, кто "выигрывает" от разрушения газопровода", - указал экс-советник.Власти США говорят, что причиной прорыва трубопровода, по которому российский газ экспортируется в Европу, стала "преднамеренная диверсия", и отвергают свою причастность к ней.В минувший понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.

https://ria.ru/20221003/medvedev-1821280111.html

https://ria.ru/20220929/vzryvy-1820394714.html

сша

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дания

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в мире, сша, европа, министерство обороны сша, северный поток, авария на "северных потоках", дания