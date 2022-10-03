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СБУ подтвердила наличие российского паспорта у судьи Верховного суда - РИА Новости, 03.10.2022
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СБУ подтвердила наличие российского паспорта у судьи Верховного суда
СБУ подтвердила наличие российского паспорта у судьи Верховного суда - РИА Новости, 03.10.2022
СБУ подтвердила наличие российского паспорта у судьи Верховного суда
Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила наличие российского паспорта у судьи Верховного суда Украины Богдана Львова, сообщил Верховный суд Украины. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:44
2022-10-03T17:21
в мире
служба безопасности украины
украина
львов
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила наличие российского паспорта у судьи Верховного суда Украины Богдана Львова, сообщил Верховный суд Украины."Сегодня, 3 октября 2022 года, Служба безопасности Украины проинформировала Верховный суд о наличии у судьи Львова Богдана Юрьевича (дата рождения — 28 сентября 1967 года, место рождения — город Запорожье) гражданства Российской Федерации согласно данным реестров РФ", — говорится в сообщении на странице Верховного суда в соцсети.Отмечается, что в понедельник состоится собрание судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Украины по вопросу досрочного освобождения Львова от должности председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда.Издание "Украинская правда" в публикации о данном событии сообщает, что в 2012 году Львов обновил свой российский паспорт вместо полученного им в 1999 году документа. Издание приводит информацию, якобы полученную из налогового реестра России, согласно которой украинский судья владеет недвижимостью в Москве.По данным СМИ, украинское законодательство не запрещает иметь двойное гражданство, но и закона, официально разрешающего иметь несколько паспортов, тоже нет.
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в мире, служба безопасности украины, украина, львов
В мире, Служба безопасности Украины, Украина, Львов
14:44 03.10.2022 (обновлено: 17:21 03.10.2022)
 
СБУ подтвердила наличие российского паспорта у судьи Верховного суда

СБУ подтвердила наличие российского гражданства у судьи Верховного суда Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила наличие российского паспорта у судьи Верховного суда Украины Богдана Львова, сообщил Верховный суд Украины.
"Сегодня, 3 октября 2022 года, Служба безопасности Украины проинформировала Верховный суд о наличии у судьи Львова Богдана Юрьевича (дата рождения — 28 сентября 1967 года, место рождения — город Запорожье) гражданства Российской Федерации согласно данным реестров РФ", — говорится в сообщении на странице Верховного суда в соцсети.
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Отмечается, что в понедельник состоится собрание судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Украины по вопросу досрочного освобождения Львова от должности председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда.
Издание "Украинская правда" в публикации о данном событии сообщает, что в 2012 году Львов обновил свой российский паспорт вместо полученного им в 1999 году документа. Издание приводит информацию, якобы полученную из налогового реестра России, согласно которой украинский судья владеет недвижимостью в Москве.
По данным СМИ, украинское законодательство не запрещает иметь двойное гражданство, но и закона, официально разрешающего иметь несколько паспортов, тоже нет.
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