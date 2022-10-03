https://ria.ru/20221003/shpion-1821171593.html

Жителя Херсона задержали за шпионаж в пользу ВСУ

Жителя Херсона задержали за шпионаж в пользу ВСУ - РИА Новости, 03.10.2022

Жителя Херсона задержали за шпионаж в пользу ВСУ

Жителя Херсона задержали за передачу украинской разведке данных о дислокации и перемещениях российских войск, сообщила ФСБ России. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T14:53

2022-10-03T14:53

2022-10-03T15:22

безопасность

вооруженные силы рф

служба безопасности украины

россия

украина

херсон

специальная военная операция на украине

министерство обороны украины

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Жителя Херсона задержали за передачу украинской разведке данных о дислокации и перемещениях российских войск, сообщила ФСБ России."ФСБ задержан агент Службы безопасности Украины, подозреваемый в шпионаже. Установлено, что 28-летний житель Херсона в 2021 году был завербован СБУ", — говорится в заявлении.Уточняется, что с начала спецоперации украинская сторона активно использовала задержанного для получения сведений о местах дислокации и численности российских подразделений, а также о маршрутах их перемещения в Херсонской области и видах используемой военной техники и вооружений с привязкой к географическим координатам.По данным ведомства, сначала информация передавалась куратору СБУ через мобильный мессенджер, а затем в Министерство обороны Украины для "планирования и нанесения огневого поражения по подразделениям ВС России".Владимир Путин 30 сентября подписал с главами Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей договоры о принятии их в состав России по итогам проведенных там референдумов. Сегодня Госдума ратифицировала эти договоры, а завтра, 4 октября, состоится заседание Совфеда по этому поводу.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы рф, служба безопасности украины, россия, украина, херсон, министерство обороны украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)