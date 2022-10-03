https://ria.ru/20221003/remont-1821120835.html

Воробьев: план по ремонту школ в Подмосковье должен быть выполнен в октябре

Воробьев: план по ремонту школ в Подмосковье должен быть выполнен в октябре - РИА Новости, 03.10.2022

Воробьев: план по ремонту школ в Подмосковье должен быть выполнен в октябре

План по капитальному ремонту школ в Московской области на 2022 год должен быть выполнен до конца октября, сообщил на заседании правительства региона глава... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T12:37

2022-10-03T12:37

2022-10-03T12:37

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

общество

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. План по капитальному ремонту школ в Московской области на 2022 год должен быть выполнен до конца октября, сообщил на заседании правительства региона глава Подмосковья Андрей Воробьев.Капремонт школ в Московской области осуществляется в рамках президентской программы, рассчитанной на пять лет. В текущем году запланировано отремонтировать 62 школы, еще четыре объекта были перенесены на следующий год из-за большого объема работ."Все мероприятия, которые связанны с капитальным ремонтом школ у нас завершаются. Хотел сделать еще раз акцент, программа этого года должна быть завершена до конца октября. Главам, которые не сдали объекты 1 сентября, должны все подготовить к началу второго модуля", - сказал Воробьев.

https://ria.ru/20220927/zhkkh-1819908022.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, общество