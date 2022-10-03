https://ria.ru/20221003/s-300-1821160034.html

ВКС России уничтожили украинскую станцию ЗРК С-300

ВКС России уничтожили украинскую станцию ЗРК С-300 - РИА Новости, 03.10.2022

ВКС России уничтожили украинскую станцию ЗРК С-300

ВКС РФ уничтожили радиолокационную станцию украинского ЗРК С-300 в ДНР, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T14:21

2022-10-03T14:21

2022-10-03T14:27

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

войска воздушно-космической обороны

зрк с-300

херсонская область

в мире

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. ВКС РФ уничтожили радиолокационную станцию украинского ЗРК С-300 в ДНР, сообщило Минобороны России."В районе населённого пункта Никифоровка Донецкой Народной Республики ВКС России уничтожена радиолокационная станция украинского зенитно-ракетного комплекса С-300", - говорится в сводке.Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии нанесено поражение 47 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и военной технике противника в 146 районах. Уничтожено пять складов в ДНР и Херсонской области, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

херсонская область

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россия, донецкая народная республика, войска воздушно-космической обороны, зрк с-300, херсонская область , в мире