00:49 03.10.2022 (обновлено: 02:05 03.10.2022)
СМИ: ЕС предложил сделать исключение из антироссийских санкций для лоцманов
Блумберг: ЕС предложил сделать исключение из санкций в отношении России для лоцманов
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. ЕС предложил сделать исключение из антироссийских санкций для лоцманов, чтобы позволить им проводить суда с энергоносителями через проливы, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленный источник.
"ЕС предложил исключить услуги лоцманов из санкций в отношении России, которые должны вступить в силу в декабре", — говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что исключение позволит судовладельцам нанимать лоцманов-специалистов, чтобы они проводили суда, в частности, через проливы Дании. Этими акваториями пользуются для транспортировки сырой нефти и топлива из России.
Ранее сообщалось, что санкции в отношении российской нефти могут сказаться на работе перевалочного морского пункта в Дании. Из-за новых ограничений появится запрет на наем лоцманов-специалистов из европейских компаний, чтобы проводить суда через датские проливы.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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