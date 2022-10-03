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Школы на границе Белгородской области будут работать дистанционно - РИА Новости, 03.10.2022
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Школы на границе Белгородской области будут работать дистанционно
Школы на границе Белгородской области будут работать дистанционно - РИА Новости, 03.10.2022
Школы на границе Белгородской области будут работать дистанционно
Все общеобразовательные школы в Шебекинском и Валуйском округах Белгородской области, расположенных на границе с Украиной, в октябре будут заниматься по... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T09:16
2022-10-03T09:16
россия
белгородская область
белгородский район
общество
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Все общеобразовательные школы в Шебекинском и Валуйском округах Белгородской области, расположенных на границе с Украиной, в октябре будут заниматься по дистанционной форме обучения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее он сообщал, что школы переходят на этот формат с 26 сентября сроком на одну неделю."Пока, к сожалению, оперативная обстановка не позволяет нам (отменять существующий режим безопасности – ред.), поэтому продолжаем в октябре дистанционную работу школ в Шебекинском и Валуйском округах, в Белгородском районе - в 15 км зоне, в остальных 6 приграничных муниципальных образованиях Белгородской области - в 5 км зоне, где все школы переведены на дистанционное обучение", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он добавил, что детские сады будут работают в режиме дежурных групп.С 1 сентября все школы, расположенные в 5-километровой приграничной зоне Белгородской области перешли на формат дистанционного обучения.
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россия
белгородская область
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россия, белгородская область, белгородский район, общество, вячеслав гладков
Россия, Белгородская область, Белгородский район, Общество, Вячеслав Гладков
09:16 03.10.2022
 
Школы на границе Белгородской области будут работать дистанционно

Школы в приграничных муниципалитетах Белгородской области будут работать дистанционно

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкУчитель готовится к дистанционному уроку
Учитель готовится к дистанционному уроку - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Учитель готовится к дистанционному уроку. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Все общеобразовательные школы в Шебекинском и Валуйском округах Белгородской области, расположенных на границе с Украиной, в октябре будут заниматься по дистанционной форме обучения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее он сообщал, что школы переходят на этот формат с 26 сентября сроком на одну неделю.
"Пока, к сожалению, оперативная обстановка не позволяет нам (отменять существующий режим безопасности – ред.), поэтому продолжаем в октябре дистанционную работу школ в Шебекинском и Валуйском округах, в Белгородском районе - в 15 км зоне, в остальных 6 приграничных муниципальных образованиях Белгородской области - в 5 км зоне, где все школы переведены на дистанционное обучение", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что детские сады будут работают в режиме дежурных групп.
С 1 сентября все школы, расположенные в 5-километровой приграничной зоне Белгородской области перешли на формат дистанционного обучения.
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РоссияБелгородская областьБелгородский районОбществоВячеслав Гладков
 
 
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