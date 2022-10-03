https://ria.ru/20221003/sovfed-1821230356.html
Клишас объяснил порядок работы сенаторов от новых регионов
Клишас объяснил порядок работы сенаторов от новых регионов - РИА Новости, 03.10.2022
Клишас объяснил порядок работы сенаторов от новых регионов
ЛНР и ДНР до 2023 года будут представлять в Совфеде по два сенатора, Херсонскую и Запорожскую область - по одному, сообщил глава комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T17:31
2022-10-03T17:31
2022-10-03T17:31
политика
луганская народная республика
запорожская область
донецкая народная республика
совет федерации рф
андрей клишас
херсонская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_0297b4aeb195024139bb5885a531d1cd.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. ЛНР и ДНР до 2023 года будут представлять в Совфеде по два сенатора, Херсонскую и Запорожскую область - по одному, сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."(Так будет - ред.) только до формирования законодательных органов власти Запорожской и Херсонской областей. Сейчас в Совфед войдут шесть сенаторов, после единого дня голосования 2023 года всего восемь, по два от каждого субъекта", - написал Клишас в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20221003/sovfed-1821225817.html
луганская народная республика
запорожская область
донецкая народная республика
херсонская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_1a667f0e11b04da3a455bb82695857b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, луганская народная республика, запорожская область, донецкая народная республика, совет федерации рф, андрей клишас, херсонская область , россия
Политика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Совет Федерации РФ, Андрей Клишас, Херсонская область , Россия
Клишас объяснил порядок работы сенаторов от новых регионов
Клишас: после единого дня голосования в Совфед войдут восемь сенаторов от новых регионов