https://ria.ru/20221003/sanktsii-1821049274.html
В Новой Зеландии планируют ввести дополнительные санкции против России
В Новой Зеландии планируют ввести дополнительные санкции против России - РИА Новости, 03.10.2022
В Новой Зеландии планируют ввести дополнительные санкции против России
Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что власти рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении России. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T00:00
2022-10-03T00:00
2022-10-03T00:00
джасинда ардерн
новая зеландия
россия
киев
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что власти рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении России."Мы продолжаем анализировать санкции, которые мы налагаем на лица, возможно, обладающие влиянием, а также на товары и услуги, вот что мы на данным момент рассматриваем", - отметила она в эфире радио RNZ.Премьер в течение двух недель ожидает получить от властей совета по поводу ужесточения санкций.Ардерн также не исключила усиления военной поддержки Киева.
https://ria.ru/20221002/sanktsii-1821030751.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джасинда ардерн, новая зеландия, россия, киев
Джасинда Ардерн, Новая Зеландия, Россия, Киев
В Новой Зеландии планируют ввести дополнительные санкции против России
Новая Зеландия рассматривает возможность введения дополнительных антироссийских санкций