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Пушилин заявил об успехах союзных сил на Артемовском направлении

Пушилин заявил об успехах союзных сил на Артемовском направлении - РИА Новости, 03.10.2022

Пушилин заявил об успехах союзных сил на Артемовском направлении

Союзным войскам удалось продвинуться на Артемовском направлении, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире канала "Россия 24". РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T09:39

2022-10-03T09:39

2022-10-03T11:33

специальная военная операция на украине

донбасс

безопасность

денис пушилин

донецкая народная республика

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Союзным войскам удалось продвинуться на Артемовском направлении, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире канала "Россия 24".Глава республики также рассказал о жертвах обстрелов украинских войск.По его словам, с конца февраля из-за действий ВСУ погибли 460 мирных жителей, из них 22 ребенка. Еще 1931 человек получил ранения, в том числе 135 детей. "Я думаю, что ситуация совсем скоро уже будет меняться и мы увидим совершенно иную картину", — рассказал Пушилин.По его словам, за прошедшие сутки из-за обстрелов ВСУ погибло два человека, еще трое пострадали."Противник здесь прибегает к обстрелам из имеющегося у него вооружения — это и тяжелая артиллерия и ракетная система залпового огня. Наши подразделения предпринимают меры, чтобы не допускать подобные обстрелы, минимизировать, где это возможно", — отметил глава ДНР.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

донбасс

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донбасс, безопасность, денис пушилин, донецкая народная республика