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Рогозин объяснил твит Маска об Украине влиянием русской женщины - РИА Новости, 03.10.2022
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Рогозин объяснил твит Маска об Украине влиянием русской женщины
Рогозин объяснил твит Маска об Украине влиянием русской женщины - РИА Новости, 03.10.2022
Рогозин объяснил твит Маска об Украине влиянием русской женщины
Бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин с юмором прокомментировал слова американского предпринимателя Илона Маска о превосходстве России в ресурсах над... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T23:18
2022-10-03T23:26
илон маск
анна кикина
россия
роскосмос
дмитрий рогозин
международная космическая станция (мкс)
украина
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин с юмором прокомментировал слова американского предпринимателя Илона Маска о превосходстве России в ресурсах над Украиной, указав, что причиной этих заявлений является "русская женщина - космонавт Роскосмоса Анна Кикина".Ранее американский предприниматель Илон Маск усомнился в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией и призвал стороны к миру. Об этом он написал на своей странице в Twitter."Маск сделал эти заявления накануне полета его корабля CrewDragon к МКС, в экипаже которого летит космонавт Роскосмоса Анна Кикина. Вот что русская женщина сделала с американцем", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.
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илон маск, анна кикина, россия, роскосмос, дмитрий рогозин, международная космическая станция (мкс), украина
Илон Маск, Анна Кикина, Россия, Роскосмос, Дмитрий Рогозин, Международная космическая станция (МКС), Украина
23:18 03.10.2022 (обновлено: 23:26 03.10.2022)
 
Рогозин объяснил твит Маска об Украине влиянием русской женщины

Рогозин о словах Маска про Россию: "вот что русская женщина сделала с американцем"

© Фото предоставлено пресс-службой РоскосмосаДмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин
© Фото предоставлено пресс-службой Роскосмоса
Дмитрий Рогозин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин с юмором прокомментировал слова американского предпринимателя Илона Маска о превосходстве России в ресурсах над Украиной, указав, что причиной этих заявлений является "русская женщина - космонавт Роскосмоса Анна Кикина".
Ранее американский предприниматель Илон Маск усомнился в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией и призвал стороны к миру. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Маск сделал эти заявления накануне полета его корабля CrewDragon к МКС, в экипаже которого летит космонавт Роскосмоса Анна Кикина. Вот что русская женщина сделала с американцем", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.
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Илон МаскАнна КикинаРоссияРоскосмосДмитрий РогозинМеждународная космическая станция (МКС)Украина
 
 
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