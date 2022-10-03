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Немцы раскритиковали Шольца после слов главы Минздрава о войне с Путиным - РИА Новости, 03.10.2022
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Немцы раскритиковали Шольца после слов главы Минздрава о войне с Путиным
Немцы раскритиковали Шольца после слов главы Минздрава о войне с Путиным - РИА Новости, 03.10.2022
Немцы раскритиковали Шольца после слов главы Минздрава о войне с Путиным
Читатели немецкой газеты Die Welt активно обсуждают заявление министра здравоохранения ФРГ Карла Лаутербаха о том, что Германия находится в состоянии войны с... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T13:32
2022-10-03T14:19
в мире
владимир путин
олаф шольц
германия
нато
украина
россия
кристина ламбрехт
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt активно обсуждают заявление министра здравоохранения ФРГ Карла Лаутербаха о том, что Германия находится в состоянии войны с президентом России Владимиром Путиным. "Настало время, чтобы федеральное правительство Германии что-то поменяло. Канцлер Олаф Шольц терпит неудачу по всем направлениям и не контролирует своих министров. Лаутербаху надо подать в отставку после таких заявлений!" — написал один из комментаторов. "Абсолютно некомпетентный! Его заявление может спровоцировать мировой конфликт", — поддержал другой. "Он не в своем уме. Ему и близко не место в правительстве Германии или в бундестаге", — отметил пользователь."Хорошо, что никто не воспринимает его заявление всерьез. Иначе сейчас у нас были бы огромные проблемы", — резюмировали читатели. Ранее Лаутербах отреагировал на предложение публициста и ведущего телеканала ZDF Рихарда Давида Прехта предоставить России гарантии того, что Украину не примут в НАТО. В ответ на это Лаутербах написал в Twitter, что страна находится в состоянии войны с Путиным, и призвал последовательно добиваться победы Украины. При этом министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, возразила ему и заявила, что принцип не участвовать в конфликте на Украине руководил Берлином с самого начала и ничего не изменилось.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221003/diversii-1821003967.html
https://ria.ru/20220926/ishinger-1819601710.html
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в мире, владимир путин, олаф шольц, германия, нато, украина, россия, кристина ламбрехт
В мире, Владимир Путин, Олаф Шольц, Германия, НАТО, Украина, Россия, Кристина Ламбрехт
13:32 03.10.2022 (обновлено: 14:19 03.10.2022)
 
Немцы раскритиковали Шольца после слов главы Минздрава о войне с Путиным

Читатели Die Welt раскритиковали Шольца после слов главы Минздрава ФРГ Лаутербаха о Путине

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt активно обсуждают заявление министра здравоохранения ФРГ Карла Лаутербаха о том, что Германия находится в состоянии войны с президентом России Владимиром Путиным.

"Настало время, чтобы федеральное правительство Германии что-то поменяло. Канцлер Олаф Шольц терпит неудачу по всем направлениям и не контролирует своих министров. Лаутербаху надо подать в отставку после таких заявлений!" — написал один из комментаторов.
Здания немецкого промышленного концерна по производству стали в Дуйсбурге - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
08:00
Европа ждет новых диверсий своих хозяев
"Абсолютно некомпетентный! Его заявление может спровоцировать мировой конфликт", — поддержал другой.
"Шольц, должно быть, намочил штаны от страха, когда услышал это", — пошутил третий.
"Он не в своем уме. Ему и близко не место в правительстве Германии или в бундестаге", — отметил пользователь.
"Хорошо, что никто не воспринимает его заявление всерьез. Иначе сейчас у нас были бы огромные проблемы", — резюмировали читатели.
Экс-председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 17:35
В Германии призвали ЕС ослушаться США из-за позиции по Украине
Ранее Лаутербах отреагировал на предложение публициста и ведущего телеканала ZDF Рихарда Давида Прехта предоставить России гарантии того, что Украину не примут в НАТО. В ответ на это Лаутербах написал в Twitter, что страна находится в состоянии войны с Путиным, и призвал последовательно добиваться победы Украины.

При этом министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, возразила ему и заявила, что принцип не участвовать в конфликте на Украине руководил Берлином с самого начала и ничего не изменилось.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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В миреВладимир ПутинОлаф ШольцГерманияНАТОУкраинаРоссияКристина Ламбрехт
 
 
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