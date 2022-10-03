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Лавров сравнил политику США с действиями Гитлера перед нападением на СССР - РИА Новости, 03.10.2022
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Лавров сравнил политику США с действиями Гитлера перед нападением на СССР
Лавров сравнил политику США с действиями Гитлера перед нападением на СССР - РИА Новости, 03.10.2022
Лавров сравнил политику США с действиями Гитлера перед нападением на СССР
США сегодня подчинили себе весь коллективный Запад, чтобы превратить Украину в инструмент борьбы с Россией, как в свое время Адольф Гитлер "поставил под ружье"... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:47
2022-10-03T17:11
в мире
россия
украина
госдума рф
сергей лавров
сша
адольф гитлер
донецкая народная республика
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. США сегодня подчинили себе весь коллективный Запад, чтобы превратить Украину в инструмент борьбы с Россией, как в свое время Адольф Гитлер "поставил под ружье" страны Европы для нападения на СССР, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Сегодня США подчинили себе практически весь коллективный Запад, мобилизовав его на превращение Украины в инструмент борьбы с Россией. Также, как в свое время Гитлер, поставил под ружье большинство стран Европы для нападения на Советский Союз", - сказал Лавров, выступая в Госдуме на ратификации договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ."Как и тогда, нынешним планам не суждено сбыться. Об этом предельно ясно сказал президент в Кремле", - добавил министр.
https://ria.ru/20221003/rossiya-1821166222.html
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в мире, россия, украина, госдума рф, сергей лавров, сша, адольф гитлер, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область
В мире, Россия, Украина, Госдума РФ, Сергей Лавров, США, Адольф Гитлер, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область
14:47 03.10.2022 (обновлено: 17:11 03.10.2022)
 
Лавров сравнил политику США с действиями Гитлера перед нападением на СССР

Лавров: США, как когда-то Гитлер, подчинили западные страны для противостояния Москве

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на внеплановом пленарном заседании Государственной Думы РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на внеплановом пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на внеплановом пленарном заседании Государственной Думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. США сегодня подчинили себе весь коллективный Запад, чтобы превратить Украину в инструмент борьбы с Россией, как в свое время Адольф Гитлер "поставил под ружье" страны Европы для нападения на СССР, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Сегодня США подчинили себе практически весь коллективный Запад, мобилизовав его на превращение Украины в инструмент борьбы с Россией. Также, как в свое время Гитлер, поставил под ружье большинство стран Европы для нападения на Советский Союз", - сказал Лавров, выступая в Госдуме на ратификации договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.
"Как и тогда, нынешним планам не суждено сбыться. Об этом предельно ясно сказал президент в Кремле", - добавил министр.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
Вчера, 14:40
Володин: жители новых территорий России ждали воссоединения с ней 30 лет
 
В миреРоссияУкраинаГосдума РФСергей ЛавровСШААдольф ГитлерДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская область
 
 
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