https://ria.ru/20221003/sovfed-1821080919.html

Сенаторы от новых регионов могут начать работу в Совфеде с 19 октября

Сенаторы от новых регионов могут начать работу в Совфеде с 19 октября - РИА Новости, 03.10.2022

Сенаторы от новых регионов могут начать работу в Совфеде с 19 октября

Сенаторы от ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей могут начать работу в Совете Федерации с 19 октября, сообщил РИА Новости источник в верхней палате. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T10:04

2022-10-03T10:04

2022-10-03T10:14

политика

россия

совет федерации рф

вячеслав тимченко

владимир путин

донецкая народная республика

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Сенаторы от ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей могут начать работу в Совете Федерации с 19 октября, сообщил РИА Новости источник в верхней палате."Ожидается, что с 19 октября начнут", - сказал собеседник агентства.Ранее глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил РИА Новости, что сенаторы от этих регионов появятся в ближайшее время.Согласно конституции, Совет Федерации формируется из представителей регионов - от исполнительной и законодательной власти субъекта федерации.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20221003/sovfed-1821074512.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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политика, россия, совет федерации рф, вячеслав тимченко, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика