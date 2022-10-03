https://ria.ru/20221003/sbu-1821167656.html

СБУ подтвердила наличие российского паспорта у судьи Верховного суда

СБУ подтвердила наличие российского паспорта у судьи Верховного суда - РИА Новости, 03.10.2022

СБУ подтвердила наличие российского паспорта у судьи Верховного суда

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила наличие российского паспорта у судьи Верховного суда Украины Богдана Львова, сообщил Верховный суд Украины. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T14:44

2022-10-03T14:44

2022-10-03T17:21

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила наличие российского паспорта у судьи Верховного суда Украины Богдана Львова, сообщил Верховный суд Украины."Сегодня, 3 октября 2022 года, Служба безопасности Украины проинформировала Верховный суд о наличии у судьи Львова Богдана Юрьевича (дата рождения — 28 сентября 1967 года, место рождения — город Запорожье) гражданства Российской Федерации согласно данным реестров РФ", — говорится в сообщении на странице Верховного суда в соцсети.Отмечается, что в понедельник состоится собрание судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Украины по вопросу досрочного освобождения Львова от должности председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда.Издание "Украинская правда" в публикации о данном событии сообщает, что в 2012 году Львов обновил свой российский паспорт вместо полученного им в 1999 году документа. Издание приводит информацию, якобы полученную из налогового реестра России, согласно которой украинский судья владеет недвижимостью в Москве.По данным СМИ, украинское законодательство не запрещает иметь двойное гражданство, но и закона, официально разрешающего иметь несколько паспортов, тоже нет.

https://ria.ru/20220929/prigovor-1820430981.html

https://ria.ru/20220929/flag-1820411121.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, служба безопасности украины, украина, львов