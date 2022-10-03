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Посол Польши раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций - РИА Новости, 03.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221003/sanktsii-1821158829.html
Посол Польши раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций
Посол Польши раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций - РИА Новости, 03.10.2022
Посол Польши раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций
Страны ЕС согласовали установление потолка цен на нефть из России в качестве очередной санкции, сообщил журналистам посол Польши в Брюсселе Анджей Садось,... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:15
2022-10-03T14:15
специальная военная операция на украине
цены на нефть
владимир путин
россия
польша
брюссель
евросоюз
g7
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ВАРШАВА, 3 окт – РИА Новости. Страны ЕС согласовали установление потолка цен на нефть из России в качестве очередной санкции, сообщил журналистам посол Польши в Брюсселе Анджей Садось, выступление которого транслировало польское телевидение."Я не хотел бы раскрывать детально вопросы, обсуждаемые за закрытыми дверями. Речь идет о предложении G7 об определении максимальной цены на российскую нефть", - сказал Садось, отвечая на вопрос журналистов о согласовании параметров нового пакета санкций.По его словам, точный уровень этой цены будет установлен "на принципе единого мнения" и может меняться в зависимости от мировых котировок.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20221003/sanktsii-1821098243.html
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цены на нефть, владимир путин, россия, польша, брюссель, евросоюз, g7
Специальная военная операция на Украине, Цены на нефть, Владимир Путин, Россия, Польша, Брюссель, Евросоюз, G7
14:15 03.10.2022
 
Посол Польши раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций

Посол Польши Садось: новые антироссийские санкции ЕС будут включать потолок цены на нефть

© РИА Новости / Филип Климашевский / Перейти в медиабанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Филип Климашевский
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Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 3 окт – РИА Новости. Страны ЕС согласовали установление потолка цен на нефть из России в качестве очередной санкции, сообщил журналистам посол Польши в Брюсселе Анджей Садось, выступление которого транслировало польское телевидение.
"Я не хотел бы раскрывать детально вопросы, обсуждаемые за закрытыми дверями. Речь идет о предложении G7 об определении максимальной цены на российскую нефть", - сказал Садось, отвечая на вопрос журналистов о согласовании параметров нового пакета санкций.
По его словам, точный уровень этой цены будет установлен "на принципе единого мнения" и может меняться в зависимости от мировых котировок.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
Вчера, 11:09
Politico назвала страны, которые тормозят санкции против России
 
Специальная военная операция на УкраинеЦены на нефтьВладимир ПутинРоссияПольшаБрюссельЕвросоюзG7
 
 
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