14:45 03.10.2022 (обновлено: 22:51 03.10.2022)
Один из двух российских самолетов Boeing 737 MAX S7 улетел из России
Один из двух российских самолетов Boeing 737 MAX авиакомпании S7 покинул Россию
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСамолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании S7 на перроне аэропорта Толмачево в Новосибирске
Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании S7 на перроне аэропорта Толмачево в Новосибирске. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Один из двух российских самолетов Boeing 737 MAX (оба принадлежат авиакомпании S7) улетел из России, сообщила РИА Новости представитель компании.
S7 ранее обратилась к властям России за разрешением вернуть часть самолетов иностранным лизингодателям. В пресс-службе S7 сообщали, что компания планирует вернуть лизингодателю два судна Boeing 737–8 МАХ "ввиду отсутствия сертификата типа в России и, соответственно, невозможности его эксплуатации". Министр транспорта Виталий Савельев отмечал, что создана специальная комиссия, которая определяет разрешения на вывоз самолетов. В конце лета стало известно, что правительство России разрешило S7 вывоз из страны двух самолетов Boeing 737 MAX.
"Улетел", — сказала представитель компании в ответ на вопрос о первом из двух самолетов. Когда страну покинет второй самолет, она не уточнила.
S7 была единственным в России эксплуатантом самолетов данного типа. Заказы были и у других авиакомпаний, но они не успели получить самолеты.
Полеты Boeing 737 МАХ были приостановлены в 2019 году в США и многих других странах после того, как разбились два таких лайнера. В октябре 2019 года группа международных экспертов выявила значительные недочеты при сертификации самолета, допущенные компанией и американским регулятором FAA. В частности, по мнению экспертов, важная информация о системе коррекции маневрирования (MCAS) была представлена FAA не в полном объеме, а сам регулятор предоставил чрезмерные полномочия Boeing в процессе сертификации.
США сняли запрет на использование Boeing 737 MAX в ноябре 2020 года, после чего возобновление эксплуатации этих самолетов одобрил ряд других стран. Росавиация в начале февраля сообщала, что сертификация обновленного Boeing 737 MAX для полетов в России продолжается. Однако затем в российской авиации возникли новые проблемы: из-за западных санкций, в частности, запрещены поставки в страну зарубежных самолетов.
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