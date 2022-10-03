https://ria.ru/20221003/sanktsii-1821098243.html

Politico назвала страны, которые тормозят санкции против России

Politico назвала страны, которые тормозят санкции против России - РИА Новости, 03.10.2022

Politico назвала страны, которые тормозят санкции против России

Введение новых санкций Евросоюза против России может затянуться из-за Венгрии, Кипра, Греции и Мальты, поскольку эти страны выступили против введения потолка... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T11:09

2022-10-03T11:09

2022-10-03T11:45

экономика

владимир путин

цены на нефть

венгрия

россия

греция

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Введение новых санкций Евросоюза против России может затянуться из-за Венгрии, Кипра, Греции и Мальты, поскольку эти страны выступили против введения потолка цен на российскую нефть, пишет Politico, ссылаясь на высокопоставленных европейских дипломатов."Кипр, Греция и Мальта обеспокоены тем, что ЕС выстрелит себе в ногу, запретив их танкерам перевозить российскую нефть (ту, что будет продаваться выше "определенного ценового предела". — Прим. ред.). Страны также предположили, что Турция, Индия и Индонезия могут забрать себе освободившуюся долю рынка и продолжить перевозки", — говорится в публикации.Как отметили в издании, танкерный флот Венгрии, Кипра, Греции и Мальты перевозит большую часть топлива из России в Европу.Что касается Будапешта, то он настаивает на особых условиях."Венгрии должны разрешить реэкспортировать в соседние страны российское топливо, которое она получает благодаря исключению из шестого пакета санкций", — указали в статье.Однако, как сообщают дипломаты, Еврокомиссия беспокоится, что таким образом Будапешт получит несправедливое преимущество на нефтяном рынке.В начале июня от представителей западных стран звучали предложения установить потолок цен на российскую нефть в половину текущей стоимости. По данным агентства Блумберг, обсуждались цифры 40-60 долларов.Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) 2 сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов. Москва в ответ предупредила, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта из России.Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20220923/evropa-1818805740.html

https://ria.ru/20221002/putin-1820898646.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, владимир путин, цены на нефть, венгрия, россия, греция, евросоюз, еврокомиссия, g7, санкции в отношении россии