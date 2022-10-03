https://ria.ru/20221003/selkhoz-1821071698.html
Новые территории уже имеют крепкие связи с АПК России, заявил Патрушев
Новые территории уже имеют крепкие связи с АПК России, заявил Патрушев - РИА Новости, 03.10.2022
Новые территории уже имеют крепкие связи с АПК России, заявил Патрушев
Россия имела отраслевые связи в производственной и сельскохозяйственной сферах с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями и до подписания договоров об их... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T09:13
2022-10-03T09:13
2022-10-03T09:13
экономика
дмитрий патрушев
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
рбк (медиагруппа)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/14/1811021322_0:194:2873:1810_1920x0_80_0_0_7f4d5131de107d571000a73d29567e5a.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россия имела отраслевые связи в производственной и сельскохозяйственной сферах с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями и до подписания договоров об их принятии в состав государства, в дальнейшем интеграция будет усиливаться, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.Министр также сообщил, что в заметных объемах в РФ с этих территорий идут поставки сезонных продуктов. "В целом в масштабах России нет, но по конкретным регионам - вполне", - уточнил он, отвечая на вопрос о влиянии этих поставок на цены.Патрушев также обратил внимание на потенциал Крыма - и с точки зрения растениеводства, и в производстве пищевой продукции. Он также отметил интерес бизнеса к проектам на территории региона - высокую инвестактивность в виноградарстве, виноделии и энотуризме.Экспорт и импорт"С начала этого сельхозгода (начался с 1 июля 2022 года - ред.) мы уже поставили на зарубежные рынки около 8,3 миллиона тонн зерна. Причем темпы роста экспорта изо дня в день увеличиваются", - сообщил Патрушев. Между тем, остаются сдерживающие барьеры: по словам министра, это скрытые санкции в отношении транспортировки продукции, прежде всего - ограниченная доступность судов.Что касается прямого импорта продовольствия в РФ, то он на фоне санкций и нарушений логистики снизился незначительно - примерно на 1% по сравнению с прошлым годом. "Сейчас без проблем импортируем все что нужно - и кофе, и чай, и оливковое масло. Будем продолжать завозить то, что не можем сами производить в силу климатических условий", - заключил министр.
https://ria.ru/20220805/minselkhoz-1807454678.html
https://ria.ru/20221002/subekty-1820983424.html
https://ria.ru/20220930/dnr-1820654408.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/14/1811021322_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_5bb56dd113d68219f22dfe9a0f975799.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дмитрий патрушев, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, рбк (медиагруппа)
Экономика, Дмитрий Патрушев, Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, РБК (медиагруппа)
Новые территории уже имеют крепкие связи с АПК России, заявил Патрушев
Патрушев: новые территории уже имеют крепкие связи с агропромышленным комплексом России
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россия имела отраслевые связи в производственной и сельскохозяйственной сферах с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями и до подписания договоров об их принятии в состав государства, в дальнейшем интеграция будет усиливаться, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
"У нас выстроены крепкие торговые отношения и плотная кооперация. Уже сегодня российские предприятия поставляют туда, например, сырье для переработки. Также и их продукция заходит на наш рынок. Безусловно, в перспективе эта интеграция будет только усиливаться", - сказал Патрушев в интервью изданию РБК, отвечая на вопрос по поводу оценки аграрного потенциала этих территорий и их отраслевых связей с РФ.
Министр также сообщил, что в заметных объемах в РФ с этих территорий идут поставки сезонных продуктов. "В целом в масштабах России нет, но по конкретным регионам - вполне", - уточнил он, отвечая на вопрос о влиянии этих поставок на цены.
Патрушев также обратил внимание на потенциал Крыма - и с точки зрения растениеводства, и в производстве пищевой продукции. Он также отметил интерес бизнеса к проектам на территории региона - высокую инвестактивность в виноградарстве, виноделии и энотуризме.
"С начала этого сельхозгода (начался с 1 июля 2022 года - ред.) мы уже поставили на зарубежные рынки около 8,3 миллиона тонн зерна. Причем темпы роста экспорта изо дня в день увеличиваются", - сообщил Патрушев. Между тем, остаются сдерживающие барьеры: по словам министра, это скрытые санкции в отношении транспортировки продукции, прежде всего - ограниченная доступность судов.
"Международные логистические компании предпочитают не работать с нашими экспортерами. У тех российских компаний, у которых есть свой флот, проблем меньше. Но в целом мы все сложности видим и находим решения совместно с экспортерами", - сказал Патрушев.
Что касается прямого импорта продовольствия в РФ, то он на фоне санкций и нарушений логистики снизился незначительно - примерно на 1% по сравнению с прошлым годом. "Сейчас без проблем импортируем все что нужно - и кофе, и чай, и оливковое масло. Будем продолжать завозить то, что не можем сами производить в силу климатических условий", - заключил министр.