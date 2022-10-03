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ВКС России уничтожили объекты "ан-Нусры"* в Сирии

ВКС России уничтожили объекты "ан-Нусры"* в Сирии - РИА Новости, 03.10.2022

ВКС России уничтожили объекты "ан-Нусры"* в Сирии

ВКС России уничтожили объекты террористов из "ан-Нусры"* в идлибской зоне в Сирии, ликвидированы 13 боевиков, в том числе два полевых командира, сообщил... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T22:12

2022-10-03T22:12

2022-10-03T22:12

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. ВКС России уничтожили объекты террористов из "ан-Нусры"* в идлибской зоне в Сирии, ликвидированы 13 боевиков, в том числе два полевых командира, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров."Российскими ВКС уничтожены объекты террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в идлибской зоне деэскалации, которые представляли угрозу безопасности военнослужащим российской группировки и правительственных войск САР. В результате нанесения групповых авиационных ударов по подземным укрытиям незаконных вооруженных формирований в районе населенных пунктов Руайха и Мсибин ликвидированы 13 боевиков, в том числе полевые командиры Абу Юсеф Аш-Шами и Халед аль-Юсеф (Абу Омар), 22 члена террористической группировки получили тяжелые ранения", - сказал Егоров на брифинге.Кроме того, ВКС России уничтожили склад с вооружением террористов, где находились четыре пусковые установки реактивных снарядов кустарного производства, зенитная установка ЗУ-23 и стрелковое оружие. "Уничтожение подземных укрытий террористов позволило предотвратить готовившиеся ими резонансные диверсионно-террористические акции на объектах Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирии и на объектах сирийских правительственных сил", - добавил Егоров.* Террористическая группировка, запрещенная в России.

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в мире, россия, сирия, войска воздушно-космической обороны