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США не считают боевые действия в Донбассе атакой на Россию, заявил Кирби
США не считают боевые действия в Донбассе атакой на Россию, заявил Кирби - РИА Новости, 03.10.2022
США не считают боевые действия в Донбассе атакой на Россию, заявил Кирби
США не считают нападением на Россию боевые действия, которые ведет Украина в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях, сказал координатор по стратегическим... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T16:35
2022-10-03T16:35
2022-10-03T16:35
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ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. США не считают нападением на Россию боевые действия, которые ведет Украина в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.Четыре региона провели референдумы, по итогам которых Россия включила их в свой состав."Это не нападение на Россию. Это украинская земля, это была украинская земля", - сказал Кирби, отвечая в интервью телеканалу CNN на вопрос, поддерживают ли США действия украинских военных на этих территориях."Мы не занимаемся тем, чтобы указывать президенту Зеленскому, как ему вести военные операции. Мы стараемся сделать так, чтобы у него были все возможности и системы, чтобы вести их эффективно, и это у него получается", - добавил он.Кирби ушел от ответа на вопрос, как в США воспринимают просьбу украинцев передать им еще более дальнобойные вооружения в обмен на право американцев ветировать удары по тем или иным целям.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221003/delo-1821201080.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, украина, нато, джон кирби, сергей лавров, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Украина, НАТО, Джон Кирби, Сергей Лавров, Дмитрий Песков
США не считают боевые действия в Донбассе атакой на Россию, заявил Кирби
Джон Кирби заявил, что США не считают боевые действия в Донбассе атакой на Россию
ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости.
США не считают нападением на Россию боевые действия, которые ведет Украина в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях, сказал
координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
Четыре региона провели референдумы, по итогам которых Россия включила их в свой состав.
"Это не нападение на Россию. Это украинская земля, это была украинская земля", - сказал Кирби, отвечая в интервью телеканалу CNN на вопрос, поддерживают ли США действия украинских военных на этих территориях.
"Мы не занимаемся тем, чтобы указывать президенту Зеленскому, как ему вести военные операции. Мы стараемся сделать так, чтобы у него были все возможности и системы, чтобы вести их эффективно, и это у него получается", - добавил он.
Кирби ушел от ответа на вопрос, как в США воспринимают просьбу украинцев передать им еще более дальнобойные вооружения в обмен на право американцев ветировать удары по тем или иным целям.
Россия ранее направила странам НАТО
ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.