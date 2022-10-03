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ВСУ потеряли под Золотой Балкой и Александровкой около 130 человек
ВСУ потеряли под Золотой Балкой и Александровкой около 130 человек - РИА Новости, 03.10.2022
ВСУ потеряли под Золотой Балкой и Александровкой около 130 человек
Российские военные, заранее заняв подготовленный оборонительный рубеж на направлении Золотая Балка, Александровка Херсонской области, нанесли противнику... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:24
2022-10-03T14:24
2022-10-03T17:46
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Российские военные, заранее заняв подготовленный оборонительный рубеж на направлении Золотая Балка, Александровка Херсонской области, нанесли противнику массированное огневое поражение, потери украинских войск составили около 130 человек личного состава и 23 единицы военной техники, сообщило Министерство обороны."Превосходящими танковыми подразделениями на направлении Золотая Балка, Александровка противник сумел вклиниться в глубину нашей обороны. Подразделения российских войск заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжают наносить противнику массированное огневое поражение. Потери украинских боевиков в этом районе составили около 130 человек личного состава и 23 единицы военной техники", - говорится в сводке военного ведомства.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы РФ
14:24 03.10.2022 (обновлено: 17:46 03.10.2022)
ВСУ потеряли под Золотой Балкой и Александровкой около 130 человек
Минобороны заявило о вклинившихся в оборону российских войск танках ВСУ у Золотой Балки