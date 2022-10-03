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США выгодны ЧП на "Северном потоке", заявил экс-советник Пентагона - РИА Новости, 03.10.2022
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США выгодны ЧП на "Северном потоке", заявил экс-советник Пентагона
США выгодны ЧП на "Северном потоке", заявил экс-советник Пентагона - РИА Новости, 03.10.2022
США выгодны ЧП на "Северном потоке", заявил экс-советник Пентагона
Заявления американских властей о непричастности США к терактам на газопроводах "Северный поток" противоречат логике и не выгодны Вашингтону, заявил РИА Новости... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T23:34
2022-10-03T23:34
в мире
сша
европа
министерство обороны сша
северный поток
авария на "северных потоках"
дания
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ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. Заявления американских властей о непричастности США к терактам на газопроводах "Северный поток" противоречат логике и не выгодны Вашингтону, заявил РИА Новости бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор."Утверждения администрации (президента США Джо) Байдена о непричастности являются нелогичными, учитывая предыдущие заявления и то, как она (администрация) двигает фигуры на доске", - заявил Макгрегор.Он отметил, что Соединенные Штаты извлекают выгоду из разрушения газопроводов, поскольку вывод их из строя повышает зависимость Европы от американских энергоносителей. В частности, Макгрегор указал на пример немецкой экономики, которая в краткосрочной перспективе оказалась более зависима от США."Это важно, поскольку показывает манипулирование и то, кто "выигрывает" от разрушения газопровода", - указал экс-советник.Власти США говорят, что причиной прорыва трубопровода, по которому российский газ экспортируется в Европу, стала "преднамеренная диверсия", и отвергают свою причастность к ней.В минувший понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
https://ria.ru/20221003/medvedev-1821280111.html
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в мире, сша, европа, министерство обороны сша, северный поток, авария на "северных потоках", дания
В мире, США, Европа, Министерство обороны США, Северный поток, Авария на "Северных потоках", Дания
23:34 03.10.2022
 
США выгодны ЧП на "Северном потоке", заявил экс-советник Пентагона

Экс-советник Макгрегор: заявления США о непричастности к ЧП на "Северном потоке" нелогичны

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. Заявления американских властей о непричастности США к терактам на газопроводах "Северный поток" противоречат логике и не выгодны Вашингтону, заявил РИА Новости бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
"Утверждения администрации (президента США Джо) Байдена о непричастности являются нелогичными, учитывая предыдущие заявления и то, как она (администрация) двигает фигуры на доске", - заявил Макгрегор.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
20:40
Медведев сравнил ЧП на "Северных потоках" и взрывы газопровода в Никарагуа
Он отметил, что Соединенные Штаты извлекают выгоду из разрушения газопроводов, поскольку вывод их из строя повышает зависимость Европы от американских энергоносителей. В частности, Макгрегор указал на пример немецкой экономики, которая в краткосрочной перспективе оказалась более зависима от США.
"Это важно, поскольку показывает манипулирование и то, кто "выигрывает" от разрушения газопровода", - указал экс-советник.
Власти США говорят, что причиной прорыва трубопровода, по которому российский газ экспортируется в Европу, стала "преднамеренная диверсия", и отвергают свою причастность к ней.
В минувший понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 17:48
Запад нашел виновного во взрывах на "Северных потоках"
 
В миреСШАЕвропаМинистерство обороны СШАСеверный потокАвария на "Северных потоках"Дания
 
 
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