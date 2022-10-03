https://ria.ru/20221003/shkoly-1821072520.html

Школы на границе Белгородской области будут работать дистанционно

Школы на границе Белгородской области будут работать дистанционно - РИА Новости, 03.10.2022

Школы на границе Белгородской области будут работать дистанционно

Все общеобразовательные школы в Шебекинском и Валуйском округах Белгородской области, расположенных на границе с Украиной, в октябре будут заниматься по... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T09:16

2022-10-03T09:16

2022-10-03T09:16

россия

белгородская область

белгородский район

общество

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Все общеобразовательные школы в Шебекинском и Валуйском округах Белгородской области, расположенных на границе с Украиной, в октябре будут заниматься по дистанционной форме обучения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее он сообщал, что школы переходят на этот формат с 26 сентября сроком на одну неделю."Пока, к сожалению, оперативная обстановка не позволяет нам (отменять существующий режим безопасности – ред.), поэтому продолжаем в октябре дистанционную работу школ в Шебекинском и Валуйском округах, в Белгородском районе - в 15 км зоне, в остальных 6 приграничных муниципальных образованиях Белгородской области - в 5 км зоне, где все школы переведены на дистанционное обучение", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он добавил, что детские сады будут работают в режиме дежурных групп.С 1 сентября все школы, расположенные в 5-километровой приграничной зоне Белгородской области перешли на формат дистанционного обучения.

https://ria.ru/20220930/belgorod-1820488088.html

россия

белгородская область

белгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, белгородская область, белгородский район, общество, вячеслав гладков