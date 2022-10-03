https://ria.ru/20221003/sanktsii-1821253629.html

Венгрия на национальных консультациях по санкциям рассмотрит семь вопросов

Венгрия на национальных консультациях по санкциям рассмотрит семь вопросов - РИА Новости, 03.10.2022

Венгрия на национальных консультациях по санкциям рассмотрит семь вопросов

В ходе национальных консультаций, посвященных антироссийским санкциям, гражданам Венгрии будет предложено ответить на семь вопросов, один из которых обязательно РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T18:47

2022-10-03T18:47

2022-10-03T18:47

виктор орбан

петер сийярто

венгрия

россия

европа

евросоюз

мид венгрии

санкции в отношении россии

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БУДАПЕШТ, 3 окт - РИА Новости. В ходе национальных консультаций, посвященных антироссийским санкциям, гражданам Венгрии будет предложено ответить на семь вопросов, один из которых обязательно будет посвящен санкциям против газа, заявил госсекретарь кабинета премьер-министра Венгрии Чаба Деметер.Ранее премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что Венгрия первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против РФ. Он призвал всех граждан страны высказать свое мнение о санкциях в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, навязанными Брюсселем странам-членам Евросоюза."Вскоре начнутся национальные консультации, посвященные санкциям, и встает вопрос, какой круг тем будет там фигурировать? В анкете будет семь вопросов. Точно будет часть, посвященная санкциям против газа", - сказал Деметер. Его выступление транслировалось в аккаунте правительства Венгрии в соцсетях.По его словам, это вызвано тем, что рост цен на газ вызвал серьезные последствия в Европе: ограничение или остановку производства, продолжающийся рост инфляции, рост коммунальных счетов во всех странах."Есть те, кто считает, что санкции работают. Некоторые лидеры в Брюсселе тоже говорят, что мы будем страдать, но как-нибудь переживем. Однако, на наш взгляд, санкции разрушат экономику, поэтому необходимо как можно скорее сменить курс. Если многие из нас будут отстаивать это мнение, то мы сможем этого добиться", - подчеркнул Деметер, призвав граждан Венгрии принять участие в консультациях.Ранее Орбан заявлял, что против России введено 11 тысяч санкций, однако они не увенчались успехом, а вызванные ими инфляция и дефицит энергии могут поставить Европу на колени. По его словам, Европе необходимо изменить санкционную политику, потому что иначе ситуация будет непростой, континент сам делает свою жизнь дороже и усложняет положение собственной промышленности. Премьер Венгрии считает санкции "необычайными", поскольку их вводят "энергетические карлики против энергетического гиганта".Его советник по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что санкции, введенные Евросоюзом против России, не оправдали ожиданий, поэтому, вероятно, будут пересмотрены в новом политическом сезоне. Представитель венгерского МИД Тамаш Менцер также заявил, что осенью можно ожидать пересмотра санкционной политики Евросоюза, поскольку с наступлением холодов "реальность стучится в каждую дверь" в Западной Европе.Представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи заявила, что санкции Евросоюза - это оружие, которое выстрелило в обратную сторону, вследствие чего Европа стала беднее, а Россия - богаче. По результатам опроса центра изучения общественного мнения Szazadveg, более 70% венгров считают, что антироссийские санкции вредят Европе, в том числе Венгрии. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкционная стратегия ЕС "полностью провалилась".Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221003/gazprom-1821195874.html

https://ria.ru/20221003/sanktsii-1821098243.html

https://ria.ru/20221003/vuchich-1821172651.html

https://ria.ru/20221003/diversii-1821003967.html

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виктор орбан, петер сийярто, венгрия, россия, европа, евросоюз, мид венгрии, санкции в отношении россии