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СМИ: ЕС предложил сделать исключение из антироссийских санкций для лоцманов - РИА Новости, 03.10.2022
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СМИ: ЕС предложил сделать исключение из антироссийских санкций для лоцманов
СМИ: ЕС предложил сделать исключение из антироссийских санкций для лоцманов - РИА Новости, 03.10.2022
СМИ: ЕС предложил сделать исключение из антироссийских санкций для лоцманов
ЕС предложил сделать исключение из антироссийских санкций для лоцманов, чтобы позволить им проводить суда с энергоносителями через проливы, передает агентство... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T00:49
2022-10-03T02:05
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
экономика
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. ЕС предложил сделать исключение из антироссийских санкций для лоцманов, чтобы позволить им проводить суда с энергоносителями через проливы, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленный источник.Отмечается, что исключение позволит судовладельцам нанимать лоцманов-специалистов, чтобы они проводили суда, в частности, через проливы Дании. Этими акваториями пользуются для транспортировки сырой нефти и топлива из России.Ранее сообщалось, что санкции в отношении российской нефти могут сказаться на работе перевалочного морского пункта в Дании. Из-за новых ограничений появится запрет на наем лоцманов-специалистов из европейских компаний, чтобы проводить суда через датские проливы.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, экономика
Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире, Экономика
00:49 03.10.2022 (обновлено: 02:05 03.10.2022)
 
СМИ: ЕС предложил сделать исключение из антироссийских санкций для лоцманов

Блумберг: ЕС предложил сделать исключение из санкций в отношении России для лоцманов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. ЕС предложил сделать исключение из антироссийских санкций для лоцманов, чтобы позволить им проводить суда с энергоносителями через проливы, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленный источник.

"ЕС предложил исключить услуги лоцманов из санкций в отношении России, которые должны вступить в силу в декабре", — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что исключение позволит судовладельцам нанимать лоцманов-специалистов, чтобы они проводили суда, в частности, через проливы Дании. Этими акваториями пользуются для транспортировки сырой нефти и топлива из России.
Ранее сообщалось, что санкции в отношении российской нефти могут сказаться на работе перевалочного морского пункта в Дании. Из-за новых ограничений появится запрет на наем лоцманов-специалистов из европейских компаний, чтобы проводить суда через датские проливы.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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