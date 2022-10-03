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ВС России отразили все атаки ВСУ на Николаевском и Андреевском направлениях - РИА Новости, 03.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221003/spetsoperatsiya-1821159451.html
ВС России отразили все атаки ВСУ на Николаевском и Андреевском направлениях
ВС России отразили все атаки ВСУ на Николаевском и Андреевском направлениях - РИА Новости, 03.10.2022
ВС России отразили все атаки ВСУ на Николаевском и Андреевском направлениях
Войска Украины за сутки потеряли на Николаево-Криворожском направлении более 400 человек и 43 танка, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:20
2022-10-03T16:50
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы рф
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Николаево-Криворожском направлении более 400 человек и 43 танка, сообщили в субботу в Минобороны РФ.По данным министерства, на Николаево-Криворожском направлении киевским режимом была осуществлена попытка наступления одновременно на Николаевском, Андреевском и Криворожском тактических направлениях."За сутки активных боевых действий на Николаево-Криворожском направлении подразделениями российских войск уничтожено 43 украинских танка, 89 единиц другой военной техники и свыше 400 украинских военнослужащих", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что наиболее активные наступательные действия силами до шести батальонов украинских войск, в том числе двух танковых, велись в направлении населённого пункта Давыдов Брод. Одновременно двумя усиленными украинскими батальонными тактическими группами велось наступление на позиции российских войск в районах населённых пунктов Бруксинское и Костромка."В результате упорной обороны и массированных огневых ударов российских войск наступление противника в данном районе сорвано. Уничтожен 31 танк, 78 единиц специальной техники и более 240 украинских военнослужащих", - добавили в Минобороны.
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы рф, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Войска воздушно-космической обороны, Вооруженные силы РФ, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:20 03.10.2022 (обновлено: 16:50 03.10.2022)
 
ВС России отразили все атаки ВСУ на Николаевском и Андреевском направлениях

Минобороны заявило об отражении всех атак ВСУ на Николаевском и Андреевском направлениях

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ на линии соприкосновения
Военнослужащие ВС РФ на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащие ВС РФ на линии соприкосновения . Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Николаево-Криворожском направлении более 400 человек и 43 танка, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
По данным министерства, на Николаево-Криворожском направлении киевским режимом была осуществлена попытка наступления одновременно на Николаевском, Андреевском и Криворожском тактических направлениях.
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"За сутки активных боевых действий на Николаево-Криворожском направлении подразделениями российских войск уничтожено 43 украинских танка, 89 единиц другой военной техники и свыше 400 украинских военнослужащих", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что наиболее активные наступательные действия силами до шести батальонов украинских войск, в том числе двух танковых, велись в направлении населённого пункта Давыдов Брод. Одновременно двумя усиленными украинскими батальонными тактическими группами велось наступление на позиции российских войск в районах населённых пунктов Бруксинское и Костромка.
"В результате упорной обороны и массированных огневых ударов российских войск наступление противника в данном районе сорвано. Уничтожен 31 танк, 78 единиц специальной техники и более 240 украинских военнослужащих", - добавили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьВойска воздушно-космической обороныВооруженные силы РФХерсонская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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