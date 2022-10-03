https://ria.ru/20221003/soglasheniya-1821226859.html

Ленобласть на "Проф - ИТ" заключила ряд соглашений по IT-инфраструктуре

Ленобласть на "Проф - ИТ" заключила ряд соглашений по IT-инфраструктуре - РИА Новости, 03.10.2022

Ленобласть на "Проф - ИТ" заключила ряд соглашений по IT-инфраструктуре

Власти Ленинградской области на форуме "Проф -ИТ" заключили ряд соглашений по развитию объектов ИТ-инфраструктуры региона на базе отечественных программных и... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T17:22

2022-10-03T17:22

2022-10-03T17:22

ленинградская область

александр дрозденко

всеволожский район

технологии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт— РИА Новости. Власти Ленинградской области на форуме "Проф -ИТ" заключили ряд соглашений по развитию объектов ИТ-инфраструктуры региона на базе отечественных программных и аппаратных технологий, сообщил губернатор Александр Дрозденко на форуме "Проф -ИТ".Среди них — договор о сотрудничестве с компанией "Сеть дата-центров "Селектел", которая является провайдером облачной инфраструктуры на базе 6 современных собственных дата-центров, три из которых располагаются во Всеволожском районе Ленинградской области."Для развития цифровых технологий крайне важна такая составляющая, как безопасность, возможность хранения больших данных и возможность ими гарантированно пользоваться. Мы уже не первый год работаем с сетью дата-центров, что очень важно — часть хранилищ находится на территории Ленинградской области, поэтому это наш уже проверенный, надёжный партнер", — отметил Дрозденко.Также подписано соглашение о сотрудничестве подписано с компанией "Вымпел-Коммуникации". В рамках него стороны договорились развивать цифровую экономику на территории Ленинградской области и повышать ее инвестиционную привлекательность, качество предоставления услуг связи, а также модернизировать и расширять сети связи."Эта компания с которой мы давно работаем, наш надёжный партнёр, и очередное соглашение ляжет в основу развития в Ленинградской области современных технологий и сервисов для повышения качества жизни", — подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20220921/subsidii-1818459910.html

всеволожский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, всеволожский район, технологии