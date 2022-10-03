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В Крыму заявили, что новые регионы России ждет "большая стройка" - РИА Новости, 03.10.2022
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В Крыму заявили, что новые регионы России ждет "большая стройка"
В Крыму заявили, что новые регионы России ждет "большая стройка" - РИА Новости, 03.10.2022
В Крыму заявили, что новые регионы России ждет "большая стройка"
Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области в составе России ждет большое строительство и восстановление, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T03:43
2022-10-03T03:43
владимир константинов
владимир путин
россия
запорожская область
луганская народная республика
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области в составе России ждет большое строительство и восстановление, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов."Россию ожидает большая стройка, восстановление этих территорий, как это было в Крыму. Это даст серьезный импульс для всей строительной отрасли страны. Там нужны и дороги, и детские сады, и школы, и больницы, и дома, необходимо благоустройство пострадавших территорий. Мирные жители этих регионов смогут вернуться домой, когда появится работа, будут нужны рабочие руки. Поэтому в этом смысле эти регионы имеют большие перспективы", - сказал РИА Новости Константинов.По его словам, Крым намерен восстановить традиционные связи, которые всегда были характерны для регионов."Эти регионы ждет восстановление, большая стройка. Они будут дополнением российских субъектов", - подчеркнул Константинов.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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владимир константинов, владимир путин, россия, запорожская область, луганская народная республика, экономика
Владимир Константинов, Владимир Путин, Россия, Запорожская область, Луганская Народная Республика, Экономика
03:43 03.10.2022
 
В Крыму заявили, что новые регионы России ждет "большая стройка"

Глава крымского парламента Константинов: новые регионы России ждет восстановление

© РИА Новости / Виктор ЛященкоГлава крымского парламента Владимир Константинов
Глава крымского парламента Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Виктор Лященко
Глава крымского парламента Владимир Константинов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области в составе России ждет большое строительство и восстановление, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Россию ожидает большая стройка, восстановление этих территорий, как это было в Крыму. Это даст серьезный импульс для всей строительной отрасли страны. Там нужны и дороги, и детские сады, и школы, и больницы, и дома, необходимо благоустройство пострадавших территорий. Мирные жители этих регионов смогут вернуться домой, когда появится работа, будут нужны рабочие руки. Поэтому в этом смысле эти регионы имеют большие перспективы", - сказал РИА Новости Константинов.
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По его словам, Крым намерен восстановить традиционные связи, которые всегда были характерны для регионов.
"Эти регионы ждет восстановление, большая стройка. Они будут дополнением российских субъектов", - подчеркнул Константинов.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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Владимир КонстантиновВладимир ПутинРоссияЗапорожская областьЛуганская Народная РеспубликаЭкономика
 
 
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