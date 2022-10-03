https://ria.ru/20221003/rossiya-1821150763.html

Мишустин назвал решение о вхождении в Россию новых территорий судьбоносным

Мишустин назвал решение о вхождении в Россию новых территорий судьбоносным - РИА Новости, 03.10.2022

Мишустин назвал решение о вхождении в Россию новых территорий судьбоносным

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал судьбоносным решение о принятии в РФ новых территорий, подчеркнув, что это результат выбора миллионов людей. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T13:53

2022-10-03T13:53

2022-10-03T14:05

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал судьбоносным решение о принятии в РФ новых территорий, подчеркнув, что это результат выбора миллионов людей."Прежде чем мы перейдем к обсуждению сотрудничества России и Белоруссии, хотел бы сказать о судьбоносном решении, принятом на прошлой неделе президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Состоялась историческая церемония подписания договоров о принятии в Россию Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Такое решение стало результатом выбора жителей этих территорий, миллионов людей", - сказал он на встрече с главой правительства Белоруссии Романом Головченко.В пятницу в состав РФ вошли четыре новые территории. Президент РФ Владимир Путин подписал с главами ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

https://ria.ru/20220925/donbass-1819191514.html

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Ольга Фомченкова

общество, россия, михаил мишустин, лнр, днр, запорожская область, херсонская область