США выгодны ЧП на "Северном потоке", заявил экс-советник Пентагона
Экс-советник Макгрегор: заявления США о непричастности к ЧП на "Северном потоке" нелогичны
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. Заявления американских властей о непричастности США к терактам на газопроводах "Северный поток" противоречат логике и не выгодны Вашингтону, заявил РИА Новости бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
"Утверждения администрации (президента США Джо) Байдена о непричастности являются нелогичными, учитывая предыдущие заявления и то, как она (администрация) двигает фигуры на доске", - заявил Макгрегор.
Он отметил, что Соединенные Штаты извлекают выгоду из разрушения газопроводов, поскольку вывод их из строя повышает зависимость Европы от американских энергоносителей. В частности, Макгрегор указал на пример немецкой экономики, которая в краткосрочной перспективе оказалась более зависима от США.
"Это важно, поскольку показывает манипулирование и то, кто "выигрывает" от разрушения газопровода", - указал экс-советник.
Власти США говорят, что причиной прорыва трубопровода, по которому российский газ экспортируется в Европу, стала "преднамеренная диверсия", и отвергают свою причастность к ней.
В минувший понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
29 сентября, 17:48Запад нашел виновного во взрывах на "Северных потоках"