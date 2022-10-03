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Госдеп: США придерживаются принципа о недопустимости ядерной войны

Госдеп: США придерживаются принципа о недопустимости ядерной войны - РИА Новости, 03.10.2022

Госдеп: США придерживаются принципа о недопустимости ядерной войны

США придерживаются принципа о недопустимости развязывания ядерной войны, продолжат стремиться к двусторонним и многосторонним усилиям для избежания гонки... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T19:52

2022-10-03T19:52

2022-10-03T19:52

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россия

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ООН, 3 окт – РИА Новости. США придерживаются принципа о недопустимости развязывания ядерной войны, продолжат стремиться к двусторонним и многосторонним усилиям для избежания гонки вооружений, заявила на заседании Первого комитета ГА ООН замгоссекретаря Бонни Дженкинс, курирующая вопросы контроля над вооружениями."Мы продолжим стремиться к двусторонним и многосторонним дипломатическим подходам с целью избежания военного конфликта, укрепления стратегической стабильности, повышения взаимного понимания, укрепления взаимного доверия, а также недопущения гонки вооружений, которая не принесет пользы никому и подвергнет опасности всех", - добавила она.Лидеры России, Китая, Великобритании, Франции и США 3 января выступили с совместным заявлением о недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием. Главы стран "ядерной пятерки" также заявили о решимости вести диалог на основе взаимного уважения и признания интересов друг друга. МИД РФ отмечал, что заявление "ядерной пятерки" было подготовлено по российской инициативе.

https://ria.ru/20220930/oruzhie-1820737620.html

сша

россия

китай

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сша, россия, цены на нефть, китай, государственный департамент сша, оон