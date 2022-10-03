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Владислав Шапша выступил на парламентских слушаниях в Совете Федерации

Владислав Шапша выступил на парламентских слушаниях в Совете Федерации - РИА Новости, 03.10.2022

Владислав Шапша выступил на парламентских слушаниях в Совете Федерации

Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в парламентских слушаниях, на которых обсуждались проекты федерального бюджета на 2023 год и на... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T16:07

2022-10-03T16:07

2022-10-03T16:07

калужская область

экономика

жкх

владислав шапша

антон силуанов

калужская область

калуга

москва

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КАЛУГА, 3 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в парламентских слушаниях, на которых обсуждались проекты федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, и озвучил ряд инициатив, в частности, о строительстве нового водозабора в Калуге, сообщает областное правительство.Слушания прошли в понедельник в Москве в Совете Федерации. С основным докладом выступил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. Министр, в частности, подчеркнул, что финансовая поддержка регионов со стороны федерального бюджета будет продолжена. Межбюджетные трансферты в 2023 году, по его словам, определены в размере 3,2 триллиона рублей, из которых на реализацию нацпроектов предусмотрено около 900 миллиардов рублей, отмечается в сообщении.В своем выступлении Владислав Шапша рассказал о бюджете Калужской области, он отметил, что в сложившихся социально-экономических условиях, условиях санкционного давления региону собственными силами будет практически невозможно полностью возместить потери доходной части бюджета."Будучи регионом-донором, мы не получаем дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности, компенсацию на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы и другие целевые трансферты. С учетом сложившейся ситуации, в целях повышения финансовой устойчивости таких регионов, как Калужская область, ощутимой помощью стала бы, например, дотация на частичную компенсацию расходов по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы", - цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства.Губернатор акцентировал внимание на решении правительства России об упразднении со следующего года режима консолидированных групп налогоплательщиков. По его мнению, принятое решение позволит увеличить точность бюджетного планирования.Отдельно Владислав Шапша отметил необходимость как реконструкции очистных сооружений, так и строительства нового водозабора в Калуге."Чтобы сохранить стабильный объём ввода жилья в областном центре, нам необходимо срочно реконструировать очистные сооружения и построить новый водозабор. Действующие сооружения с трудом справляются с возросшей нагрузкой. Стоимость реализации проектов оценивается в 30 миллиардов рублей. Осилить их самостоятельно область не сможет", - отметил губернатор."У нас есть огромная просьба к правительству Российской Федерации и верхней палате Федерального Собрания помочь с организацией финансирования этих жизненно важных для областного центра проектов", - сказал Шапша.

https://ria.ru/20220916/shapsha-1817432814.html

https://ria.ru/20220829/transport-1812947137.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, жкх, владислав шапша, антон силуанов, калужская область, калуга, москва, совет федерации рф