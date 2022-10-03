https://ria.ru/20221003/rostekh-1821060757.html

Производство РСЗО "Торнадо-Г" увеличилось в разы, заявили в "Ростехе"

Производство РСЗО "Торнадо-Г" увеличилось в разы, заявили в "Ростехе" - РИА Новости, 03.10.2022

Производство РСЗО "Торнадо-Г" увеличилось в разы, заявили в "Ростехе"

Производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" увеличилось в разы, сообщили в госкорпорации "Ростех". РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T07:05

2022-10-03T07:05

2022-10-03T11:25

россия

ростех

мотовилихинские заводы

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

безопасность

армия

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" увеличилось в разы, сообщили в госкорпорации "Ростех"."Военный дивизион "Мотовилихинских заводов" в связи с возросшими объемами производства перешел на работу в три смены. Выпуск боевых машин из состава реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" вырос в разы по сравнению с прошлым годом и достиг объемов, которых не было последние десять лет", — рассказали в госкорпорации.Там добавили, что усилия "Ростеха" и Минпромторга сконцентрированы на том, чтобы сохранить производство вооружения и военной техники на предприятии, которое с 2018 года находится в стадии банкротства. В частности, финансовая помощь "Ростеха" позволила полностью сохранить на "Мотовилихинских заводах" рабочие места, на предприятии выплачивается заработная плата, модернизируется производство, а гособоронзаказ выполняется в полном объеме.В Ростехе напомнили, что часть имущества "Мотовилихинских заводов" выставлена на торги.В Ростехе также добавили, что продажа имущественного комплекса предприятия не влияет на продолжение производства вооружения и военной техники, поскольку Минобороны и Минпромпторг контролируют сохранение целевого назначения имущества и исполнение контрактов.РСЗО "Торнадо" создана для замены в российских вооруженных силах реактивных систем "Град" и "Смерч". "Торнадо" имеет более совершенную систему управления огнем и выпускается в вариантах "Торнадо-Г" калибра 122 миллиметра и "Торнадо-С" калибра 300 миллиметров.

https://ria.ru/20220929/kalashnikov-1820287745.html

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россия, ростех, мотовилихинские заводы, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), безопасность, армия