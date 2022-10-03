https://ria.ru/20221003/sanktsii-1821158829.html
Посол Польши раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций
Посол Польши раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций - РИА Новости, 03.10.2022
Посол Польши раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций
Страны ЕС согласовали установление потолка цен на нефть из России в качестве очередной санкции, сообщил журналистам посол Польши в Брюсселе Анджей Садось,... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:15
2022-10-03T14:15
2022-10-03T14:15
специальная военная операция на украине
цены на нефть
владимир путин
россия
польша
брюссель
евросоюз
g7
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ВАРШАВА, 3 окт – РИА Новости. Страны ЕС согласовали установление потолка цен на нефть из России в качестве очередной санкции, сообщил журналистам посол Польши в Брюсселе Анджей Садось, выступление которого транслировало польское телевидение."Я не хотел бы раскрывать детально вопросы, обсуждаемые за закрытыми дверями. Речь идет о предложении G7 об определении максимальной цены на российскую нефть", - сказал Садось, отвечая на вопрос журналистов о согласовании параметров нового пакета санкций.По его словам, точный уровень этой цены будет установлен "на принципе единого мнения" и может меняться в зависимости от мировых котировок.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20221003/sanktsii-1821098243.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, владимир путин, россия, польша, брюссель, евросоюз, g7
Специальная военная операция на Украине, Цены на нефть, Владимир Путин, Россия, Польша, Брюссель, Евросоюз, G7
Посол Польши раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций
Посол Польши Садось: новые антироссийские санкции ЕС будут включать потолок цены на нефть