Рейтинг@Mail.ru
Жителя Херсона задержали за шпионаж в пользу ВСУ - РИА Новости, 03.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221003/shpion-1821171593.html
Жителя Херсона задержали за шпионаж в пользу ВСУ
Жителя Херсона задержали за шпионаж в пользу ВСУ - РИА Новости, 03.10.2022
Жителя Херсона задержали за шпионаж в пользу ВСУ
Жителя Херсона задержали за передачу украинской разведке данных о дислокации и перемещениях российских войск, сообщила ФСБ России. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:53
2022-10-03T15:22
безопасность
вооруженные силы рф
служба безопасности украины
россия
украина
херсон
специальная военная операция на украине
министерство обороны украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821176224_0:0:3462:1947_1920x0_80_0_0_430e778924dae89e5563da9cccf578d7.png
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Жителя Херсона задержали за передачу украинской разведке данных о дислокации и перемещениях российских войск, сообщила ФСБ России."ФСБ задержан агент Службы безопасности Украины, подозреваемый в шпионаже. Установлено, что 28-летний житель Херсона в 2021 году был завербован СБУ", — говорится в заявлении.Уточняется, что с начала спецоперации украинская сторона активно использовала задержанного для получения сведений о местах дислокации и численности российских подразделений, а также о маршрутах их перемещения в Херсонской области и видах используемой военной техники и вооружений с привязкой к географическим координатам.По данным ведомства, сначала информация передавалась куратору СБУ через мобильный мессенджер, а затем в Министерство обороны Украины для "планирования и нанесения огневого поражения по подразделениям ВС России".Владимир Путин 30 сентября подписал с главами Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей договоры о принятии их в состав России по итогам проведенных там референдумов. Сегодня Госдума ратифицировала эти договоры, а завтра, 4 октября, состоится заседание Совфеда по этому поводу.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
херсон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821176224_404:0:3135:2048_1920x0_80_0_0_96fa1660c0fd135a940f741da87f9f21.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы рф, служба безопасности украины, россия, украина, херсон, министерство обороны украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Вооруженные силы РФ, Служба безопасности Украины, Россия, Украина, Херсон, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
14:53 03.10.2022 (обновлено: 15:22 03.10.2022)
 
Жителя Херсона задержали за шпионаж в пользу ВСУ

ФСБ задержала агента СБУ из Херсона за шпионаж против российских Вооруженных сил

© ФСБ РФЖитель Херсона, задержанный за работу на украинскую разведку. Кадр из видео
Житель Херсона, задержанный за работу на украинскую разведку. Кадр из видео
© ФСБ РФ
Житель Херсона, задержанный за работу на украинскую разведку. Кадр из видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Жителя Херсона задержали за передачу украинской разведке данных о дислокации и перемещениях российских войск, сообщила ФСБ России.
"ФСБ задержан агент Службы безопасности Украины, подозреваемый в шпионаже. Установлено, что 28-летний житель Херсона в 2021 году был завербован СБУ", — говорится в заявлении.
Уточняется, что с начала спецоперации украинская сторона активно использовала задержанного для получения сведений о местах дислокации и численности российских подразделений, а также о маршрутах их перемещения в Херсонской области и видах используемой военной техники и вооружений с привязкой к географическим координатам.
По данным ведомства, сначала информация передавалась куратору СБУ через мобильный мессенджер, а затем в Министерство обороны Украины для "планирования и нанесения огневого поражения по подразделениям ВС России".
Владимир Путин 30 сентября подписал с главами Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей договоры о принятии их в состав России по итогам проведенных там референдумов. Сегодня Госдума ратифицировала эти договоры, а завтра, 4 октября, состоится заседание Совфеда по этому поводу.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФСлужба безопасности УкраиныРоссияУкраинаХерсонМинистерство обороны УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала