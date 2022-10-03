https://ria.ru/20221003/ssha-1821188473.html

В конгрессе США потребовали от Байдена прекратить войну против американцев

В конгрессе США потребовали от Байдена прекратить войну против американцев - РИА Новости, 03.10.2022

В конгрессе США потребовали от Байдена прекратить войну против американцев

Американский конгресс должен перестать финансировать администрацию президента Джо Байдена, так как бездействие Белого дома в вопросах миграционного кризиса —... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T15:48

2022-10-03T15:48

2022-10-03T16:20

в мире

джо байден

сша

мексика

конгресс сша

техас

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Американский конгресс должен перестать финансировать администрацию президента Джо Байдена, так как бездействие Белого дома в вопросах миграционного кризиса — это война против собственного народа, заявил в эфире Fox Business член палаты представителей от штата Техас Чип Рой."Эту проблему можно решить, но нынешняя администрация отказывается это делать, поэтому конгресс должен выполнить свою задачу и прекратить финансировать институции, которые ведут войну против американского народа", — сказал конгрессмен.По его мнению, проблему с нелегалами можно решить в правовом поле быстро и гуманно. Вместо этого Белый дом закрывает глаза на трагедии мигрантов: они погибают, подвергаются насилию и попадают в сексуальное рабство.Основной поток мигрантов в США идет из стран Латинской Америки, и на фоне экономических сложностей, усугубленных пандемией, он достиг рекордных цифр. По данным американской Погранично-таможенной службы, за последние 11 месяцев на границе с Мексикой задержали более двух миллионов нелегалов.По мнению главы Пограничной патрульной службы Рауля Ортиза, основной причиной такого роста стало отсутствие последствий за незаконное пересечение границы.

https://ria.ru/20220630/kazn-1799149747.html

https://ria.ru/20221001/bayden-1820867995.html

сша

мексика

техас

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, джо байден, сша, мексика, конгресс сша, техас