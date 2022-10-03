https://ria.ru/20221003/samolet-1821168437.html

Один из двух российских самолетов Boeing 737 MAX S7 улетел из России

Один из двух российских самолетов Boeing 737 MAX S7 улетел из России - РИА Новости, 03.10.2022

Один из двух российских самолетов Boeing 737 MAX S7 улетел из России

Один из двух российских самолетов Boeing 737 MAX (оба принадлежат авиакомпании S7) улетел из России, сообщила РИА Новости представитель компании. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T14:45

2022-10-03T14:45

2022-10-03T22:51

экономика

россия

сша

s7 airlines

faa

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

виталий савельев

технологии

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Один из двух российских самолетов Boeing 737 MAX (оба принадлежат авиакомпании S7) улетел из России, сообщила РИА Новости представитель компании.S7 ранее обратилась к властям России за разрешением вернуть часть самолетов иностранным лизингодателям. В пресс-службе S7 сообщали, что компания планирует вернуть лизингодателю два судна Boeing 737–8 МАХ "ввиду отсутствия сертификата типа в России и, соответственно, невозможности его эксплуатации". Министр транспорта Виталий Савельев отмечал, что создана специальная комиссия, которая определяет разрешения на вывоз самолетов. В конце лета стало известно, что правительство России разрешило S7 вывоз из страны двух самолетов Boeing 737 MAX."Улетел", — сказала представитель компании в ответ на вопрос о первом из двух самолетов. Когда страну покинет второй самолет, она не уточнила.S7 была единственным в России эксплуатантом самолетов данного типа. Заказы были и у других авиакомпаний, но они не успели получить самолеты.Полеты Boeing 737 МАХ были приостановлены в 2019 году в США и многих других странах после того, как разбились два таких лайнера. В октябре 2019 года группа международных экспертов выявила значительные недочеты при сертификации самолета, допущенные компанией и американским регулятором FAA. В частности, по мнению экспертов, важная информация о системе коррекции маневрирования (MCAS) была представлена FAA не в полном объеме, а сам регулятор предоставил чрезмерные полномочия Boeing в процессе сертификации.США сняли запрет на использование Boeing 737 MAX в ноябре 2020 года, после чего возобновление эксплуатации этих самолетов одобрил ряд других стран. Росавиация в начале февраля сообщала, что сертификация обновленного Boeing 737 MAX для полетов в России продолжается. Однако затем в российской авиации возникли новые проблемы: из-за западных санкций, в частности, запрещены поставки в страну зарубежных самолетов.

https://ria.ru/20220701/samolety-1799553687.html

https://ria.ru/20220829/boeing-1813006672.html

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экономика, россия, сша, s7 airlines, faa, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), виталий савельев, технологии, boeing 737