07:05 03.10.2022 (обновлено: 11:25 03.10.2022)
Производство РСЗО "Торнадо-Г" увеличилось в разы, заявили в "Ростехе"
В "Ростехе" заявили об увеличении производства РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С"
© РИА Новости / Константин Морозов / Перейти в медиабанкБоевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г"
Боевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г". Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" увеличилось в разы, сообщили в госкорпорации "Ростех".
"Военный дивизион "Мотовилихинских заводов" в связи с возросшими объемами производства перешел на работу в три смены. Выпуск боевых машин из состава реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" вырос в разы по сравнению с прошлым годом и достиг объемов, которых не было последние десять лет", — рассказали в госкорпорации.
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Там добавили, что усилия "Ростеха" и Минпромторга сконцентрированы на том, чтобы сохранить производство вооружения и военной техники на предприятии, которое с 2018 года находится в стадии банкротства. В частности, финансовая помощь "Ростеха" позволила полностью сохранить на "Мотовилихинских заводах" рабочие места, на предприятии выплачивается заработная плата, модернизируется производство, а гособоронзаказ выполняется в полном объеме.
В Ростехе напомнили, что часть имущества "Мотовилихинских заводов" выставлена на торги.
"В первую очередь это непрофильные активы, не задействованные в основной деятельности предприятия. Имущество, задействованное в исполнении гособоронзаказа и мобилизационных госконтрактов, может быть передано только инвесторам, имеющим соответствующие лицензии, с соблюдением обязательств по обеспечению его целостности, сохранности и выполнению гособоронзаказа", — пояснили в корпорации.
В Ростехе также добавили, что продажа имущественного комплекса предприятия не влияет на продолжение производства вооружения и военной техники, поскольку Минобороны и Минпромпторг контролируют сохранение целевого назначения имущества и исполнение контрактов.
РСЗО "Торнадо" создана для замены в российских вооруженных силах реактивных систем "Град" и "Смерч". "Торнадо" имеет более совершенную систему управления огнем и выпускается в вариантах "Торнадо-Г" калибра 122 миллиметра и "Торнадо-С" калибра 300 миллиметров.
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