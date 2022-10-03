19:35 03.10.2022 (обновлено: 19:44 03.10.2022)
МИД Чехии в беседе с послом России заявил, что не признает референдумы
МИД Чехии озвучил обвинения в аннексии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
© AP Photo / Petr David JosekАвтомобиль посольства России у здания МИД Чехии
© AP Photo / Petr David Josek
Автомобиль посольства России у здания МИД Чехии. Архивное фото
ПРАГА, 3 окт – РИА Новости. Во время беседы в понедельник в МИД Чехии послу РФ Александру Змеевскому были озвучены известные евроатлантические установки о непризнании референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщило на своем сайте посольство РФ в Праге.
"Посол РФ в Праге Александр Змеевский был вызван в понедельник в МИД Чехии для беседы с замглавы МИД республики Ярославом Курфюрстом. Господин Курфюрст устно изложил известные подходы Праги в связи c состоявшимися референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, по итогам которых были подписаны договоры об их принятии в состав РФ. Содержание демарша чешской стороны ранее уже озвучивалось ее представителями и отвечает евроатлантическим установкам по обвинению РФ в "незаконной аннексии" и непризнанию волеизъявления жителей данных регионов, сделавших свой исторический выбор", - говорится в сообщении дипмиссии РФ.
В ответ представителю МИД, согласно сообщению посольства РФ, была доведена российская позиция, изложенная в выступлении Президента РФ Владимира Путина на церемонии в Георгиевском зале Кремля 30 сентября 2022 года. Текст выступления был направлен нотой посольства РФ в МИД Чехии 1 октября 2022 года. В ходе беседы с российской стороны было подчеркнуто, что проведение упомянутых референдумов стало реализаций неотъемлемого права жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, закрепленного в Статье 1 Устава ООН, где прямо сказано о принципе равноправия и самоопределения народов.