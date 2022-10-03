https://ria.ru/20221003/rubl-1821051629.html
Эксперт рассказал, какая судьба ждет курс рубля в октябре
Эксперт рассказал, какая судьба ждет курс рубля в октябре - РИА Новости, 03.10.2022
Эксперт рассказал, какая судьба ждет курс рубля в октябре
В октябре давление санкций и динамики сырьевых цен на рубль сохранится, рассказал "Прайму" эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Дмитрий Бабин. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T04:20
2022-10-03T04:20
2022-10-03T04:20
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
дмитрий бабин
бкс мир инвестиций
рубль
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доллар
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В октябре давление санкций и динамики сырьевых цен на рубль сохранится, рассказал "Прайму" эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Дмитрий Бабин.Однако вскоре курсы доллара и евро укрепились к рублю. В этих условиях прогнозировать курс нацвалюты довольно трудно, подчеркнул собеседник агентства.. Аналитик отметил, что рубль, вероятно, будет дешеветь к китайскому юаню и гонконгскому доллару.Бабин добавил, что давление также окажет уже произошедшее серьезное снижение сырьевых цен, которое приведет к сокращению притока инвалюты на российский рынок, и впоследствии, поставит под угрозу стабильность рубля, заключил эксперт.
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экономика, россия, дмитрий бабин, бкс мир инвестиций, рубль, юань, доллар
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Дмитрий Бабин, БКС Мир инвестиций, Рубль, Юань, Доллар
Эксперт рассказал, какая судьба ждет курс рубля в октябре
Эксперт Бабин: в октябре рубль может упасть к китайскому юаню и гонконгскому доллару