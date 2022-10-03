13:32 03.10.2022 (обновлено: 14:19 03.10.2022)
Немцы раскритиковали Шольца после слов главы Минздрава о войне с Путиным
Читатели Die Welt раскритиковали Шольца после слов главы Минздрава ФРГ Лаутербаха о Путине
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt активно обсуждают заявление министра здравоохранения ФРГ Карла Лаутербаха о том, что Германия находится в состоянии войны с президентом России Владимиром Путиным.
"Настало время, чтобы федеральное правительство Германии что-то поменяло. Канцлер Олаф Шольц терпит неудачу по всем направлениям и не контролирует своих министров. Лаутербаху надо подать в отставку после таких заявлений!" — написал один из комментаторов.
"Настало время, чтобы федеральное правительство Германии что-то поменяло. Канцлер Олаф Шольц терпит неудачу по всем направлениям и не контролирует своих министров. Лаутербаху надо подать в отставку после таких заявлений!" — написал один из комментаторов.
"Абсолютно некомпетентный! Его заявление может спровоцировать мировой конфликт", — поддержал другой.
"Шольц, должно быть, намочил штаны от страха, когда услышал это", — пошутил третий.
"Он не в своем уме. Ему и близко не место в правительстве Германии или в бундестаге", — отметил пользователь.
"Хорошо, что никто не воспринимает его заявление всерьез. Иначе сейчас у нас были бы огромные проблемы", — резюмировали читатели.
26 сентября, 17:35В Германии призвали ЕС ослушаться США из-за позиции по Украине
Ранее Лаутербах отреагировал на предложение публициста и ведущего телеканала ZDF Рихарда Давида Прехта предоставить России гарантии того, что Украину не примут в НАТО. В ответ на это Лаутербах написал в Twitter, что страна находится в состоянии войны с Путиным, и призвал последовательно добиваться победы Украины.
При этом министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, возразила ему и заявила, что принцип не участвовать в конфликте на Украине руководил Берлином с самого начала и ничего не изменилось.
При этом министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, возразила ему и заявила, что принцип не участвовать в конфликте на Украине руководил Берлином с самого начала и ничего не изменилось.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.