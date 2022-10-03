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Клишас объяснил порядок работы сенаторов от новых регионов - РИА Новости, 03.10.2022
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Клишас объяснил порядок работы сенаторов от новых регионов
Клишас объяснил порядок работы сенаторов от новых регионов - РИА Новости, 03.10.2022
Клишас объяснил порядок работы сенаторов от новых регионов
ЛНР и ДНР до 2023 года будут представлять в Совфеде по два сенатора, Херсонскую и Запорожскую область - по одному, сообщил глава комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T17:31
2022-10-03T17:31
политика
луганская народная республика
запорожская область
донецкая народная республика
совет федерации рф
андрей клишас
херсонская область
россия
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. ЛНР и ДНР до 2023 года будут представлять в Совфеде по два сенатора, Херсонскую и Запорожскую область - по одному, сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."(Так будет - ред.) только до формирования законодательных органов власти Запорожской и Херсонской областей. Сейчас в Совфед войдут шесть сенаторов, после единого дня голосования 2023 года всего восемь, по два от каждого субъекта", - написал Клишас в своём Telegram-канале.
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политика, луганская народная республика, запорожская область, донецкая народная республика, совет федерации рф, андрей клишас, херсонская область , россия
Политика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Совет Федерации РФ, Андрей Клишас, Херсонская область , Россия
17:31 03.10.2022
 
Клишас объяснил порядок работы сенаторов от новых регионов

Клишас: после единого дня голосования в Совфед войдут восемь сенаторов от новых регионов

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. ЛНР и ДНР до 2023 года будут представлять в Совфеде по два сенатора, Херсонскую и Запорожскую область - по одному, сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"(Так будет - ред.) только до формирования законодательных органов власти Запорожской и Херсонской областей. Сейчас в Совфед войдут шесть сенаторов, после единого дня голосования 2023 года всего восемь, по два от каждого субъекта", - написал Клишас в своём Telegram-канале.
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
Вчера, 17:21
Крашенинников рассказал, сколько сенаторов войдут в СФ от новых регионов
 
ПолитикаЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаСовет Федерации РФАндрей КлишасХерсонская областьРоссия
 
 
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