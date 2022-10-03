https://ria.ru/20221003/selkhoz-1821071698.html

Новые территории уже имеют крепкие связи с АПК России, заявил Патрушев

Новые территории уже имеют крепкие связи с АПК России, заявил Патрушев - РИА Новости, 03.10.2022

Новые территории уже имеют крепкие связи с АПК России, заявил Патрушев

Россия имела отраслевые связи в производственной и сельскохозяйственной сферах с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями и до подписания договоров об их... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T09:13

2022-10-03T09:13

2022-10-03T09:13

экономика

дмитрий патрушев

владимир путин

россия

донецкая народная республика

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рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россия имела отраслевые связи в производственной и сельскохозяйственной сферах с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями и до подписания договоров об их принятии в состав государства, в дальнейшем интеграция будет усиливаться, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.Министр также сообщил, что в заметных объемах в РФ с этих территорий идут поставки сезонных продуктов. "В целом в масштабах России нет, но по конкретным регионам - вполне", - уточнил он, отвечая на вопрос о влиянии этих поставок на цены.Патрушев также обратил внимание на потенциал Крыма - и с точки зрения растениеводства, и в производстве пищевой продукции. Он также отметил интерес бизнеса к проектам на территории региона - высокую инвестактивность в виноградарстве, виноделии и энотуризме.Экспорт и импорт"С начала этого сельхозгода (начался с 1 июля 2022 года - ред.) мы уже поставили на зарубежные рынки около 8,3 миллиона тонн зерна. Причем темпы роста экспорта изо дня в день увеличиваются", - сообщил Патрушев. Между тем, остаются сдерживающие барьеры: по словам министра, это скрытые санкции в отношении транспортировки продукции, прежде всего - ограниченная доступность судов.Что касается прямого импорта продовольствия в РФ, то он на фоне санкций и нарушений логистики снизился незначительно - примерно на 1% по сравнению с прошлым годом. "Сейчас без проблем импортируем все что нужно - и кофе, и чай, и оливковое масло. Будем продолжать завозить то, что не можем сами производить в силу климатических условий", - заключил министр.

https://ria.ru/20220805/minselkhoz-1807454678.html

https://ria.ru/20221002/subekty-1820983424.html

https://ria.ru/20220930/dnr-1820654408.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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экономика, дмитрий патрушев, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, рбк (медиагруппа)