https://ria.ru/20221003/sanktsii-1821049274.html

В Новой Зеландии планируют ввести дополнительные санкции против России

В Новой Зеландии планируют ввести дополнительные санкции против России - РИА Новости, 03.10.2022

В Новой Зеландии планируют ввести дополнительные санкции против России

Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что власти рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении России. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T00:00

2022-10-03T00:00

2022-10-03T00:00

джасинда ардерн

новая зеландия

россия

киев

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что власти рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении России."Мы продолжаем анализировать санкции, которые мы налагаем на лица, возможно, обладающие влиянием, а также на товары и услуги, вот что мы на данным момент рассматриваем", - отметила она в эфире радио RNZ.Премьер в течение двух недель ожидает получить от властей совета по поводу ужесточения санкций.Ардерн также не исключила усиления военной поддержки Киева.

https://ria.ru/20221002/sanktsii-1821030751.html

новая зеландия

россия

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

джасинда ардерн, новая зеландия, россия, киев