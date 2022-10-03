https://ria.ru/20221003/rogozin-1821302181.html

Рогозин объяснил твит Маска об Украине влиянием русской женщины

Рогозин объяснил твит Маска об Украине влиянием русской женщины - РИА Новости, 03.10.2022

Рогозин объяснил твит Маска об Украине влиянием русской женщины

Бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин с юмором прокомментировал слова американского предпринимателя Илона Маска о превосходстве России в ресурсах над... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T23:18

2022-10-03T23:18

2022-10-03T23:26

илон маск

анна кикина

россия

роскосмос

дмитрий рогозин

международная космическая станция (мкс)

украина

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин с юмором прокомментировал слова американского предпринимателя Илона Маска о превосходстве России в ресурсах над Украиной, указав, что причиной этих заявлений является "русская женщина - космонавт Роскосмоса Анна Кикина".Ранее американский предприниматель Илон Маск усомнился в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией и призвал стороны к миру. Об этом он написал на своей странице в Twitter."Маск сделал эти заявления накануне полета его корабля CrewDragon к МКС, в экипаже которого летит космонавт Роскосмоса Анна Кикина. Вот что русская женщина сделала с американцем", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221003/ukraina-1821289317.html

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илон маск, анна кикина, россия, роскосмос, дмитрий рогозин, международная космическая станция (мкс), украина