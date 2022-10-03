https://ria.ru/20221003/shpion-1821180427.html
ФСБ опубликовала видео признаний жителя Херсона, задержанного за шпионаж
ФСБ опубликовала видео признаний жителя Херсона, задержанного за шпионаж - РИА Новости, 03.10.2022
ФСБ опубликовала видео признаний жителя Херсона, задержанного за шпионаж
Херсонец, задержанный за шпионаж в пользу Украины, рассказал, что передавал своему куратору данные не только о российских военных, но и о ситуации в городе,... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T15:27
2022-10-03T15:27
2022-10-03T15:42
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
херсон
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Херсонец, задержанный за шпионаж в пользу Украины, рассказал, что передавал своему куратору данные не только о российских военных, но и о ситуации в городе, видео с его признаниями обнародовала ФСБ.Житель Херсона 28 лет задержан за работу на Службу безопасности Украины: он передавал данные о дислокации и перемещениях ВС РФ, которые затем использовались для ударов по российским войскам, сообщила в понедельник ФСБ.По словам задержанного, его куратору из СБУ нужна была не только "информация, где находятся российские войска". "По городу - митинг, не митинг, возле здания СБУ - тихо, не тихо", - сказал он.
https://ria.ru/20220916/ukraina-1817219365.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержанный за шпионаж житель Херсона рассказал, какая информация интересовала СБУ
Жителя Херсона задержали за передачу украинской разведке данных о дислокации и перемещениях российских войск, сообщила ФСБ России.
2022-10-03T15:27
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PT1M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, украина, херсон, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, Херсон, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Вооруженные силы РФ
15:27 03.10.2022 (обновлено: 15:42 03.10.2022)
ФСБ опубликовала видео признаний жителя Херсона, задержанного за шпионаж
Шпионивший за российскими войсками житель Херсона передавал СБУ данные о ситуации в городе