https://ria.ru/20221003/spetsoperatsiya-1821164331.html

ВС России с начала спецоперации уничтожили почти 5300 украинских танков

ВС России с начала спецоперации уничтожили почти 5300 украинских танков - РИА Новости, 03.10.2022

ВС России с начала спецоперации уничтожили почти 5300 украинских танков

Вооруженные силы РФ с начала спецоперации уничтожили 5292 украинских танка и других боевых бронемашин, сообщили в понедельник в Минобороны. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T14:35

2022-10-03T14:35

2022-10-03T17:12

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Вооруженные силы РФ с начала спецоперации уничтожили 5292 украинских танка и других боевых бронемашин, сообщили в понедельник в Минобороны."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 310 самолетов, 155 вертолетов, 2137 беспилотных летательных аппаратов, 378 зенитных ракетных комплексов, 5292 танка и других боевых бронированных машин, 860 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3444 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 6189 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20221003/minoborony-1821161249.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность