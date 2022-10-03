https://ria.ru/20221003/spetsoperatsiya-1821159451.html

ВС России отразили все атаки ВСУ на Николаевском и Андреевском направлениях

ВС России отразили все атаки ВСУ на Николаевском и Андреевском направлениях - РИА Новости, 03.10.2022

ВС России отразили все атаки ВСУ на Николаевском и Андреевском направлениях

Войска Украины за сутки потеряли на Николаево-Криворожском направлении более 400 человек и 43 танка, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T14:20

2022-10-03T14:20

2022-10-03T16:50

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

безопасность

войска воздушно-космической обороны

вооруженные силы рф

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815681749_0:187:3306:2047_1920x0_80_0_0_80321e581e5dda382a69a316201c73e8.jpg

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Николаево-Криворожском направлении более 400 человек и 43 танка, сообщили в субботу в Минобороны РФ.По данным министерства, на Николаево-Криворожском направлении киевским режимом была осуществлена попытка наступления одновременно на Николаевском, Андреевском и Криворожском тактических направлениях."За сутки активных боевых действий на Николаево-Криворожском направлении подразделениями российских войск уничтожено 43 украинских танка, 89 единиц другой военной техники и свыше 400 украинских военнослужащих", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что наиболее активные наступательные действия силами до шести батальонов украинских войск, в том числе двух танковых, велись в направлении населённого пункта Давыдов Брод. Одновременно двумя усиленными украинскими батальонными тактическими группами велось наступление на позиции российских войск в районах населённых пунктов Бруксинское и Костромка."В результате упорной обороны и массированных огневых ударов российских войск наступление противника в данном районе сорвано. Уничтожен 31 танк, 78 единиц специальной техники и более 240 украинских военнослужащих", - добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, россия, безопасность, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы рф, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)