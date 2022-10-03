Рейтинг@Mail.ru
Пятеро туристов, включая троих детей, пропали во время похода в Сочи - РИА Новости, 03.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221003/sochi-1821080199.html
Пятеро туристов, включая троих детей, пропали во время похода в Сочи
Пятеро туристов, включая троих детей, пропали во время похода в Сочи - РИА Новости, 03.10.2022
Пятеро туристов, включая троих детей, пропали во время похода в Сочи
Пять туристов, включая троих детей, не вернулись из похода в район хребта Ажек в Сочи, ведутся поиски, сообщили журналистам в пресс-службе Южного регионального... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T09:56
2022-10-03T09:56
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сочи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_63:0:3015:1660_1920x0_80_0_0_4e5189767eca5fd97848aaa7d1f3a445.jpg
СОЧИ, 3 окт – РИА Новости. Пять туристов, включая троих детей, не вернулись из похода в район хребта Ажек в Сочи, ведутся поиски, сообщили журналистам в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда."Сегодня в 05.40 в спасательный отряд МЧС позвонила женщина и сообщила, что 1 октября ее муж с другом и тремя детьми отправились в поход в район хр. Ажек. Домой туристы должны были вернуться 2 октября (в крайнем случае – 3 октября), но пока на связь не вышли. Так как ночью был сильный дождь и связаться с руководителем группы не удалось, в указанный район выехала дежурная смена спасателей ЮРПСО", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221003/legostaev-1821077021.html
краснодарский край
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_1b3a464f78d284c293cef8e05557a207.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи
Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сочи
09:56 03.10.2022
 
Пятеро туристов, включая троих детей, пропали во время похода в Сочи

Пятеро туристов, включая троих детей, пропали во время похода в районе хребта Ажек в Сочи

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 3 окт – РИА Новости. Пять туристов, включая троих детей, не вернулись из похода в район хребта Ажек в Сочи, ведутся поиски, сообщили журналистам в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда.
"Сегодня в 05.40 в спасательный отряд МЧС позвонила женщина и сообщила, что 1 октября ее муж с другом и тремя детьми отправились в поход в район хр. Ажек. Домой туристы должны были вернуться 2 октября (в крайнем случае – 3 октября), но пока на связь не вышли. Так как ночью был сильный дождь и связаться с руководителем группы не удалось, в указанный район выехала дежурная смена спасателей ЮРПСО", - говорится в сообщении.
Певец Константин Легостаев - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
09:36Шоубиз
Певец Константин Легостаев пропал в Сочи
 
Краснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сочи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала