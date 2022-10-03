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В Тольятти пожизненно осужденный серийный убийца получил еще десять лет - РИА Новости, 03.10.2022
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В Тольятти пожизненно осужденный серийный убийца получил еще десять лет
В Тольятти пожизненно осужденный серийный убийца получил еще десять лет - РИА Новости, 03.10.2022
В Тольятти пожизненно осужденный серийный убийца получил еще десять лет
Центральный районный суд Тольятти добавил еще 10 лет лишения свободы к пожизненному сроку жителя Самарской области Олега Рылькова, который 21 год назад был... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T10:54
2022-10-03T11:28
россия
происшествия
самарская область
тольятти
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 3 окт – РИА Новости. Центральный районный суд Тольятти добавил еще 10 лет лишения свободы к пожизненному сроку жителя Самарской области Олега Рылькова, который 21 год назад был осужден за жестокие убийства с изнасилованиями, на этот раз - за убийства пяти женщин и несовершеннолетней, сообщило СУСК РФ по региону.Самарский областной суд 16 июня 1998 года приговорил Рылькова к пожизненному лишению свободы, признав его виновным по статье УК РФ "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с изнасилованием". В июне 2020 года суд в Тольятти добавил Рылькову еще 19 лет лишения свободы за убийство двух девочек."Олег Рыльков признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных "е", "з" ч. 2 ст. 102 УК РСФСР (убийство двух и более лиц, сопряженное с разбоем, изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера). Судом Рыльков признан виновным в совершении указанных преступлений, ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.Следствием и судом установлено, что с августа 1993 по ноябрь 1994 года Рыльков убил в Тольятти пять женщин и девушку, которой на момент совершения преступления было 15 лет. Все потерпевшие скончались от механической асфиксии.По данным прокуратуры Самарской области, сейчас Рыльков отбывает наказание в исправительной колонии в Оренбургской области (более известной как "Черный дельфин") за совершенные более 30 лет назад убийства шести человек, в том числе пяти несовершеннолетних, покушение на убийство ребенка. Также на счету осужденного, по информации надзорного ведомства, числятся 24 эпизода насильственных действий сексуального характера в отношении детей и 34 эпизода разбоев.
https://ria.ru/20220920/sroki-1818086167.html
https://ria.ru/20220908/ubiystvo-1815191477.html
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россия, происшествия, самарская область, тольятти, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Происшествия, Самарская область, Тольятти, Следственный комитет России (СК РФ)
10:54 03.10.2022 (обновлено: 11:28 03.10.2022)
 
В Тольятти пожизненно осужденный серийный убийца получил еще десять лет

В Тольятти пожизненно осужденный серийный убийца и насильник получил еще десять лет

© Телекомпания "КТВ-ЛУЧ"Олег Рыльков
Олег Рыльков
© Телекомпания "КТВ-ЛУЧ"
Олег Рыльков. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 3 окт – РИА Новости. Центральный районный суд Тольятти добавил еще 10 лет лишения свободы к пожизненному сроку жителя Самарской области Олега Рылькова, который 21 год назад был осужден за жестокие убийства с изнасилованиями, на этот раз - за убийства пяти женщин и несовершеннолетней, сообщило СУСК РФ по региону.
Самарский областной суд 16 июня 1998 года приговорил Рылькова к пожизненному лишению свободы, признав его виновным по статье УК РФ "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с изнасилованием". В июне 2020 года суд в Тольятти добавил Рылькову еще 19 лет лишения свободы за убийство двух девочек.
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"Олег Рыльков признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных "е", "з" ч. 2 ст. 102 УК РСФСР (убийство двух и более лиц, сопряженное с разбоем, изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера). Судом Рыльков признан виновным в совершении указанных преступлений, ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Следствием и судом установлено, что с августа 1993 по ноябрь 1994 года Рыльков убил в Тольятти пять женщин и девушку, которой на момент совершения преступления было 15 лет. Все потерпевшие скончались от механической асфиксии.
По данным прокуратуры Самарской области, сейчас Рыльков отбывает наказание в исправительной колонии в Оренбургской области (более известной как "Черный дельфин") за совершенные более 30 лет назад убийства шести человек, в том числе пяти несовершеннолетних, покушение на убийство ребенка. Также на счету осужденного, по информации надзорного ведомства, числятся 24 эпизода насильственных действий сексуального характера в отношении детей и 34 эпизода разбоев.
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РоссияПроисшествияСамарская областьТольяттиСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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