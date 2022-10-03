Рейтинг@Mail.ru
МИД Чехии в беседе с послом России заявил, что не признает референдумы - РИА Новости, 03.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221003/referendum-1821266982.html
МИД Чехии в беседе с послом России заявил, что не признает референдумы
МИД Чехии в беседе с послом России заявил, что не признает референдумы - РИА Новости, 03.10.2022
МИД Чехии в беседе с послом России заявил, что не признает референдумы
Во время беседы в понедельник в МИД Чехии послу РФ Александру Змеевскому были озвучены известные евроатлантические установки о непризнании референдумов в ДНР,... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T19:35
2022-10-03T19:44
в мире
александр змеевский
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
мид чехии
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729413437_0:98:3020:1797_1920x0_80_0_0_6794c36ccb7aea8412caa374b3955a70.jpg
ПРАГА, 3 окт – РИА Новости. Во время беседы в понедельник в МИД Чехии послу РФ Александру Змеевскому были озвучены известные евроатлантические установки о непризнании референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщило на своем сайте посольство РФ в Праге."Посол РФ в Праге Александр Змеевский был вызван в понедельник в МИД Чехии для беседы с замглавы МИД республики Ярославом Курфюрстом. Господин Курфюрст устно изложил известные подходы Праги в связи c состоявшимися референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, по итогам которых были подписаны договоры об их принятии в состав РФ. Содержание демарша чешской стороны ранее уже озвучивалось ее представителями и отвечает евроатлантическим установкам по обвинению РФ в "незаконной аннексии" и непризнанию волеизъявления жителей данных регионов, сделавших свой исторический выбор", - говорится в сообщении дипмиссии РФ.В ответ представителю МИД, согласно сообщению посольства РФ, была доведена российская позиция, изложенная в выступлении Президента РФ Владимира Путина на церемонии в Георгиевском зале Кремля 30 сентября 2022 года. Текст выступления был направлен нотой посольства РФ в МИД Чехии 1 октября 2022 года. В ходе беседы с российской стороны было подчеркнуто, что проведение упомянутых референдумов стало реализаций неотъемлемого права жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, закрепленного в Статье 1 Устава ООН, где прямо сказано о принципе равноправия и самоопределения народов.
https://ria.ru/20221003/posol-1821242009.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729413437_183:0:2834:1988_1920x0_80_0_0_b83e8d9af9adb74489f8a68542a072d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, александр змеевский, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, мид чехии, оон
В мире, Александр Змеевский, Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, МИД Чехии, ООН
19:35 03.10.2022 (обновлено: 19:44 03.10.2022)
 
МИД Чехии в беседе с послом России заявил, что не признает референдумы

МИД Чехии озвучил обвинения в аннексии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

© AP Photo / Petr David JosekАвтомобиль посольства России у здания МИД Чехии
Автомобиль посольства России у здания МИД Чехии - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© AP Photo / Petr David Josek
Автомобиль посольства России у здания МИД Чехии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 3 окт – РИА Новости. Во время беседы в понедельник в МИД Чехии послу РФ Александру Змеевскому были озвучены известные евроатлантические установки о непризнании референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщило на своем сайте посольство РФ в Праге.
"Посол РФ в Праге Александр Змеевский был вызван в понедельник в МИД Чехии для беседы с замглавы МИД республики Ярославом Курфюрстом. Господин Курфюрст устно изложил известные подходы Праги в связи c состоявшимися референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, по итогам которых были подписаны договоры об их принятии в состав РФ. Содержание демарша чешской стороны ранее уже озвучивалось ее представителями и отвечает евроатлантическим установкам по обвинению РФ в "незаконной аннексии" и непризнанию волеизъявления жителей данных регионов, сделавших свой исторический выбор", - говорится в сообщении дипмиссии РФ.
В ответ представителю МИД, согласно сообщению посольства РФ, была доведена российская позиция, изложенная в выступлении Президента РФ Владимира Путина на церемонии в Георгиевском зале Кремля 30 сентября 2022 года. Текст выступления был направлен нотой посольства РФ в МИД Чехии 1 октября 2022 года. В ходе беседы с российской стороны было подчеркнуто, что проведение упомянутых референдумов стало реализаций неотъемлемого права жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, закрепленного в Статье 1 Устава ООН, где прямо сказано о принципе равноправия и самоопределения народов.
Флаг Чехии - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
18:05
Посла России в Праге вызвали в МИД Чехии
 
В миреАлександр ЗмеевскийВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМИД ЧехииООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала