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Россия может провести новые заседания СБ ООН по "Северным потокам"
Россия может провести новые заседания СБ ООН по "Северным потокам" - РИА Новости, 03.10.2022
Россия может провести новые заседания СБ ООН по "Северным потокам"
Россия может провести новые заседания Совбеза ООН по ситуации на "Северных потоках", если в этом будет необходимость, заявил первый зампостпреда РФ при ООН... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T20:04
2022-10-03T20:04
2022-10-03T20:04
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россия
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северный поток
авария на "северных потоках"
северный поток — 2
дмитрий полянский
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россия может провести новые заседания Совбеза ООН по ситуации на "Северных потоках", если в этом будет необходимость, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Я этого не исключаю, пока об этом говорить рано, но если потребуется, конечно, проведем новые заседания на этот счет. Пока того заседания, которое состоялось, вполне достаточно", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, России удалось довести свою позицию по ситуации на "Северных потоках" в ходе заседания СБ ООН на эту тему. Он добавил, что "практически все без исключения" коллеги по Совбезу высказывали озабоченность по поводу произошедшего, при этом никто не указывал на причастность России к диверсиям."Но наши американские и британские коллеги попытались представить дело таким образом, что это очередная попытка России использовать трибуну Совбеза для каких-то безосновательных обвинений и утверждений", - сказал он, подчеркнув, что Россия никого не обвиняла, а озвучила только факты.По словам Полянского, заседание было полезным.
https://ria.ru/20221003/potok-1821062630.html
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в мире, россия, совет безопасности оон, оон, северный поток, авария на "северных потоках", северный поток — 2, дмитрий полянский
В мире, Россия, Совет Безопасности ООН, ООН, Северный поток, Авария на "Северных потоках", Северный поток — 2, Дмитрий Полянский
Россия может провести новые заседания СБ ООН по "Северным потокам"
Зампостпреда Полянский: Россия может провести новые заседания СБ ООН по "Северным потокам"
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россия может провести новые заседания Совбеза ООН по ситуации на "Северных потоках", если в этом будет необходимость, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Я этого не исключаю, пока об этом говорить рано, но если потребуется, конечно, проведем новые заседания на этот счет. Пока того заседания, которое состоялось, вполне достаточно", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, России удалось довести свою позицию по ситуации на "Северных потоках" в ходе заседания СБ ООН на эту тему. Он добавил, что "практически все без исключения" коллеги по Совбезу высказывали озабоченность по поводу произошедшего, при этом никто не указывал на причастность России к диверсиям.
"Но наши американские и британские коллеги попытались представить дело таким образом, что это очередная попытка России использовать трибуну Совбеза для каких-то безосновательных обвинений и утверждений", - сказал он, подчеркнув, что Россия никого не обвиняла, а озвучила только факты.
По словам Полянского, заседание было полезным.