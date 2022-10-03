https://ria.ru/20221003/spetsialnost-1821034648.html

В ОЭЗ Москвы отмечают рост спроса на обучение по рабочим специальностям

В ОЭЗ Москвы отмечают рост спроса на обучение по рабочим специальностям - РИА Новости, 03.10.2022

В ОЭЗ Москвы отмечают рост спроса на обучение по рабочим специальностям

Число студентов, обучающихся на базовой кафедре Московского государственного образовательного комплекса (МГОК) на территории ОЭЗ "Технополис Москва", в 2022... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T07:18

2022-10-03T07:18

2022-10-03T07:18

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

общество

владислав овчинский

геннадий дегтев

москва

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Число студентов, обучающихся на базовой кафедре Московского государственного образовательного комплекса (МГОК) на территории ОЭЗ "Технополис Москва", в 2022 году выросло на 200 человек, превысив две тысячи, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."В 2022 году обучение по 17 востребованным на рынке специальностям проходят свыше двух тысяч студентов. По сравнению с прошлым годом их число увеличилось почти на 200 человек. Это связано с возросшим спросом на рабочие специальности со стороны работодателей и выпускников школ. Обучение на базовой кафедре МГОК "Технополис. Кадровый резерв" дает молодым людям возможность совмещать теорию и практические занятия на производствах, расположенных на площадках особой экономической зоны Москвы. Благодаря тесному сотрудничеству на предприятиях в последние годы значительно увеличилось количество стажировок и практик для студентов", – рассказал руководитель департамента Владислав Овчинский.По данным ДИПП, наибольшей популярностью у ребят пользуются IT-направления: информационные системы и программирование, сетевое и системное администрирование, обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем, а также графический дизайн, аддитивные технологии и мобильная робототехника.При этом расширение производств резидентов ОЭЗ и открытие новых предприятий на площадках Технополиса стимулирует спрос на молодых сотрудников. Так, потребность только одного кластера медоборудования и фармацевтики оценивается на уровне 1500-2000 специалистов до 2025 года."Базовая кафедра МГОК позволяет готовить востребованные кадры для инновационных промышленных предприятий города. Многие программы составлены с учетом конкретных потребностей работодателей. Таким образом, после завершения обучения студенты смогут быстро трудоустроиться по специальности", – отметил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев.

https://na.ria.ru/20220831/falkov-1813526615.html

москва

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, владислав овчинский, геннадий дегтев, москва