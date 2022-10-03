11:09 03.10.2022 (обновлено: 11:45 03.10.2022)
Politico назвала страны, которые тормозят санкции против России
Politico: Венгрия, Греция, Кипр и Мальта задерживают новый пакет санкций ЕС против России
© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Введение новых санкций Евросоюза против России может затянуться из-за Венгрии, Кипра, Греции и Мальты, поскольку эти страны выступили против введения потолка цен на российскую нефть, пишет Politico, ссылаясь на высокопоставленных европейских дипломатов.
"Кипр, Греция и Мальта обеспокоены тем, что ЕС выстрелит себе в ногу, запретив их танкерам перевозить российскую нефть (ту, что будет продаваться выше "определенного ценового предела". — Прим. ред.). Страны также предположили, что Турция, Индия и Индонезия могут забрать себе освободившуюся долю рынка и продолжить перевозки", — говорится в публикации.
Как отметили в издании, танкерный флот Венгрии, Кипра, Греции и Мальты перевозит большую часть топлива из России в Европу.
Что касается Будапешта, то он настаивает на особых условиях.
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"Венгрии должны разрешить реэкспортировать в соседние страны российское топливо, которое она получает благодаря исключению из шестого пакета санкций", — указали в статье.
Однако, как сообщают дипломаты, Еврокомиссия беспокоится, что таким образом Будапешт получит несправедливое преимущество на нефтяном рынке.
В начале июня от представителей западных стран звучали предложения установить потолок цен на российскую нефть в половину текущей стоимости. По данным агентства Блумберг, обсуждались цифры 40-60 долларов.
Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) 2 сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов. Москва в ответ предупредила, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта из России.
Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.