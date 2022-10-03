Рейтинг@Mail.ru
В Новой Зеландии планируют ввести дополнительные санкции против России - РИА Новости, 03.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221003/sanktsii-1821049274.html
В Новой Зеландии планируют ввести дополнительные санкции против России
В Новой Зеландии планируют ввести дополнительные санкции против России - РИА Новости, 03.10.2022
В Новой Зеландии планируют ввести дополнительные санкции против России
Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что власти рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении России. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T00:00
2022-10-03T00:00
джасинда ардерн
новая зеландия
россия
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91435/30/914353002_0:137:2000:1262_1920x0_80_0_0_e2c4e437de52fa1ea20eced6fb0f6291.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что власти рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении России."Мы продолжаем анализировать санкции, которые мы налагаем на лица, возможно, обладающие влиянием, а также на товары и услуги, вот что мы на данным момент рассматриваем", - отметила она в эфире радио RNZ.Премьер в течение двух недель ожидает получить от властей совета по поводу ужесточения санкций.Ардерн также не исключила усиления военной поддержки Киева.
https://ria.ru/20221002/sanktsii-1821030751.html
новая зеландия
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91435/30/914353002_112:0:1885:1330_1920x0_80_0_0_e43370d06190d144e8ff6df11470ac9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
джасинда ардерн, новая зеландия, россия, киев
Джасинда Ардерн, Новая Зеландия, Россия, Киев
00:00 03.10.2022
 
В Новой Зеландии планируют ввести дополнительные санкции против России

Новая Зеландия рассматривает возможность введения дополнительных антироссийских санкций

© Fotolia / Anke van WykФлаг Новой Зеландии
Флаг Новой Зеландии - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© Fotolia / Anke van Wyk
Флаг Новой Зеландии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что власти рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении России.
"Мы продолжаем анализировать санкции, которые мы налагаем на лица, возможно, обладающие влиянием, а также на товары и услуги, вот что мы на данным момент рассматриваем", - отметила она в эфире радио RNZ.
Премьер в течение двух недель ожидает получить от властей совета по поводу ужесточения санкций.
Ардерн также не исключила усиления военной поддержки Киева.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
Вчера, 20:20Специальная военная операция на Украине
Источник рассказал о подготовке ЕС нового пакета антироссийских санкций
 
Джасинда АрдернНовая ЗеландияРоссияКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала