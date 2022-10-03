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И.о. постпреда России довел до представителей ЕС позицию по референдумам - РИА Новости, 03.10.2022
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И.о. постпреда России довел до представителей ЕС позицию по референдумам
И.о. постпреда России довел до представителей ЕС позицию по референдумам - РИА Новости, 03.10.2022
И.о. постпреда России довел до представителей ЕС позицию по референдумам
Исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов довел до европейской внешнеполитической службы российскую позицию по присоединению ДНР, ЛНР,... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T23:45
2022-10-03T23:45
в мире
россия
донецкая народная республика
евросоюз
луганская народная республика
референдумы на освобожденных территориях
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БРЮССЕЛЬ, 3 окт - РИА Новости. Исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов довел до европейской внешнеполитической службы российскую позицию по присоединению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в ходе встречи, которая состоялась по инициативе Брюсселя в понедельник, говорится в пресс-релизе дипломатического представительства."Было акцентировано, что "осуждение и непризнание" Евросоюзом не повлияет на осознанный выбор жителей этих регионов в пользу России", - отмечается в документе.Стороны также обсудили односторонние санкции Евросоюза против России, в том числе готовящийся восьмой пакет санкций. "В свою очередь российская сторона вновь обозначила нелегитимный и необоснованный характер таких односторонних мер, которые лишь подрывают глобальную энергетическую и продовольственную безопасность, а также ухудшают социально-экономическое положение самих европейцев", - отметили в постпредстве РФ.С российской стороны также указали, что реализация идеи о создании миссии ЕС по поддержке украинской армии будет воспринята "как прямое вовлечение Евросоюза в качестве противоборствующей стороны в конфликт на Украине со всеми вытекающими из этого последствиями".Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил РИА Новости, что исполняющий обязанности постпреда России при ЕС был приглашен для беседы "в рамках скоординированной акции европейских стран для выражения протеста в связи с референдумами в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях".Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
https://ria.ru/20220922/sanktsii-1818582194.html
https://ria.ru/20220928/referendumy-1819994443.html
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в мире, россия, донецкая народная республика, евросоюз, луганская народная республика, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Евросоюз, Луганская Народная Республика, Референдумы на освобожденных территориях
23:45 03.10.2022
 
И.о. постпреда России довел до представителей ЕС позицию по референдумам

И.о. постпреда России при ЕС Логвинов довел до представителей ЕС позицию по референдумам

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 окт - РИА Новости. Исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов довел до европейской внешнеполитической службы российскую позицию по присоединению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в ходе встречи, которая состоялась по инициативе Брюсселя в понедельник, говорится в пресс-релизе дипломатического представительства.
"Было акцентировано, что "осуждение и непризнание" Евросоюзом не повлияет на осознанный выбор жителей этих регионов в пользу России", - отмечается в документе.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 04:40
ЕС расширит санкции против России и республик Донбасса за референдумы
Стороны также обсудили односторонние санкции Евросоюза против России, в том числе готовящийся восьмой пакет санкций. "В свою очередь российская сторона вновь обозначила нелегитимный и необоснованный характер таких односторонних мер, которые лишь подрывают глобальную энергетическую и продовольственную безопасность, а также ухудшают социально-экономическое положение самих европейцев", - отметили в постпредстве РФ.
С российской стороны также указали, что реализация идеи о создании миссии ЕС по поддержке украинской армии будет воспринята "как прямое вовлечение Евросоюза в качестве противоборствующей стороны в конфликт на Украине со всеми вытекающими из этого последствиями".
Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил РИА Новости, что исполняющий обязанности постпреда России при ЕС был приглашен для беседы "в рамках скоординированной акции европейских стран для выражения протеста в связи с референдумами в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
Сотрудники избирательной комиссии на избирательном участке в Донецке считают голоса по итогам референдума по вопросу вхождения ДНР в состав Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 10:40
Боррель осудил референдумы о вхождении в состав России
 
В миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаЕвросоюзЛуганская Народная РеспубликаРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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