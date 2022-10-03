https://ria.ru/20221003/sanktsii-1821158829.html

Посол Польши раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций

Посол Польши раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций - РИА Новости, 03.10.2022

Посол Польши раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций

Страны ЕС согласовали установление потолка цен на нефть из России в качестве очередной санкции, сообщил журналистам посол Польши в Брюсселе Анджей Садось,... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T14:15

2022-10-03T14:15

2022-10-03T14:15

специальная военная операция на украине

цены на нефть

владимир путин

россия

польша

брюссель

евросоюз

g7

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ВАРШАВА, 3 окт – РИА Новости. Страны ЕС согласовали установление потолка цен на нефть из России в качестве очередной санкции, сообщил журналистам посол Польши в Брюсселе Анджей Садось, выступление которого транслировало польское телевидение."Я не хотел бы раскрывать детально вопросы, обсуждаемые за закрытыми дверями. Речь идет о предложении G7 об определении максимальной цены на российскую нефть", - сказал Садось, отвечая на вопрос журналистов о согласовании параметров нового пакета санкций.По его словам, точный уровень этой цены будет установлен "на принципе единого мнения" и может меняться в зависимости от мировых котировок.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221003/sanktsii-1821098243.html

россия

польша

брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, владимир путин, россия, польша, брюссель, евросоюз, g7