https://ria.ru/20221003/sanktsii-1821051751.html

СМИ: ЕС предложил сделать исключение из антироссийских санкций для лоцманов

СМИ: ЕС предложил сделать исключение из антироссийских санкций для лоцманов - РИА Новости, 03.10.2022

СМИ: ЕС предложил сделать исключение из антироссийских санкций для лоцманов

ЕС предложил сделать исключение из антироссийских санкций для лоцманов, чтобы позволить им проводить суда с энергоносителями через проливы, передает агентство... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T00:49

2022-10-03T00:49

2022-10-03T02:05

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

экономика

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. ЕС предложил сделать исключение из антироссийских санкций для лоцманов, чтобы позволить им проводить суда с энергоносителями через проливы, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленный источник.Отмечается, что исключение позволит судовладельцам нанимать лоцманов-специалистов, чтобы они проводили суда, в частности, через проливы Дании. Этими акваториями пользуются для транспортировки сырой нефти и топлива из России.Ранее сообщалось, что санкции в отношении российской нефти могут сказаться на работе перевалочного морского пункта в Дании. Из-за новых ограничений появится запрет на наем лоцманов-специалистов из европейских компаний, чтобы проводить суда через датские проливы.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://radiosputnik.ria.ru/20220930/sanktsii-1820581978.html

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россия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, экономика