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В конгрессе США потребовали от Байдена прекратить войну против американцев - РИА Новости, 03.10.2022
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В конгрессе США потребовали от Байдена прекратить войну против американцев
В конгрессе США потребовали от Байдена прекратить войну против американцев - РИА Новости, 03.10.2022
В конгрессе США потребовали от Байдена прекратить войну против американцев
Американский конгресс должен перестать финансировать администрацию президента Джо Байдена, так как бездействие Белого дома в вопросах миграционного кризиса —... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T15:48
2022-10-03T16:20
в мире
джо байден
сша
мексика
конгресс сша
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Американский конгресс должен перестать финансировать администрацию президента Джо Байдена, так как бездействие Белого дома в вопросах миграционного кризиса — это война против собственного народа, заявил в эфире Fox Business член палаты представителей от штата Техас Чип Рой."Эту проблему можно решить, но нынешняя администрация отказывается это делать, поэтому конгресс должен выполнить свою задачу и прекратить финансировать институции, которые ведут войну против американского народа", — сказал конгрессмен.По его мнению, проблему с нелегалами можно решить в правовом поле быстро и гуманно. Вместо этого Белый дом закрывает глаза на трагедии мигрантов: они погибают, подвергаются насилию и попадают в сексуальное рабство.Основной поток мигрантов в США идет из стран Латинской Америки, и на фоне экономических сложностей, усугубленных пандемией, он достиг рекордных цифр. По данным американской Погранично-таможенной службы, за последние 11 месяцев на границе с Мексикой задержали более двух миллионов нелегалов.По мнению главы Пограничной патрульной службы Рауля Ортиза, основной причиной такого роста стало отсутствие последствий за незаконное пересечение границы.
https://ria.ru/20220630/kazn-1799149747.html
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в мире, джо байден, сша, мексика, конгресс сша, техас
В мире, Джо Байден, США, Мексика, Конгресс США, Техас
15:48 03.10.2022 (обновлено: 16:20 03.10.2022)
 
В конгрессе США потребовали от Байдена прекратить войну против американцев

Конгрессмен США Рой: Белый дом лишится финансирования, если не решит вопрос с мигрантами

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Американский конгресс должен перестать финансировать администрацию президента Джо Байдена, так как бездействие Белого дома в вопросах миграционного кризиса — это война против собственного народа, заявил в эфире Fox Business член палаты представителей от штата Техас Чип Рой.
"Эту проблему можно решить, но нынешняя администрация отказывается это делать, поэтому конгресс должен выполнить свою задачу и прекратить финансировать институции, которые ведут войну против американского народа", — сказал конгрессмен.
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По его мнению, проблему с нелегалами можно решить в правовом поле быстро и гуманно. Вместо этого Белый дом закрывает глаза на трагедии мигрантов: они погибают, подвергаются насилию и попадают в сексуальное рабство.
Основной поток мигрантов в США идет из стран Латинской Америки, и на фоне экономических сложностей, усугубленных пандемией, он достиг рекордных цифр. По данным американской Погранично-таможенной службы, за последние 11 месяцев на границе с Мексикой задержали более двух миллионов нелегалов.
По мнению главы Пограничной патрульной службы Рауля Ортиза, основной причиной такого роста стало отсутствие последствий за незаконное пересечение границы.
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В миреДжо БайденСШАМексикаКонгресс СШАТехас
 
 
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