https://ria.ru/20221003/spetsoperatsiya-1821160751.html

ВСУ потеряли под Золотой Балкой и Александровкой около 130 человек

ВСУ потеряли под Золотой Балкой и Александровкой около 130 человек - РИА Новости, 03.10.2022

ВСУ потеряли под Золотой Балкой и Александровкой около 130 человек

Российские военные, заранее заняв подготовленный оборонительный рубеж на направлении Золотая Балка, Александровка Херсонской области, нанесли противнику... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T14:24

2022-10-03T14:24

2022-10-03T17:46

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Российские военные, заранее заняв подготовленный оборонительный рубеж на направлении Золотая Балка, Александровка Херсонской области, нанесли противнику массированное огневое поражение, потери украинских войск составили около 130 человек личного состава и 23 единицы военной техники, сообщило Министерство обороны."Превосходящими танковыми подразделениями на направлении Золотая Балка, Александровка противник сумел вклиниться в глубину нашей обороны. Подразделения российских войск заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжают наносить противнику массированное огневое поражение. Потери украинских боевиков в этом районе составили около 130 человек личного состава и 23 единицы военной техники", - говорится в сводке военного ведомства.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы рф