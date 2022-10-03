Рейтинг@Mail.ru
Производство РСЗО "Торнадо-Г" увеличилось в разы, заявили в "Ростехе" - РИА Новости, 03.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221003/rostekh-1821060757.html
Производство РСЗО "Торнадо-Г" увеличилось в разы, заявили в "Ростехе"
Производство РСЗО "Торнадо-Г" увеличилось в разы, заявили в "Ростехе" - РИА Новости, 03.10.2022
Производство РСЗО "Торнадо-Г" увеличилось в разы, заявили в "Ростехе"
Производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" увеличилось в разы, сообщили в госкорпорации "Ростех". РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T07:05
2022-10-03T11:25
россия
ростех
мотовилихинские заводы
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
безопасность
армия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821068463_0:224:3228:2040_1920x0_80_0_0_84f0a98a93f107b50022f56c7b018325.jpg
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" увеличилось в разы, сообщили в госкорпорации "Ростех"."Военный дивизион "Мотовилихинских заводов" в связи с возросшими объемами производства перешел на работу в три смены. Выпуск боевых машин из состава реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" вырос в разы по сравнению с прошлым годом и достиг объемов, которых не было последние десять лет", — рассказали в госкорпорации.Там добавили, что усилия "Ростеха" и Минпромторга сконцентрированы на том, чтобы сохранить производство вооружения и военной техники на предприятии, которое с 2018 года находится в стадии банкротства. В частности, финансовая помощь "Ростеха" позволила полностью сохранить на "Мотовилихинских заводах" рабочие места, на предприятии выплачивается заработная плата, модернизируется производство, а гособоронзаказ выполняется в полном объеме.В Ростехе напомнили, что часть имущества "Мотовилихинских заводов" выставлена на торги.В Ростехе также добавили, что продажа имущественного комплекса предприятия не влияет на продолжение производства вооружения и военной техники, поскольку Минобороны и Минпромпторг контролируют сохранение целевого назначения имущества и исполнение контрактов.РСЗО "Торнадо" создана для замены в российских вооруженных силах реактивных систем "Град" и "Смерч". "Торнадо" имеет более совершенную систему управления огнем и выпускается в вариантах "Торнадо-Г" калибра 122 миллиметра и "Торнадо-С" калибра 300 миллиметров.
https://ria.ru/20220929/kalashnikov-1820287745.html
https://ria.ru/20220922/su-57-1818592876.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821068463_371:336:2652:2047_1920x0_80_0_0_80db9b187ead42d5ffcb98ee98dbcf04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ростех, мотовилихинские заводы, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), безопасность, армия
Россия, Ростех, Мотовилихинские заводы, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Безопасность, Армия
07:05 03.10.2022 (обновлено: 11:25 03.10.2022)
 
Производство РСЗО "Торнадо-Г" увеличилось в разы, заявили в "Ростехе"

В "Ростехе" заявили об увеличении производства РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С"

© РИА Новости / Константин Морозов / Перейти в медиабанкБоевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г"
Боевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) Торнадо-Г - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Константин Морозов
Перейти в медиабанк
Боевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" увеличилось в разы, сообщили в госкорпорации "Ростех".
"Военный дивизион "Мотовилихинских заводов" в связи с возросшими объемами производства перешел на работу в три смены. Выпуск боевых машин из состава реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" вырос в разы по сравнению с прошлым годом и достиг объемов, которых не было последние десять лет", — рассказали в госкорпорации.
Автомат концерна Калашников АК-12 - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 12:47
"Калашников" на 40 процентов увеличил производство стрелкового оружия
Там добавили, что усилия "Ростеха" и Минпромторга сконцентрированы на том, чтобы сохранить производство вооружения и военной техники на предприятии, которое с 2018 года находится в стадии банкротства. В частности, финансовая помощь "Ростеха" позволила полностью сохранить на "Мотовилихинских заводах" рабочие места, на предприятии выплачивается заработная плата, модернизируется производство, а гособоронзаказ выполняется в полном объеме.
В Ростехе напомнили, что часть имущества "Мотовилихинских заводов" выставлена на торги.

"В первую очередь это непрофильные активы, не задействованные в основной деятельности предприятия. Имущество, задействованное в исполнении гособоронзаказа и мобилизационных госконтрактов, может быть передано только инвесторам, имеющим соответствующие лицензии, с соблюдением обязательств по обеспечению его целостности, сохранности и выполнению гособоронзаказа", — пояснили в корпорации.

В Ростехе также добавили, что продажа имущественного комплекса предприятия не влияет на продолжение производства вооружения и военной техники, поскольку Минобороны и Минпромпторг контролируют сохранение целевого назначения имущества и исполнение контрактов.
РСЗО "Торнадо" создана для замены в российских вооруженных силах реактивных систем "Град" и "Смерч". "Торнадо" имеет более совершенную систему управления огнем и выпускается в вариантах "Торнадо-Г" калибра 122 миллиметра и "Торнадо-С" калибра 300 миллиметров.
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 08:55
"Ростех" увеличит темпы производства истребителей Су-57
 
РоссияРостехМотовилихинские заводыМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)БезопасностьАрмия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала