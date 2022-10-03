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ВСУ потеряли под Золотой Балкой и Александровкой около 130 человек - РИА Новости, 03.10.2022
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ВСУ потеряли под Золотой Балкой и Александровкой около 130 человек
ВСУ потеряли под Золотой Балкой и Александровкой около 130 человек - РИА Новости, 03.10.2022
ВСУ потеряли под Золотой Балкой и Александровкой около 130 человек
Российские военные, заранее заняв подготовленный оборонительный рубеж на направлении Золотая Балка, Александровка Херсонской области, нанесли противнику... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:24
2022-10-03T17:46
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Российские военные, заранее заняв подготовленный оборонительный рубеж на направлении Золотая Балка, Александровка Херсонской области, нанесли противнику массированное огневое поражение, потери украинских войск составили около 130 человек личного состава и 23 единицы военной техники, сообщило Министерство обороны."Превосходящими танковыми подразделениями на направлении Золотая Балка, Александровка противник сумел вклиниться в глубину нашей обороны. Подразделения российских войск заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжают наносить противнику массированное огневое поражение. Потери украинских боевиков в этом районе составили около 130 человек личного состава и 23 единицы военной техники", - говорится в сводке военного ведомства.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы РФ
14:24 03.10.2022 (обновлено: 17:46 03.10.2022)
 
ВСУ потеряли под Золотой Балкой и Александровкой около 130 человек

Минобороны заявило о вклинившихся в оборону российских войск танках ВСУ у Золотой Балки

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Российские военные, заранее заняв подготовленный оборонительный рубеж на направлении Золотая Балка, Александровка Херсонской области, нанесли противнику массированное огневое поражение, потери украинских войск составили около 130 человек личного состава и 23 единицы военной техники, сообщило Министерство обороны.
"Превосходящими танковыми подразделениями на направлении Золотая Балка, Александровка противник сумел вклиниться в глубину нашей обороны. Подразделения российских войск заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжают наносить противнику массированное огневое поражение. Потери украинских боевиков в этом районе составили около 130 человек личного состава и 23 единицы военной техники", - говорится в сводке военного ведомства.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
2 октября, 16:32Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.10.2022
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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