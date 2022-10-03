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"Ростех" чинит поврежденную в спецоперации технику в полевых условиях - РИА Новости, 03.10.2022
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"Ростех" чинит поврежденную в спецоперации технику в полевых условиях
"Ростех" чинит поврежденную в спецоперации технику в полевых условиях - РИА Новости, 03.10.2022
"Ростех" чинит поврежденную в спецоперации технику в полевых условиях
Ремонтные бригады предприятий "Ростеха", выпускающих задействованную в спецоперации технику, ремонтируют и обслуживают ее в полевых ремонтных мастерских бок о... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T13:58
2022-10-03T14:01
ростех
безопасность
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Ремонтные бригады предприятий "Ростеха", выпускающих задействованную в спецоперации технику, ремонтируют и обслуживают ее в полевых ремонтных мастерских бок о бок с военными ремонтниками, сообщили в "Ростехе".В обеспечении поставок и ремонта военной техники задействованы, в частности, девять действующих заводов холдинга "Спецремонт", в их числе шесть бронетанковых ремонтных заводов."Кроме того, бригады специалистов различных холдингов "Ростеха" сегодня трудятся на полевых пунктах технического обслуживания и ремонта техники, поврежденной в ходе специальной военной операции", - рассказали в госкорпорации.Там напомнили, что значительная часть ремзаводов "Спецремонта", переданных от Минобороны в 2017-2018 годы, находилась на грани банкротства – их удалось спасти в результате проведенной реструктуризации долгов предприятий холдинга, увеличением портфеля заказов, высвобождением непрофильных активов.
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ростех, безопасность, россия, в мире, новости компаний - экономика
Ростех, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Новости компаний - Экономика
13:58 03.10.2022 (обновлено: 14:01 03.10.2022)
 
"Ростех" чинит поврежденную в спецоперации технику в полевых условиях

Бригады "Ростеха" чинят поврежденную в спецоперации технику в полевых условиях

© РИА Новости / Перейти в медиабанкБТР-80 отдельного батальона материального обеспечения воздушно-десантных войск в Запорожской области
БТР-80 отдельного батальона материального обеспечения воздушно-десантных войск в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости
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БТР-80 отдельного батальона материального обеспечения воздушно-десантных войск в Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Ремонтные бригады предприятий "Ростеха", выпускающих задействованную в спецоперации технику, ремонтируют и обслуживают ее в полевых ремонтных мастерских бок о бок с военными ремонтниками, сообщили в "Ростехе".
В обеспечении поставок и ремонта военной техники задействованы, в частности, девять действующих заводов холдинга "Спецремонт", в их числе шесть бронетанковых ремонтных заводов.
"Кроме того, бригады специалистов различных холдингов "Ростеха" сегодня трудятся на полевых пунктах технического обслуживания и ремонта техники, поврежденной в ходе специальной военной операции", - рассказали в госкорпорации.
Там напомнили, что значительная часть ремзаводов "Спецремонта", переданных от Минобороны в 2017-2018 годы, находилась на грани банкротства – их удалось спасти в результате проведенной реструктуризации долгов предприятий холдинга, увеличением портфеля заказов, высвобождением непрофильных активов.
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