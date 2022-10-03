https://ria.ru/20221003/rossiya-1821168942.html

Лавров рассказал, чем российская политика отличается от американской

Лавров рассказал, чем российская политика отличается от американской - РИА Новости, 03.10.2022

Лавров рассказал, чем российская политика отличается от американской

Россия, в отличие от США, реагирует не на выдуманные истории в отдаленных странах, а защищает свои границы и свой народ, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T14:46

2022-10-03T14:46

2022-10-03T15:29

политика

россия

госдума рф

сергей лавров

луганская народная республика

донецкая народная республика

сша

херсонская область

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россия, в отличие от США, реагирует не на выдуманные истории в отдаленных странах, а защищает свои границы и свой народ, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.В качестве примера Лавров привел бомбардировки Югославии, которую США и НАТО "пытались вбомбить в демократию", вторжение в Ирак, где "так и не нашли оружие массового уничтожения", о наличии которого у Багдада заявляли представители Вашингтона, и вмешательство НАТО в гражданскую войну в Ливии."США лицемерно заявляют сегодня, что мы якобы прикрываем мнимой угрозой свое нападение на соседнюю страну, которая, дескать, встала на путь демократии. Между тем Вашингтон никогда не стеснялся применять силу под высосанными из пальца предлогами в любой точке земного шара, используя в оправдание ссылки на необходимость защиты жизни и благополучия американских граждан. Так, к примеру, было еще в 1915 году на Гаити, позже - в Доминиканской республике, когда для вторжения оказалось достаточным публично заявить о неких абстрактных угрозах отдельным гражданам США" - отметил министр.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20221002/putin-1820898646.html

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

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луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, госдума рф, сергей лавров, луганская народная республика, донецкая народная республика, сша, херсонская область , запорожская область