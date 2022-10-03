https://ria.ru/20221003/spetsoperatsiya-1821176064.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.10.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.10.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T15:50

2022-10-03T15:50

2022-10-03T16:54

инфографика

россия

луганская народная республика

украина

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

спецоперация

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 3 октября 2022 годаРоссийские подразделения ведут бои за освобождение Авдеевки, Артемовска, Марьинки и Соледара Донецкой Народной Республики. Военные пресекли попытки прорыва украинской армии в Херсонской области. За минувшие сутки были ликвидированы 146 районов скопления живой силы и техники противника, 47 артиллерийских расчетов, пять складов боеприпасов. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили три беспилотника и 15 снарядов американской РСЗО HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 310 самолетов, 155 вертолетов, 2137 беспилотников, 378 зенитных ракетных комплексов, 860 реактивных систем залпового огня, 5292 танка и другие бронемашины, 3444 орудия полевой артиллерии и 6189 единиц автомобильной техники.

россия

луганская народная республика

украина

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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