https://ria.ru/20221003/referendumy-1821272115.html

Маск предложил свое видение мира между Россией и Украиной

Маск предложил свое видение мира между Россией и Украиной - РИА Новости, 03.10.2022

Маск предложил свое видение мира между Россией и Украиной

Американский предприниматель Илон Маск представил свое видение урегулирования конфликта на Украине с проведением повторных референдумов в Донбассе под... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T19:57

2022-10-03T19:57

2022-10-03T21:17

референдумы на освобожденных территориях

референдум

референдум в донбассе

сша

россия

украина

донбасс

оон

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ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск представил свое видение урегулирования конфликта на Украине с проведением повторных референдумов в Донбассе под наблюдением ООН. Об этом он написал в Twitter."С высокой вероятностью таким в конце концов и будет исход. Вопрос только в том, сколько людей погибнет до этого", — отметил Маск.Так, бизнесмен перечислил четыре пункта для "украинско-российского мира" и предложил пользователям высказать свое мнение по поводу этого проекта. К настоящему моменту его поддержали 58,7 процента участников опроса, против высказались 41,3 процента.План Маска предполагает проведение повторного голосования в Донбассе и на освобожденных территориях под наблюдением представителей ООН, сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", предоставление полуострову гарантий водоснабжения и закрепление за Украиной нейтрального статуса.Владимир Путин и главы четырех регионов 30 сентября в Кремле подписали по итогам референдумов международные договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Сегодня Госдума единогласно одобрила конституционные законы о присоединении новых территорий на правах субъектов Федерации, а завтра, 4 октября, состоится заседание Совфеда по этому поводу.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

https://ria.ru/20220925/donbass-1819191514.html

сша

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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