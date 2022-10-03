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Более 92 млн рублей получили производители шерсти Ставрополья в этом году - РИА Новости, 03.10.2022
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Ставропольский край
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Более 92 млн рублей получили производители шерсти Ставрополья в этом году
Более 92 млн рублей получили производители шерсти Ставрополья в этом году - РИА Новости, 03.10.2022
Более 92 млн рублей получили производители шерсти Ставрополья в этом году
Власти Ставропольского края в текущем году направили 92,2 миллиона рублей на поддержку производства и реализации овечьей шерсти, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:08
2022-10-03T14:08
ставропольский край
ставропольский край
владимир владимиров
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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СТАВРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Власти Ставропольского края в текущем году направили 92,2 миллиона рублей на поддержку производства и реализации овечьей шерсти, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального Минсельхоза."Ежегодно в рамках краевой программы "Развитие сельского хозяйства" предусмотрена субсидия на возмещение части затрат на поддержку производства сельскохозяйственными товаропроизводителями шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, реализующими такую продукцию перерабатывающим организациям", – сказал собеседник агентства.По его словам, ставропольская шерсть пользуется спросом не только в Российской Федерации, но и за рубежом, традиционными партнёрами региона в этом направлении являются Китай, Индия и Белоруссия."В 2022 году субсидией воспользовались 23 сельхозорганизации и 62 крестьянских (фермерских) хозяйства. Объём просубсидированной шерсти увеличился на 25% в сравнении с прошлым годом. На поддержку производства и реализации шерсти выделено 92,2 миллиона рублей, – приводят в пресс-службе слова министра сельского хозяйства края Сергея Измалкова.В ведомстве добавили, что глава региона Владимир Владимиров неоднократно акцентировал внимание на значимости федеральной поддержки для развития овцеводства на Ставрополье, что является стимулом для наращивания численности поголовья овец в хозяйствах, и, соответственно, увеличения производства шерсти и ее качества.
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ставропольский край, владимир владимиров, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика
Ставропольский край, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Экономика
14:08 03.10.2022
 

Более 92 млн рублей получили производители шерсти Ставрополья в этом году

© Фото : министерство сельского хозяйства Ставропольского краяПроизводство шерсти в Ставропольском крае
Производство шерсти в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© Фото : министерство сельского хозяйства Ставропольского края
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СТАВРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Власти Ставропольского края в текущем году направили 92,2 миллиона рублей на поддержку производства и реализации овечьей шерсти, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального Минсельхоза.
"Ежегодно в рамках краевой программы "Развитие сельского хозяйства" предусмотрена субсидия на возмещение части затрат на поддержку производства сельскохозяйственными товаропроизводителями шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, реализующими такую продукцию перерабатывающим организациям", – сказал собеседник агентства.
По его словам, ставропольская шерсть пользуется спросом не только в Российской Федерации, но и за рубежом, традиционными партнёрами региона в этом направлении являются Китай, Индия и Белоруссия.
© Фото : министерство сельского хозяйства Ставропольского краяПроизводство шерсти в Ставропольском крае
Производство шерсти в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© Фото : министерство сельского хозяйства Ставропольского края
Производство шерсти в Ставропольском крае
"В 2022 году субсидией воспользовались 23 сельхозорганизации и 62 крестьянских (фермерских) хозяйства. Объём просубсидированной шерсти увеличился на 25% в сравнении с прошлым годом. На поддержку производства и реализации шерсти выделено 92,2 миллиона рублей, – приводят в пресс-службе слова министра сельского хозяйства края Сергея Измалкова.
© Фото : министерство сельского хозяйства Ставропольского краяПроизводство шерсти в Ставропольском крае
Производство шерсти в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© Фото : министерство сельского хозяйства Ставропольского края
Производство шерсти в Ставропольском крае
В ведомстве добавили, что глава региона Владимир Владимиров неоднократно акцентировал внимание на значимости федеральной поддержки для развития овцеводства на Ставрополье, что является стимулом для наращивания численности поголовья овец в хозяйствах, и, соответственно, увеличения производства шерсти и ее качества.
 
Ставропольский крайСтавропольский крайВладимир ВладимировМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
 
 
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