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Госдеп: США придерживаются принципа о недопустимости ядерной войны - РИА Новости, 03.10.2022
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Госдеп: США придерживаются принципа о недопустимости ядерной войны
Госдеп: США придерживаются принципа о недопустимости ядерной войны - РИА Новости, 03.10.2022
Госдеп: США придерживаются принципа о недопустимости ядерной войны
США придерживаются принципа о недопустимости развязывания ядерной войны, продолжат стремиться к двусторонним и многосторонним усилиям для избежания гонки... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T19:52
2022-10-03T19:52
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ООН, 3 окт – РИА Новости. США придерживаются принципа о недопустимости развязывания ядерной войны, продолжат стремиться к двусторонним и многосторонним усилиям для избежания гонки вооружений, заявила на заседании Первого комитета ГА ООН замгоссекретаря Бонни Дженкинс, курирующая вопросы контроля над вооружениями."Мы продолжим стремиться к двусторонним и многосторонним дипломатическим подходам с целью избежания военного конфликта, укрепления стратегической стабильности, повышения взаимного понимания, укрепления взаимного доверия, а также недопущения гонки вооружений, которая не принесет пользы никому и подвергнет опасности всех", - добавила она.Лидеры России, Китая, Великобритании, Франции и США 3 января выступили с совместным заявлением о недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием. Главы стран "ядерной пятерки" также заявили о решимости вести диалог на основе взаимного уважения и признания интересов друг друга. МИД РФ отмечал, что заявление "ядерной пятерки" было подготовлено по российской инициативе.
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в мире, сша, россия, цены на нефть, китай, государственный департамент сша, оон
В мире, США, Россия, Цены на нефть, Китай, Государственный департамент США, ООН
19:52 03.10.2022
 
Госдеп: США придерживаются принципа о недопустимости ядерной войны

Замгоссекретаря Дженкинс: США придерживаются принципа о недопустимости ядерной войны

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ООН, 3 окт – РИА Новости. США придерживаются принципа о недопустимости развязывания ядерной войны, продолжат стремиться к двусторонним и многосторонним усилиям для избежания гонки вооружений, заявила на заседании Первого комитета ГА ООН замгоссекретаря Бонни Дженкинс, курирующая вопросы контроля над вооружениями.
"Третьего января КНР, Франция, РФ, Великобритания и США подтвердили принцип о том, что ядерная война не может быть выиграна и не должна никогда быть развязана. США придерживаются этого принципа", - сказала Дженкинс.
"Мы продолжим стремиться к двусторонним и многосторонним дипломатическим подходам с целью избежания военного конфликта, укрепления стратегической стабильности, повышения взаимного понимания, укрепления взаимного доверия, а также недопущения гонки вооружений, которая не принесет пользы никому и подвергнет опасности всех", - добавила она.
Лидеры России, Китая, Великобритании, Франции и США 3 января выступили с совместным заявлением о недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием. Главы стран "ядерной пятерки" также заявили о решимости вести диалог на основе взаимного уважения и признания интересов друг друга. МИД РФ отмечал, что заявление "ядерной пятерки" было подготовлено по российской инициативе.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 19:41
Блинкен: США серьезно относятся к заявлениям России по ядерному оружию
 
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