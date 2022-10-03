https://ria.ru/20221003/rossiya-1821056356.html

В Крыму заявили, что новые регионы России ждет "большая стройка"

В Крыму заявили, что новые регионы России ждет "большая стройка" - РИА Новости, 03.10.2022

В Крыму заявили, что новые регионы России ждет "большая стройка"

Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области в составе России ждет большое строительство и восстановление, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T03:43

2022-10-03T03:43

2022-10-03T03:43

владимир константинов

владимир путин

россия

запорожская область

луганская народная республика

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области в составе России ждет большое строительство и восстановление, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов."Россию ожидает большая стройка, восстановление этих территорий, как это было в Крыму. Это даст серьезный импульс для всей строительной отрасли страны. Там нужны и дороги, и детские сады, и школы, и больницы, и дома, необходимо благоустройство пострадавших территорий. Мирные жители этих регионов смогут вернуться домой, когда появится работа, будут нужны рабочие руки. Поэтому в этом смысле эти регионы имеют большие перспективы", - сказал РИА Новости Константинов.По его словам, Крым намерен восстановить традиционные связи, которые всегда были характерны для регионов."Эти регионы ждет восстановление, большая стройка. Они будут дополнением российских субъектов", - подчеркнул Константинов.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20221002/sud-1820971082.html

https://ria.ru/20221001/zaschita-1820853690.html

россия

запорожская область

луганская народная республика

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владимир константинов, владимир путин, россия, запорожская область, луганская народная республика, экономика