19:57 03.10.2022 (обновлено: 21:17 03.10.2022)
Маск предложил свое видение мира между Россией и Украиной
Илон Маск предложил четыре пункта для урегулирования конфликта между Россией и Украиной
© AP Photo / Mark LennihanИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Mark Lennihan
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск представил свое видение урегулирования конфликта на Украине с проведением повторных референдумов в Донбассе под наблюдением ООН. Об этом он написал в Twitter.
"С высокой вероятностью таким в конце концов и будет исход. Вопрос только в том, сколько людей погибнет до этого", — отметил Маск.
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Так, бизнесмен перечислил четыре пункта для "украинско-российского мира" и предложил пользователям высказать свое мнение по поводу этого проекта. К настоящему моменту его поддержали 58,7 процента участников опроса, против высказались 41,3 процента.
План Маска предполагает проведение повторного голосования в Донбассе и на освобожденных территориях под наблюдением представителей ООН, сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", предоставление полуострову гарантий водоснабжения и закрепление за Украиной нейтрального статуса.
Владимир Путин и главы четырех регионов 30 сентября в Кремле подписали по итогам референдумов международные договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Сегодня Госдума единогласно одобрила конституционные законы о присоединении новых территорий на правах субъектов Федерации, а завтра, 4 октября, состоится заседание Совфеда по этому поводу.
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