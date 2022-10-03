https://ria.ru/20221003/sochi-1821080199.html

Пятеро туристов, включая троих детей, пропали во время похода в Сочи

Пятеро туристов, включая троих детей, пропали во время похода в Сочи - РИА Новости, 03.10.2022

Пятеро туристов, включая троих детей, пропали во время похода в Сочи

Пять туристов, включая троих детей, не вернулись из похода в район хребта Ажек в Сочи, ведутся поиски, сообщили журналистам в пресс-службе Южного регионального... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T09:56

2022-10-03T09:56

2022-10-03T09:56

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сочи

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СОЧИ, 3 окт – РИА Новости. Пять туристов, включая троих детей, не вернулись из похода в район хребта Ажек в Сочи, ведутся поиски, сообщили журналистам в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда."Сегодня в 05.40 в спасательный отряд МЧС позвонила женщина и сообщила, что 1 октября ее муж с другом и тремя детьми отправились в поход в район хр. Ажек. Домой туристы должны были вернуться 2 октября (в крайнем случае – 3 октября), но пока на связь не вышли. Так как ночью был сильный дождь и связаться с руководителем группы не удалось, в указанный район выехала дежурная смена спасателей ЮРПСО", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221003/legostaev-1821077021.html

краснодарский край

сочи

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи