https://ria.ru/20221003/spetsoperatsiya-1821164331.html
ВС России с начала спецоперации уничтожили почти 5300 украинских танков
ВС России с начала спецоперации уничтожили почти 5300 украинских танков - РИА Новости, 03.10.2022
ВС России с начала спецоперации уничтожили почти 5300 украинских танков
Вооруженные силы РФ с начала спецоперации уничтожили 5292 украинских танка и других боевых бронемашин, сообщили в понедельник в Минобороны. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:35
2022-10-03T14:35
2022-10-03T17:12
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Вооруженные силы РФ с начала спецоперации уничтожили 5292 украинских танка и других боевых бронемашин, сообщили в понедельник в Минобороны."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 310 самолетов, 155 вертолетов, 2137 беспилотных летательных аппаратов, 378 зенитных ракетных комплексов, 5292 танка и других боевых бронированных машин, 860 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3444 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 6189 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20221003/minoborony-1821161249.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
14:35 03.10.2022 (обновлено: 17:12 03.10.2022)
ВС России с начала спецоперации уничтожили почти 5300 украинских танков
Вооруженные силы России с начала спецоперации уничтожили 5292 украинских танка