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Лавров рассказал, чем российская политика отличается от американской - РИА Новости, 03.10.2022
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Лавров рассказал, чем российская политика отличается от американской
Лавров рассказал, чем российская политика отличается от американской - РИА Новости, 03.10.2022
Лавров рассказал, чем российская политика отличается от американской
Россия, в отличие от США, реагирует не на выдуманные истории в отдаленных странах, а защищает свои границы и свой народ, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:46
2022-10-03T15:29
политика
россия
госдума рф
сергей лавров
луганская народная республика
донецкая народная республика
сша
херсонская область
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россия, в отличие от США, реагирует не на выдуманные истории в отдаленных странах, а защищает свои границы и свой народ, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.В качестве примера Лавров привел бомбардировки Югославии, которую США и НАТО "пытались вбомбить в демократию", вторжение в Ирак, где "так и не нашли оружие массового уничтожения", о наличии которого у Багдада заявляли представители Вашингтона, и вмешательство НАТО в гражданскую войну в Ливии."США лицемерно заявляют сегодня, что мы якобы прикрываем мнимой угрозой свое нападение на соседнюю страну, которая, дескать, встала на путь демократии. Между тем Вашингтон никогда не стеснялся применять силу под высосанными из пальца предлогами в любой точке земного шара, используя в оправдание ссылки на необходимость защиты жизни и благополучия американских граждан. Так, к примеру, было еще в 1915 году на Гаити, позже - в Доминиканской республике, когда для вторжения оказалось достаточным публично заявить о неких абстрактных угрозах отдельным гражданам США" - отметил министр.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20221002/putin-1820898646.html
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
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луганская народная республика
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сша
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политика, россия, госдума рф, сергей лавров, луганская народная республика, донецкая народная республика, сша, херсонская область , запорожская область
Политика, Россия, Госдума РФ, Сергей Лавров, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, США, Херсонская область , Запорожская область
14:46 03.10.2022 (обновлено: 15:29 03.10.2022)
 
Лавров рассказал, чем российская политика отличается от американской

Лавров: в отличие от США, Россия не реагирует на выдуманные угрозы, а защищает границы

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на внеплановом пленарном заседании Государственной Думы РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на внеплановом пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на внеплановом пленарном заседании Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россия, в отличие от США, реагирует не на выдуманные истории в отдаленных странах, а защищает свои границы и свой народ, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы реагируем не на выдуманные угрозы в далеких странах. Мы защищаем свои границы, свою Родину, весь наш народ от реального геноцида, устроенного потомками и последователями нацистских приспешников, которые пошли на службу к заокеанским хозяевам", - сказал Лавров в ходе заседания комитетов Госдумы РФ по ратификации документов о референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
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В качестве примера Лавров привел бомбардировки Югославии, которую США и НАТО "пытались вбомбить в демократию", вторжение в Ирак, где "так и не нашли оружие массового уничтожения", о наличии которого у Багдада заявляли представители Вашингтона, и вмешательство НАТО в гражданскую войну в Ливии.
"США лицемерно заявляют сегодня, что мы якобы прикрываем мнимой угрозой свое нападение на соседнюю страну, которая, дескать, встала на путь демократии. Между тем Вашингтон никогда не стеснялся применять силу под высосанными из пальца предлогами в любой точке земного шара, используя в оправдание ссылки на необходимость защиты жизни и благополучия американских граждан. Так, к примеру, было еще в 1915 году на Гаити, позже - в Доминиканской республике, когда для вторжения оказалось достаточным публично заявить о неких абстрактных угрозах отдельным гражданам США" - отметил министр.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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ПолитикаРоссияГосдума РФСергей ЛавровЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСШАХерсонская областьЗапорожская область
 
 
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