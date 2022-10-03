https://ria.ru/20221003/shkoly-1821072520.html
Школы на границе Белгородской области будут работать дистанционно
Школы на границе Белгородской области будут работать дистанционно - РИА Новости, 03.10.2022
Школы на границе Белгородской области будут работать дистанционно
Все общеобразовательные школы в Шебекинском и Валуйском округах Белгородской области, расположенных на границе с Украиной, в октябре будут заниматься по... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T09:16
2022-10-03T09:16
2022-10-03T09:16
россия
белгородская область
белгородский район
общество
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Все общеобразовательные школы в Шебекинском и Валуйском округах Белгородской области, расположенных на границе с Украиной, в октябре будут заниматься по дистанционной форме обучения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее он сообщал, что школы переходят на этот формат с 26 сентября сроком на одну неделю."Пока, к сожалению, оперативная обстановка не позволяет нам (отменять существующий режим безопасности – ред.), поэтому продолжаем в октябре дистанционную работу школ в Шебекинском и Валуйском округах, в Белгородском районе - в 15 км зоне, в остальных 6 приграничных муниципальных образованиях Белгородской области - в 5 км зоне, где все школы переведены на дистанционное обучение", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он добавил, что детские сады будут работают в режиме дежурных групп.С 1 сентября все школы, расположенные в 5-километровой приграничной зоне Белгородской области перешли на формат дистанционного обучения.
https://ria.ru/20220930/belgorod-1820488088.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белгородская область, белгородский район, общество, вячеслав гладков
Россия, Белгородская область, Белгородский район, Общество, Вячеслав Гладков
Школы на границе Белгородской области будут работать дистанционно
Школы в приграничных муниципалитетах Белгородской области будут работать дистанционно