https://ria.ru/20221003/sandu-1821202211.html
Администрация Санду назвала запись разговора с пранкерами из России фейком
Администрация Санду назвала запись разговора с пранкерами из России фейком - РИА Новости, 03.10.2022
Администрация Санду назвала запись разговора с пранкерами из России фейком
Администрация президента Молдавии заявила, что видеозапись разговора Майи Санду с российскими пранкерами является фальсификацией. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T16:29
2022-10-03T16:29
2022-10-03T16:31
в мире
майя санду
молдавия
россия
украина
алексей столяров (лексус)
владимир кузнецов (актер)
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КИШИНЕВ, 3 окт - РИА Новости. Администрация президента Молдавии заявила, что видеозапись разговора Майи Санду с российскими пранкерами является фальсификацией.В социальных сетях появилась запись разговора президента Молдавии с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), в которых она якобы говорит о возможности мобилизации в республике."Администрация президента опровергает подлинность заявлений, приписываемых президенту Майе Санду в ходе якобы состоявшейся беседы между президентом Молдавии Майей Санду и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Утверждения, представленные в указанной фальсификации, не соответствуют действительности и являются результатом использования монтажа изображений и звука", - отметили в администрации президента.По словам пресс-службы Санду, опубликованная запись является попыткой вовлечь президента Молдавии в манипуляцию.Ранее информацию о возможной мобилизации в Молдавии опровергло министерство обороны республики.
https://ria.ru/20221002/moldaviya-1821004458.html
https://ria.ru/20221001/sandu-1820885195.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, майя санду, молдавия, россия, украина, алексей столяров (лексус), владимир кузнецов (актер)
В мире, Майя Санду, Молдавия, Россия, Украина, Алексей Столяров (Лексус), Владимир Кузнецов (актер)
16:29 03.10.2022 (обновлено: 16:31 03.10.2022)
Администрация Санду назвала запись разговора с пранкерами из России фейком
Администрация президента Молдавии Санду назвала видеозапись разговора с пранкерами фейком