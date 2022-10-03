https://ria.ru/20221003/sholts-1821144020.html

Немцы раскритиковали Шольца после слов главы Минздрава о войне с Путиным

Немцы раскритиковали Шольца после слов главы Минздрава о войне с Путиным - РИА Новости, 03.10.2022

Немцы раскритиковали Шольца после слов главы Минздрава о войне с Путиным

Читатели немецкой газеты Die Welt активно обсуждают заявление министра здравоохранения ФРГ Карла Лаутербаха о том, что Германия находится в состоянии войны с... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T13:32

2022-10-03T13:32

2022-10-03T14:19

в мире

владимир путин

олаф шольц

германия

нато

украина

россия

кристина ламбрехт

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt активно обсуждают заявление министра здравоохранения ФРГ Карла Лаутербаха о том, что Германия находится в состоянии войны с президентом России Владимиром Путиным. "Настало время, чтобы федеральное правительство Германии что-то поменяло. Канцлер Олаф Шольц терпит неудачу по всем направлениям и не контролирует своих министров. Лаутербаху надо подать в отставку после таких заявлений!" — написал один из комментаторов. "Абсолютно некомпетентный! Его заявление может спровоцировать мировой конфликт", — поддержал другой. "Он не в своем уме. Ему и близко не место в правительстве Германии или в бундестаге", — отметил пользователь."Хорошо, что никто не воспринимает его заявление всерьез. Иначе сейчас у нас были бы огромные проблемы", — резюмировали читатели. Ранее Лаутербах отреагировал на предложение публициста и ведущего телеканала ZDF Рихарда Давида Прехта предоставить России гарантии того, что Украину не примут в НАТО. В ответ на это Лаутербах написал в Twitter, что страна находится в состоянии войны с Путиным, и призвал последовательно добиваться победы Украины. При этом министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, возразила ему и заявила, что принцип не участвовать в конфликте на Украине руководил Берлином с самого начала и ничего не изменилось.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221003/diversii-1821003967.html

https://ria.ru/20220926/ishinger-1819601710.html

https://ria.ru/20221003/komandovanie-1820608737.html

германия

украина

россия

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, владимир путин, олаф шольц, германия, нато, украина, россия, кристина ламбрехт