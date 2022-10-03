https://ria.ru/20221003/spetsoperatsiya-1821077817.html
Пушилин заявил об успехах союзных сил на Артемовском направлении
Пушилин заявил об успехах союзных сил на Артемовском направлении - РИА Новости, 03.10.2022
Пушилин заявил об успехах союзных сил на Артемовском направлении
Союзным войскам удалось продвинуться на Артемовском направлении, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире канала "Россия 24". РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T09:39
2022-10-03T09:39
2022-10-03T11:33
специальная военная операция на украине
донбасс
безопасность
денис пушилин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Союзным войскам удалось продвинуться на Артемовском направлении, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире канала "Россия 24".Глава республики также рассказал о жертвах обстрелов украинских войск.По его словам, с конца февраля из-за действий ВСУ погибли 460 мирных жителей, из них 22 ребенка. Еще 1931 человек получил ранения, в том числе 135 детей. "Я думаю, что ситуация совсем скоро уже будет меняться и мы увидим совершенно иную картину", — рассказал Пушилин.По его словам, за прошедшие сутки из-за обстрелов ВСУ погибло два человека, еще трое пострадали."Противник здесь прибегает к обстрелам из имеющегося у него вооружения — это и тяжелая артиллерия и ракетная система залпового огня. Наши подразделения предпринимают меры, чтобы не допускать подобные обстрелы, минимизировать, где это возможно", — отметил глава ДНР.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, безопасность, денис пушилин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Безопасность, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
09:39 03.10.2022 (обновлено: 11:33 03.10.2022)
Пушилин заявил об успехах союзных сил на Артемовском направлении
Глава ДНР Пушилин: на Артемовском направлении союзные силы добиваются определенных успехов
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.
Союзным войскам удалось продвинуться на Артемовском направлении, заявил
глава ДНР Денис Пушилин в эфире канала "Россия 24".
"Конечно, для нас немаловажным является освобождение на Артемовском направлении. И там союзные силы тоже добиваются определенного успеха, есть дополнительные успехи непосредственно по самому городу Артемовск", — сказал он.
Глава республики также рассказал о жертвах обстрелов украинских войск.
По его словам, с конца февраля из-за действий ВСУ погибли 460 мирных жителей, из них 22 ребенка. Еще 1931 человек получил ранения, в том числе 135 детей.
"Я думаю, что ситуация совсем скоро уже будет меняться и мы увидим совершенно иную картину", — рассказал Пушилин.
По его словам, за прошедшие сутки из-за обстрелов ВСУ погибло два человека, еще трое пострадали.
"Противник здесь прибегает к обстрелам из имеющегося у него вооружения — это и тяжелая артиллерия и ракетная система залпового огня. Наши подразделения предпринимают меры, чтобы не допускать подобные обстрелы, минимизировать, где это возможно", — отметил глава ДНР.
Россия
с 24 февраля проводит военную операцию на Украине
. Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.