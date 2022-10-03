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Более 92 млн рублей получили производители шерсти Ставрополья в этом году

Более 92 млн рублей получили производители шерсти Ставрополья в этом году - РИА Новости, 03.10.2022

Более 92 млн рублей получили производители шерсти Ставрополья в этом году

Власти Ставропольского края в текущем году направили 92,2 миллиона рублей на поддержку производства и реализации овечьей шерсти, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T14:08

2022-10-03T14:08

2022-10-03T14:08

ставропольский край

ставропольский край

владимир владимиров

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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СТАВРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Власти Ставропольского края в текущем году направили 92,2 миллиона рублей на поддержку производства и реализации овечьей шерсти, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального Минсельхоза."Ежегодно в рамках краевой программы "Развитие сельского хозяйства" предусмотрена субсидия на возмещение части затрат на поддержку производства сельскохозяйственными товаропроизводителями шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, реализующими такую продукцию перерабатывающим организациям", – сказал собеседник агентства.По его словам, ставропольская шерсть пользуется спросом не только в Российской Федерации, но и за рубежом, традиционными партнёрами региона в этом направлении являются Китай, Индия и Белоруссия."В 2022 году субсидией воспользовались 23 сельхозорганизации и 62 крестьянских (фермерских) хозяйства. Объём просубсидированной шерсти увеличился на 25% в сравнении с прошлым годом. На поддержку производства и реализации шерсти выделено 92,2 миллиона рублей, – приводят в пресс-службе слова министра сельского хозяйства края Сергея Измалкова.В ведомстве добавили, что глава региона Владимир Владимиров неоднократно акцентировал внимание на значимости федеральной поддержки для развития овцеводства на Ставрополье, что является стимулом для наращивания численности поголовья овец в хозяйствах, и, соответственно, увеличения производства шерсти и ее качества.

ставропольский край

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ставропольский край, владимир владимиров, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика