https://ria.ru/20221003/spetsoperatsiya-1821159451.html
ВС России отразили все атаки ВСУ на Николаевском и Андреевском направлениях
ВС России отразили все атаки ВСУ на Николаевском и Андреевском направлениях - РИА Новости, 03.10.2022
ВС России отразили все атаки ВСУ на Николаевском и Андреевском направлениях
Войска Украины за сутки потеряли на Николаево-Криворожском направлении более 400 человек и 43 танка, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:20
2022-10-03T14:20
2022-10-03T16:50
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы рф
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815681749_0:187:3306:2047_1920x0_80_0_0_80321e581e5dda382a69a316201c73e8.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Николаево-Криворожском направлении более 400 человек и 43 танка, сообщили в субботу в Минобороны РФ.По данным министерства, на Николаево-Криворожском направлении киевским режимом была осуществлена попытка наступления одновременно на Николаевском, Андреевском и Криворожском тактических направлениях."За сутки активных боевых действий на Николаево-Криворожском направлении подразделениями российских войск уничтожено 43 украинских танка, 89 единиц другой военной техники и свыше 400 украинских военнослужащих", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что наиболее активные наступательные действия силами до шести батальонов украинских войск, в том числе двух танковых, велись в направлении населённого пункта Давыдов Брод. Одновременно двумя усиленными украинскими батальонными тактическими группами велось наступление на позиции российских войск в районах населённых пунктов Бруксинское и Костромка."В результате упорной обороны и массированных огневых ударов российских войск наступление противника в данном районе сорвано. Уничтожен 31 танк, 78 единиц специальной техники и более 240 украинских военнослужащих", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html
россия
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815681749_190:286:2539:2047_1920x0_80_0_0_c9f70e235e32d2886f8d4f9deedbeaa4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, россия, безопасность, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы рф, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Войска воздушно-космической обороны, Вооруженные силы РФ, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:20 03.10.2022 (обновлено: 16:50 03.10.2022)
ВС России отразили все атаки ВСУ на Николаевском и Андреевском направлениях
Минобороны заявило об отражении всех атак ВСУ на Николаевском и Андреевском направлениях
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.
Войска Украины за сутки потеряли на Николаево-Криворожском направлении более 400 человек и 43 танка, сообщили
в субботу в Минобороны РФ.
По данным министерства, на Николаево-Криворожском направлении киевским режимом была осуществлена попытка наступления одновременно на Николаевском, Андреевском и Криворожском тактических направлениях.
"За сутки активных боевых действий на Николаево-Криворожском направлении подразделениями российских войск уничтожено 43 украинских танка, 89 единиц другой военной техники и свыше 400 украинских военнослужащих", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что наиболее активные наступательные действия силами до шести батальонов украинских войск, в том числе двух танковых, велись в направлении населённого пункта Давыдов Брод. Одновременно двумя усиленными украинскими батальонными тактическими группами велось наступление на позиции российских войск в районах населённых пунктов Бруксинское и Костромка.
"В результате упорной обороны и массированных огневых ударов российских войск наступление противника в данном районе сорвано. Уничтожен 31 танк, 78 единиц специальной техники и более 240 украинских военнослужащих", - добавили в Минобороны.