https://ria.ru/20221003/shpion-1821180427.html

ФСБ опубликовала видео признаний жителя Херсона, задержанного за шпионаж

ФСБ опубликовала видео признаний жителя Херсона, задержанного за шпионаж - РИА Новости, 03.10.2022

ФСБ опубликовала видео признаний жителя Херсона, задержанного за шпионаж

Херсонец, задержанный за шпионаж в пользу Украины, рассказал, что передавал своему куратору данные не только о российских военных, но и о ситуации в городе,... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T15:27

2022-10-03T15:27

2022-10-03T15:42

специальная военная операция на украине

происшествия

украина

херсон

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба безопасности украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Херсонец, задержанный за шпионаж в пользу Украины, рассказал, что передавал своему куратору данные не только о российских военных, но и о ситуации в городе, видео с его признаниями обнародовала ФСБ.Житель Херсона 28 лет задержан за работу на Службу безопасности Украины: он передавал данные о дислокации и перемещениях ВС РФ, которые затем использовались для ударов по российским войскам, сообщила в понедельник ФСБ.По словам задержанного, его куратору из СБУ нужна была не только "информация, где находятся российские войска". "По городу - митинг, не митинг, возле здания СБУ - тихо, не тихо", - сказал он.

https://ria.ru/20220916/ukraina-1817219365.html

украина

херсон

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержанный за шпионаж житель Херсона рассказал, какая информация интересовала СБУ Жителя Херсона задержали за передачу украинской разведке данных о дислокации и перемещениях российских войск, сообщила ФСБ России. 2022-10-03T15:27 true PT1M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, украина, херсон, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, вооруженные силы рф