15:48 03.10.2022 (обновлено: 16:20 03.10.2022)
В конгрессе США потребовали от Байдена прекратить войну против американцев
Конгрессмен США Рой: Белый дом лишится финансирования, если не решит вопрос с мигрантами
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Американский конгресс должен перестать финансировать администрацию президента Джо Байдена, так как бездействие Белого дома в вопросах миграционного кризиса — это война против собственного народа, заявил в эфире Fox Business член палаты представителей от штата Техас Чип Рой.
"Эту проблему можно решить, но нынешняя администрация отказывается это делать, поэтому конгресс должен выполнить свою задачу и прекратить финансировать институции, которые ведут войну против американского народа", — сказал конгрессмен.
По его мнению, проблему с нелегалами можно решить в правовом поле быстро и гуманно. Вместо этого Белый дом закрывает глаза на трагедии мигрантов: они погибают, подвергаются насилию и попадают в сексуальное рабство.
Основной поток мигрантов в США идет из стран Латинской Америки, и на фоне экономических сложностей, усугубленных пандемией, он достиг рекордных цифр. По данным американской Погранично-таможенной службы, за последние 11 месяцев на границе с Мексикой задержали более двух миллионов нелегалов.
По мнению главы Пограничной патрульной службы Рауля Ортиза, основной причиной такого роста стало отсутствие последствий за незаконное пересечение границы.
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