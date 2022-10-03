https://ria.ru/20221003/sovfed-1821080919.html
Сенаторы от новых регионов могут начать работу в Совфеде с 19 октября
Сенаторы от новых регионов могут начать работу в Совфеде с 19 октября - РИА Новости, 03.10.2022
Сенаторы от новых регионов могут начать работу в Совфеде с 19 октября
Сенаторы от ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей могут начать работу в Совете Федерации с 19 октября, сообщил РИА Новости источник в верхней палате. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T10:04
2022-10-03T10:04
2022-10-03T10:14
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совет федерации рф
вячеслав тимченко
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Сенаторы от ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей могут начать работу в Совете Федерации с 19 октября, сообщил РИА Новости источник в верхней палате."Ожидается, что с 19 октября начнут", - сказал собеседник агентства.Ранее глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил РИА Новости, что сенаторы от этих регионов появятся в ближайшее время.Согласно конституции, Совет Федерации формируется из представителей регионов - от исполнительной и законодательной власти субъекта федерации.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20221003/sovfed-1821074512.html
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политика, россия, совет федерации рф, вячеслав тимченко, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика
Политика, Россия, Совет Федерации РФ, Вячеслав Тимченко, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
10:04 03.10.2022 (обновлено: 10:14 03.10.2022)
Сенаторы от новых регионов могут начать работу в Совфеде с 19 октября
Сенаторы от новых регионов могут начать работу в Совфеде с 19 октября