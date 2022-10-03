https://ria.ru/20221003/sandu-1821202211.html

Администрация Санду назвала запись разговора с пранкерами из России фейком

Администрация Санду назвала запись разговора с пранкерами из России фейком - РИА Новости, 03.10.2022

Администрация Санду назвала запись разговора с пранкерами из России фейком

Администрация президента Молдавии заявила, что видеозапись разговора Майи Санду с российскими пранкерами является фальсификацией. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T16:29

2022-10-03T16:29

2022-10-03T16:31

в мире

майя санду

молдавия

россия

украина

алексей столяров (лексус)

владимир кузнецов (актер)

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КИШИНЕВ, 3 окт - РИА Новости. Администрация президента Молдавии заявила, что видеозапись разговора Майи Санду с российскими пранкерами является фальсификацией.В социальных сетях появилась запись разговора президента Молдавии с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), в которых она якобы говорит о возможности мобилизации в республике."Администрация президента опровергает подлинность заявлений, приписываемых президенту Майе Санду в ходе якобы состоявшейся беседы между президентом Молдавии Майей Санду и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Утверждения, представленные в указанной фальсификации, не соответствуют действительности и являются результатом использования монтажа изображений и звука", - отметили в администрации президента.По словам пресс-службы Санду, опубликованная запись является попыткой вовлечь президента Молдавии в манипуляцию.Ранее информацию о возможной мобилизации в Молдавии опровергло министерство обороны республики.

https://ria.ru/20221002/moldaviya-1821004458.html

https://ria.ru/20221001/sandu-1820885195.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, майя санду, молдавия, россия, украина, алексей столяров (лексус), владимир кузнецов (актер)