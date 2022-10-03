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Новые территории уже имеют крепкие связи с АПК России, заявил Патрушев - РИА Новости, 03.10.2022
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Новые территории уже имеют крепкие связи с АПК России, заявил Патрушев
Новые территории уже имеют крепкие связи с АПК России, заявил Патрушев - РИА Новости, 03.10.2022
Новые территории уже имеют крепкие связи с АПК России, заявил Патрушев
Россия имела отраслевые связи в производственной и сельскохозяйственной сферах с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями и до подписания договоров об их... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T09:13
2022-10-03T09:13
экономика
дмитрий патрушев
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россия имела отраслевые связи в производственной и сельскохозяйственной сферах с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями и до подписания договоров об их принятии в состав государства, в дальнейшем интеграция будет усиливаться, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.Министр также сообщил, что в заметных объемах в РФ с этих территорий идут поставки сезонных продуктов. "В целом в масштабах России нет, но по конкретным регионам - вполне", - уточнил он, отвечая на вопрос о влиянии этих поставок на цены.Патрушев также обратил внимание на потенциал Крыма - и с точки зрения растениеводства, и в производстве пищевой продукции. Он также отметил интерес бизнеса к проектам на территории региона - высокую инвестактивность в виноградарстве, виноделии и энотуризме.Экспорт и импорт"С начала этого сельхозгода (начался с 1 июля 2022 года - ред.) мы уже поставили на зарубежные рынки около 8,3 миллиона тонн зерна. Причем темпы роста экспорта изо дня в день увеличиваются", - сообщил Патрушев. Между тем, остаются сдерживающие барьеры: по словам министра, это скрытые санкции в отношении транспортировки продукции, прежде всего - ограниченная доступность судов.Что касается прямого импорта продовольствия в РФ, то он на фоне санкций и нарушений логистики снизился незначительно - примерно на 1% по сравнению с прошлым годом. "Сейчас без проблем импортируем все что нужно - и кофе, и чай, и оливковое масло. Будем продолжать завозить то, что не можем сами производить в силу климатических условий", - заключил министр.
https://ria.ru/20220805/minselkhoz-1807454678.html
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экономика, дмитрий патрушев, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, рбк (медиагруппа)
Экономика, Дмитрий Патрушев, Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, РБК (медиагруппа)
09:13 03.10.2022
 
Новые территории уже имеют крепкие связи с АПК России, заявил Патрушев

Патрушев: новые территории уже имеют крепкие связи с агропромышленным комплексом России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание министерства сельского хозяйства РФ
Здание министерства сельского хозяйства РФ - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства сельского хозяйства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россия имела отраслевые связи в производственной и сельскохозяйственной сферах с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями и до подписания договоров об их принятии в состав государства, в дальнейшем интеграция будет усиливаться, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Посевная - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 12:06
Минсельхоз проконтролирует закупки регионами отечественных семян
"У нас выстроены крепкие торговые отношения и плотная кооперация. Уже сегодня российские предприятия поставляют туда, например, сырье для переработки. Также и их продукция заходит на наш рынок. Безусловно, в перспективе эта интеграция будет только усиливаться", - сказал Патрушев в интервью изданию РБК, отвечая на вопрос по поводу оценки аграрного потенциала этих территорий и их отраслевых связей с РФ.
Министр также сообщил, что в заметных объемах в РФ с этих территорий идут поставки сезонных продуктов. "В целом в масштабах России нет, но по конкретным регионам - вполне", - уточнил он, отвечая на вопрос о влиянии этих поставок на цены.
Патрушев также обратил внимание на потенциал Крыма - и с точки зрения растениеводства, и в производстве пищевой продукции. Он также отметил интерес бизнеса к проектам на территории региона - высокую инвестактивность в виноградарстве, виноделии и энотуризме.
Донецк - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
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Экспорт и импорт

"С начала этого сельхозгода (начался с 1 июля 2022 года - ред.) мы уже поставили на зарубежные рынки около 8,3 миллиона тонн зерна. Причем темпы роста экспорта изо дня в день увеличиваются", - сообщил Патрушев. Между тем, остаются сдерживающие барьеры: по словам министра, это скрытые санкции в отношении транспортировки продукции, прежде всего - ограниченная доступность судов.
"Международные логистические компании предпочитают не работать с нашими экспортерами. У тех российских компаний, у которых есть свой флот, проблем меньше. Но в целом мы все сложности видим и находим решения совместно с экспортерами", - сказал Патрушев.
Что касается прямого импорта продовольствия в РФ, то он на фоне санкций и нарушений логистики снизился незначительно - примерно на 1% по сравнению с прошлым годом. "Сейчас без проблем импортируем все что нужно - и кофе, и чай, и оливковое масло. Будем продолжать завозить то, что не можем сами производить в силу климатических условий", - заключил министр.
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 15:58
Путин и Пушилин подписали договор о принятии ДНР в состав России
 
ЭкономикаДмитрий ПатрушевВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРБК (медиагруппа)
 
 
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