https://ria.ru/20221003/shpion-1821171593.html
Жителя Херсона задержали за шпионаж в пользу ВСУ
Жителя Херсона задержали за шпионаж в пользу ВСУ - РИА Новости, 03.10.2022
Жителя Херсона задержали за шпионаж в пользу ВСУ
Жителя Херсона задержали за передачу украинской разведке данных о дислокации и перемещениях российских войск, сообщила ФСБ России. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:53
2022-10-03T14:53
2022-10-03T15:22
безопасность
вооруженные силы рф
служба безопасности украины
россия
украина
херсон
специальная военная операция на украине
министерство обороны украины
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Жителя Херсона задержали за передачу украинской разведке данных о дислокации и перемещениях российских войск, сообщила ФСБ России."ФСБ задержан агент Службы безопасности Украины, подозреваемый в шпионаже. Установлено, что 28-летний житель Херсона в 2021 году был завербован СБУ", — говорится в заявлении.Уточняется, что с начала спецоперации украинская сторона активно использовала задержанного для получения сведений о местах дислокации и численности российских подразделений, а также о маршрутах их перемещения в Херсонской области и видах используемой военной техники и вооружений с привязкой к географическим координатам.По данным ведомства, сначала информация передавалась куратору СБУ через мобильный мессенджер, а затем в Министерство обороны Украины для "планирования и нанесения огневого поражения по подразделениям ВС России".Владимир Путин 30 сентября подписал с главами Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей договоры о принятии их в состав России по итогам проведенных там референдумов. Сегодня Госдума ратифицировала эти договоры, а завтра, 4 октября, состоится заседание Совфеда по этому поводу.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Безопасность, Вооруженные силы РФ, Служба безопасности Украины, Россия, Украина, Херсон, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
14:53 03.10.2022 (обновлено: 15:22 03.10.2022)
Жителя Херсона задержали за шпионаж в пользу ВСУ
ФСБ задержала агента СБУ из Херсона за шпионаж против российских Вооруженных сил