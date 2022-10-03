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Politico назвала страны, которые тормозят санкции против России - РИА Новости, 03.10.2022
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Politico назвала страны, которые тормозят санкции против России
Politico назвала страны, которые тормозят санкции против России - РИА Новости, 03.10.2022
Politico назвала страны, которые тормозят санкции против России
Введение новых санкций Евросоюза против России может затянуться из-за Венгрии, Кипра, Греции и Мальты, поскольку эти страны выступили против введения потолка... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T11:09
2022-10-03T11:45
экономика
владимир путин
цены на нефть
венгрия
россия
греция
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Введение новых санкций Евросоюза против России может затянуться из-за Венгрии, Кипра, Греции и Мальты, поскольку эти страны выступили против введения потолка цен на российскую нефть, пишет Politico, ссылаясь на высокопоставленных европейских дипломатов."Кипр, Греция и Мальта обеспокоены тем, что ЕС выстрелит себе в ногу, запретив их танкерам перевозить российскую нефть (ту, что будет продаваться выше "определенного ценового предела". — Прим. ред.). Страны также предположили, что Турция, Индия и Индонезия могут забрать себе освободившуюся долю рынка и продолжить перевозки", — говорится в публикации.Как отметили в издании, танкерный флот Венгрии, Кипра, Греции и Мальты перевозит большую часть топлива из России в Европу.Что касается Будапешта, то он настаивает на особых условиях."Венгрии должны разрешить реэкспортировать в соседние страны российское топливо, которое она получает благодаря исключению из шестого пакета санкций", — указали в статье.Однако, как сообщают дипломаты, Еврокомиссия беспокоится, что таким образом Будапешт получит несправедливое преимущество на нефтяном рынке.В начале июня от представителей западных стран звучали предложения установить потолок цен на российскую нефть в половину текущей стоимости. По данным агентства Блумберг, обсуждались цифры 40-60 долларов.Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) 2 сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов. Москва в ответ предупредила, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта из России.Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20220923/evropa-1818805740.html
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экономика, владимир путин, цены на нефть, венгрия, россия, греция, евросоюз, еврокомиссия, g7, санкции в отношении россии
Экономика, Владимир Путин, Цены на нефть, Венгрия, Россия, Греция, Евросоюз, Еврокомиссия, G7, Санкции в отношении России
11:09 03.10.2022 (обновлено: 11:45 03.10.2022)
 
Politico назвала страны, которые тормозят санкции против России

Politico: Венгрия, Греция, Кипр и Мальта задерживают новый пакет санкций ЕС против России

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Введение новых санкций Евросоюза против России может затянуться из-за Венгрии, Кипра, Греции и Мальты, поскольку эти страны выступили против введения потолка цен на российскую нефть, пишет Politico, ссылаясь на высокопоставленных европейских дипломатов.
"Кипр, Греция и Мальта обеспокоены тем, что ЕС выстрелит себе в ногу, запретив их танкерам перевозить российскую нефть (ту, что будет продаваться выше "определенного ценового предела". — Прим. ред.). Страны также предположили, что Турция, Индия и Индонезия могут забрать себе освободившуюся долю рынка и продолжить перевозки", — говорится в публикации.
Как отметили в издании, танкерный флот Венгрии, Кипра, Греции и Мальты перевозит большую часть топлива из России в Европу.
Что касается Будапешта, то он настаивает на особых условиях.
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"Венгрии должны разрешить реэкспортировать в соседние страны российское топливо, которое она получает благодаря исключению из шестого пакета санкций", — указали в статье.
Однако, как сообщают дипломаты, Еврокомиссия беспокоится, что таким образом Будапешт получит несправедливое преимущество на нефтяном рынке.
В начале июня от представителей западных стран звучали предложения установить потолок цен на российскую нефть в половину текущей стоимости. По данным агентства Блумберг, обсуждались цифры 40-60 долларов.
Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) 2 сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов. Москва в ответ предупредила, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта из России.
Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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ЭкономикаВладимир ПутинЦены на нефтьВенгрияРоссияГрецияЕвросоюзЕврокомиссияG7Санкции в отношении России
 
 
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