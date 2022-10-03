https://ria.ru/20221003/sovfed-1821230356.html

Клишас объяснил порядок работы сенаторов от новых регионов

Клишас объяснил порядок работы сенаторов от новых регионов - РИА Новости, 03.10.2022

Клишас объяснил порядок работы сенаторов от новых регионов

ЛНР и ДНР до 2023 года будут представлять в Совфеде по два сенатора, Херсонскую и Запорожскую область - по одному, сообщил глава комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T17:31

2022-10-03T17:31

2022-10-03T17:31

политика

луганская народная республика

запорожская область

донецкая народная республика

совет федерации рф

андрей клишас

херсонская область

россия

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. ЛНР и ДНР до 2023 года будут представлять в Совфеде по два сенатора, Херсонскую и Запорожскую область - по одному, сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."(Так будет - ред.) только до формирования законодательных органов власти Запорожской и Херсонской областей. Сейчас в Совфед войдут шесть сенаторов, после единого дня голосования 2023 года всего восемь, по два от каждого субъекта", - написал Клишас в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20221003/sovfed-1821225817.html

луганская народная республика

запорожская область

донецкая народная республика

херсонская область

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, луганская народная республика, запорожская область, донецкая народная республика, совет федерации рф, андрей клишас, херсонская область , россия