https://ria.ru/20221003/srok-1821093922.html

В Тольятти пожизненно осужденный серийный убийца получил еще десять лет

В Тольятти пожизненно осужденный серийный убийца получил еще десять лет - РИА Новости, 03.10.2022

В Тольятти пожизненно осужденный серийный убийца получил еще десять лет

Центральный районный суд Тольятти добавил еще 10 лет лишения свободы к пожизненному сроку жителя Самарской области Олега Рылькова, который 21 год назад был... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T10:54

2022-10-03T10:54

2022-10-03T11:28

россия

происшествия

самарская область

тольятти

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 3 окт – РИА Новости. Центральный районный суд Тольятти добавил еще 10 лет лишения свободы к пожизненному сроку жителя Самарской области Олега Рылькова, который 21 год назад был осужден за жестокие убийства с изнасилованиями, на этот раз - за убийства пяти женщин и несовершеннолетней, сообщило СУСК РФ по региону.Самарский областной суд 16 июня 1998 года приговорил Рылькова к пожизненному лишению свободы, признав его виновным по статье УК РФ "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с изнасилованием". В июне 2020 года суд в Тольятти добавил Рылькову еще 19 лет лишения свободы за убийство двух девочек."Олег Рыльков признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных "е", "з" ч. 2 ст. 102 УК РСФСР (убийство двух и более лиц, сопряженное с разбоем, изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера). Судом Рыльков признан виновным в совершении указанных преступлений, ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.Следствием и судом установлено, что с августа 1993 по ноябрь 1994 года Рыльков убил в Тольятти пять женщин и девушку, которой на момент совершения преступления было 15 лет. Все потерпевшие скончались от механической асфиксии.По данным прокуратуры Самарской области, сейчас Рыльков отбывает наказание в исправительной колонии в Оренбургской области (более известной как "Черный дельфин") за совершенные более 30 лет назад убийства шести человек, в том числе пяти несовершеннолетних, покушение на убийство ребенка. Также на счету осужденного, по информации надзорного ведомства, числятся 24 эпизода насильственных действий сексуального характера в отношении детей и 34 эпизода разбоев.

https://ria.ru/20220920/sroki-1818086167.html

https://ria.ru/20220908/ubiystvo-1815191477.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, самарская область, тольятти, следственный комитет россии (ск рф)