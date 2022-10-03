https://ria.ru/20221003/rostekh-1821152427.html

"Ростех" чинит поврежденную в спецоперации технику в полевых условиях

"Ростех" чинит поврежденную в спецоперации технику в полевых условиях - РИА Новости, 03.10.2022

"Ростех" чинит поврежденную в спецоперации технику в полевых условиях

Ремонтные бригады предприятий "Ростеха", выпускающих задействованную в спецоперации технику, ремонтируют и обслуживают ее в полевых ремонтных мастерских бок о... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T13:58

2022-10-03T13:58

2022-10-03T14:01

ростех

безопасность

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Ремонтные бригады предприятий "Ростеха", выпускающих задействованную в спецоперации технику, ремонтируют и обслуживают ее в полевых ремонтных мастерских бок о бок с военными ремонтниками, сообщили в "Ростехе".В обеспечении поставок и ремонта военной техники задействованы, в частности, девять действующих заводов холдинга "Спецремонт", в их числе шесть бронетанковых ремонтных заводов."Кроме того, бригады специалистов различных холдингов "Ростеха" сегодня трудятся на полевых пунктах технического обслуживания и ремонта техники, поврежденной в ходе специальной военной операции", - рассказали в госкорпорации.Там напомнили, что значительная часть ремзаводов "Спецремонта", переданных от Минобороны в 2017-2018 годы, находилась на грани банкротства – их удалось спасти в результате проведенной реструктуризации долгов предприятий холдинга, увеличением портфеля заказов, высвобождением непрофильных активов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ростех, безопасность, россия, в мире, новости компаний - экономика